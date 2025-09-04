第82回ベネチア国際映画祭 ソフィア・コッポラ映画『Marc by Sofia』記者会見の様子
ソフィア・コッポラ
映画『Marc by Sofia』（2025年）記者会見
記者会場には多くのプレス関係者がいます
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328860&id=bodyimage1】
ソフィア・コッポラ監督にとって、初のドキュメンタリー作品です。
ファッションデザイナー マーク・ジェイコブス（Marc Jacobs） の人生やキャリア、
そして二人の長年にわたる友情とクリエイティブな関係を描いています第82回（2025年）ベネチア国際映画祭にて正式上映（non-competition）としてプレミア上映される予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328860&id=bodyimage2】
ソフィアコッポラ（英語: SofiaCarminaCoppola、1971年5月14日 - ）は、アメリカ合衆国の映画監督、プロデューサー、脚本家、女優、ファッションデザイナー。2003年公開の『ロスト・イン・トランスレーション』でアカデミー脚本賞を受賞した。
主な作品
『ヴァージン・スーサイズ』
『ロストイントランスレーション』
『SOMEWHERE』
『ブリングリング』
『The Beguiled/ビガイルド 欲望のめざめ』
受賞
アカデミー賞
脚本賞
2003年『ロスト・イン・トランスレーション』
カンヌ国際映画祭
監督賞
2017年『TheBeguiled/ビガイルド 欲望のめざめ』
ヴェネツィア国際映画祭
金獅子賞
2010年『SOMEWHERE』
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328860&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328860&id=bodyimage4】
フランシスフォードコッポラもサインをカンヌ国際映画祭でもらったので父娘とも揃いました。
日本外国人特派員協会準会員 （社）モナコウィークインターナショナル代表理事 CEO 行政書士 樽谷大助
執筆 国際ジャーナリスト KANAME YAGIHASHI
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
映画『Marc by Sofia』（2025年）記者会見
記者会場には多くのプレス関係者がいます
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328860&id=bodyimage1】
ソフィア・コッポラ監督にとって、初のドキュメンタリー作品です。
ファッションデザイナー マーク・ジェイコブス（Marc Jacobs） の人生やキャリア、
そして二人の長年にわたる友情とクリエイティブな関係を描いています第82回（2025年）ベネチア国際映画祭にて正式上映（non-competition）としてプレミア上映される予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328860&id=bodyimage2】
ソフィアコッポラ（英語: SofiaCarminaCoppola、1971年5月14日 - ）は、アメリカ合衆国の映画監督、プロデューサー、脚本家、女優、ファッションデザイナー。2003年公開の『ロスト・イン・トランスレーション』でアカデミー脚本賞を受賞した。
主な作品
『ヴァージン・スーサイズ』
『ロストイントランスレーション』
『SOMEWHERE』
『ブリングリング』
『The Beguiled/ビガイルド 欲望のめざめ』
受賞
アカデミー賞
脚本賞
2003年『ロスト・イン・トランスレーション』
カンヌ国際映画祭
監督賞
2017年『TheBeguiled/ビガイルド 欲望のめざめ』
ヴェネツィア国際映画祭
金獅子賞
2010年『SOMEWHERE』
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328860&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328860&id=bodyimage4】
フランシスフォードコッポラもサインをカンヌ国際映画祭でもらったので父娘とも揃いました。
日本外国人特派員協会準会員 （社）モナコウィークインターナショナル代表理事 CEO 行政書士 樽谷大助
執筆 国際ジャーナリスト KANAME YAGIHASHI
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
プレスリリース詳細へ