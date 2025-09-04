Midea、FC Barcelonaの新たなメインパートナーになる

世界第1位のスマート家電ブランドが5シーズンの契約を締結、2026/2027シーズンよりFC Barcelonaのユニフォームのスリーブにロゴ掲載

バルセロナ、スペイン、2025年9月3日 /PRNewswire/ -- MideaとFC Barcelonaは、世界第1位のスマート家電ブランドが2026/2027シーズンより、リーガ・エスパニョーラ（La Liga）およびコパ・デル・レイ（Copa del Rey）優勝クラブであるFC Barcelonaのメインパートナーとなることを誇りをもって発表します。この歴史的な5シーズンの契約により、MideaのロゴはFC Barcelonaの全試合用ユニフォームおよびトレーニングウェアのスリーブに表示されるほか、リーガ・エスパニョーラ（La Liga）ホームゲームでは広範なブランド露出が実現します。





9月2日、Mideaの経営陣がSpotify Camp Nouを訪問し、Midea国際事業部社長のLewis Fu氏とFC Barcelona第一副会長のRafael Yuste i Abel氏により契約書に署名が行われました。

Rafael Yuste氏は次のように述べています。「FC Barcelonaは、2026/27シーズンよりMideaを偉大なるBarçaファミリーに迎えることを光栄に思います。スマートホームソリューション分野における同社のリーダーシップと、研究・革新への取り組みは、未来を見据えるFC Barcelonaの精神と見事に一致しています。この提携は、FC Barcelonaを自社のプロジェクトにとって最良のプラットフォームと捉える世界中の企業にとって、Barçaブランドが持つ磁石のような力を改めて示すものです。」

Lewis Fu氏は次のように述べています。「FC Barcelonaは史上最も成功したクラブの一つであり、世界で最も人気のあるスポーツチームの一つです。MideaとFC Barcelonaがピッチ内外で世界一の地位を共に築く、長期にわたるパートナーシップを楽しみにしています。」





FC Barcelonaはリーガ・エスパニョーラ（La Liga）で28回、チャンピオンズリーグ（Champions League）で5回の優勝を果たし、史上最も成功したクラブの一つとなりました。同クラブは世界的な人気を誇り、オンラインフォロワー数は4億3000万人以上、年間テレビ視聴者数は4億人、年間ユニフォーム販売数は200万枚に達しています。

FC Barcelonaは、AFCアジアカップ2027（AFC Asian Cup 2027）、CAFネイションズカップ2025（CAF Cup of Nations 2025）、CONCACAFゴールドカップ2025（CONCAFAF Gold Cup 2025）といった国際大会に加え、AFCチャンピオンズリーグ・エリート（AFC Champions League Elite）やCONMEBOLコパ・スダメリカーナ（CONMEBOL Copa Sudamericana）などのクラブ大会を擁する、Mideaのクラブスポンサーシップ拡大リストに加わりました。

MideaおよびMidea Groupについて

Mideaは、Midea Groupのスマートホーム事業部門に属する家電ブランドであり、産業技術、建築技術、ロボット・自動化、医療、スマート物流と並んで展開されています。

1968年に設立されたMidea Groupは、全世界で19万人以上の従業員を擁し、2024年には575億ドルの収益を計上、2025年のFortune Global 500では246位にランクインしました。

FC Barcelonaについて

FC Barcelonaは世界最高の総合スポーツクラブと評され、2024年に創立125周年を迎えました。1899年に創設され、会員制クラブとして運営されています。クラブは本拠地カタルーニャ地方に深く根ざしつつ、グローバルな視野を持ち、3都市に公式事務所を置いています：バルセロナ、香港、マイアミ。

