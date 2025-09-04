本日発売！PS5版『ヘル・イズ・アス』 ローンチトレーラーも公開 己の直感を信じて突き進め！
株式会社3goo（サングー）（本社: 東京都渋谷区、代表取締役: ディコスタンゾ ニコラ）は、三人称視点の謎解きアクションアドベンチャーゲーム『ヘル・イズ・アス』をPlayStation（R）５向けに本日2025年９月４日（木）より、ダウンロード版はPlayStation Store、パッケージ版は全国のゲーム取扱店、オンラインショップにて発売いたします。発売に併せ、「ローンチトレーラー」を新たに公開しました。
PlayStation（R）5『ヘル・イズ・アス』ローンチトレーラー▼
https://x.gd/EKzdr
ダウンロード版のご購入はこちらから https://x.gd/eketM
■ プレイヤーの洞察と直感を試す『ヘル・イズ・アス』
クエストログやマップ上の正確な位置情報といったナビゲーション要素を排除し、プレイヤーの直感を頼りに突き進むことで、近年のゲームでは失われつつある“本物の冒険と探検の楽しさ”を取り戻すことを目指しています。
『ヘル・イズ・アス』はクエストマーカーやログといった明確な指示はしませんが、ゲーム内に探索すべき地点や秘密は尽きることなく散りばめられています。プレイヤーは洞察と直感を頼りに、ハデアの村々から忘れられた古代ダンジョンに至るまで、歴史が息づくハデアの大地を探索してきます。
■ 現実と幻想が交錯する世界で描かれる、心を揺さぶる物語
『ヘル・イズ・アス』の舞台は、悲惨な内戦により世界から隔絶された架空の国「ハデア」です。主人公のレミは幼い頃、両親によって国外へ逃がされました。やがてON平和維持軍の兵士として故郷へ派遣された彼は、この帰還をきっかけに、自身の出自や両親が彼を手放さざるを得なかった理由を探り始めます。だが、彼を待っていたのは内戦だけではありません。古代の墓石やモニュメントのような姿をした、超自然的な存在「カラミティ」と呼ばれるクリーチャーが姿を現し、レミは旅の中でその脅威に立ち向かうことを余儀なくされるのです。
■ 戦闘―冒険を支えるもうひとつの柱
戦闘は本作に欠かせない要素ですが、『ヘル・イズ・アス』は「ソウルライク」作品ではありません。戦闘システムは、探索や調査のシーンをより豊かにし、統一感と没入感のある冒険を実現するために設計されています。
難易度の高さが体験の中心ではありませんが、物語と発見を重視する本作においても、システムの深みは十分に魅力的です。
プレイヤーは独自の装備やアクションを習得し、敵の攻撃に適応していく必要があります。多彩な武器やスキルに加え、敵をひきつけたり特殊攻撃を可能にするドローン「KAPI」のサポートも頼りにできます。
Rogue Factorのクリエイティブ兼アートディレクターであるジョナサン・ジャック＝ベレット氏は次のように語ります。
「『Hell is Us』のリリースは、スタジオの歴史における大きな節目となります。NACONのサポートを受けつつ、55人のチーム全員で制作したこのプロジェクトは、私たちの野望への第一歩です。情熱的で経験豊かなプレイヤーに向けて、成熟し、心をとらえる忘れがたい体験を提供すること。これが私たちの目標です。過去5年間、私たちは身も心も注いで『Hell is Us』の世界を作り上げてきました。プレイヤーの皆さんが私たちと同じように楽しんでいただけることを心から願っています。」
