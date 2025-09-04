コーティング業界全体の主要開発動向、推進要因、商用化活動など、『先進コーティング技術』を包括的に解説した調査レポートの販売をIDTechExが開始しました。

