コーティング業界全体の主要開発動向、推進要因、商用化活動など、『先進コーティング技術』を包括的に解説した調査レポートの販売をIDTechExが開始しました。
2025年9月4日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「先進コーティング技術 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年8月28日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「先進コーティング技術 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Advanced Coatings 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 206
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/advanced-coatings/1120
本調査レポートでは、コーティング業界全体の主要開発動向、推進要因、商用化活動など、先進コーティング技術を包括的に解説しています。応用技術、代替材料、主要市場を取り上げ、10年間の詳細な市場予測もご覧いただけます。各種コーティング技術（耐火、EMIシールド、防食、誘電体、熱伝導性、自己修復、PFASフリー、赤外線反射）に関する洞察を提供しています。対象市場はEV、航空宇宙、風力、データセンター、通信、石油・ガス、エレクトロニクスです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328807&id=bodyimage1】
「先進コーティング技術 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要と結論
■ 先進コーティング市場の10年間市場・規模予測
- 風力タービン、航空機、石油・ガス供給パイプライン向け防食コーティング、EVバッテリー向け誘電体コーティング・耐火コーティングを含む
■ 先進コーティング技術の推進要因
■ 先進コーティングの代替技術
■ 次世代原料由来の前駆物質となる基礎化学品分析
■ 先進コーティング技術分析
- 耐火、EMIシールド、防食、誘電体、熱伝導性、PFASフリー、自己修復、赤外線反射などの各種コーティング
- 商用化活動と商用化の動向、主要市場、技術ベンチマーク評価、機会、展望について
■ 先進コーティング施工技術
■ 企業概要
「先進コーティング技術 2026-2036年」は以下の情報を提供します
- 各業界（EVバッテリー、航空宇宙、石油・ガス、風力エネルギー、データセンター、建設など）の主な市場課題のソリューションとしての先進コーティング技術解説
- 先進コーティング市場概要。先進コーティング技術開発を促進する主な市場要因、企業状況、市場展望
- コーティング機能別の先進コーティング技術ベンチマーク評価・分析
- 非専門的～専門的コーティング施工技術の分析と比較（ローラーコーティング、吹き付け、浸し塗り、電気メッキ、化学蒸着、流動床、プラズマCVD、インモールドコーティングなど）
- コーティング技術総コストに影響する要因解説（用途別要件、材料コスト、製品のライフサイクルと性能への影響、規制とコンプライアンスに関する考慮事項など）
- 持続可能性関連の規制や性能基準の厳格化がコーティング市場に与える直接的・間接的影響の分析
- 先進コーティング技術と代替材料の比較（無機シールド、フィルム、テープ、繊維、筐体、セラミック、エアロゲルなど）
- PFAS代替品のコーティング技術に関するSWOT分析と展望
- コーティング市場で事業展開する新たなスタートアップ企業と既存プレーヤー紹介（80社以上）
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/advanced-coatings/1120
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
