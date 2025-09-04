「自動運転」求人は前月比1.7％増の5,937件、「MaaS」求人は0.9％減の805件（2025年8月版調査）｜自動運転ラボ
株式会社ストロボ（以下、当社／東京都港区 代表取締役 下山哲平）が運営する日本唯一の自動運転専門ニュースメディア『自動運転ラボ』（https://jidounten-lab.com）は、日本国内における自動運転・MaaS関連求人案件数の最新調査（2025年8月末時点）をまとめましたので、結果を発表いたします。
●最新の「自動運転」関連の登録求人案件数と動向
「自動運転」の関連求人案件数（主要転職4サイト）は2025年8月末時点で、前月比1.7％増、前年同月比15.1％増の5,937件となり、4カ月連続で過去最高の案件数を更新しました。前月比での増加は5カ月連続です。
サイト別では、dodaが前月比1.5％増の5,506件、マイナビ転職は同6.3％増の253件、ランスタッドは前月と変わらず78件、エン転職は同4.2％増の100件でした。
●実用化が進めば求人は一層増加へ
自動運転車の実証実験や実用化が日本国内でも徐々に本格的に進み始めています。それに伴い、自動運転バスの事故などに関するニュースが報道されるケースも増えていますが、システム開発各社の技術的な課題解決が進めば無人移動サービスの安定的な運行が定着し、市場の拡大とともに求人数はより一層増える見込みです。
●最新の「MaaS」関連の登録求人案件数と動向
「MaaS」の関連求人案件数（主要転職4サイト）は2025年8月末時点で、前月比0.9％減、前年同月比3.5％減の805件となりました。
主要転職サイト別では、dodaが前月比0.4％減の752件、マイナビ転職は同9.3％減の39件、ランスタッドは前月と変わらず10件、エン転職も前月と変わらず4件でした。
MaaS関連では、2024年4月の日本版ライドシェアの解禁後にドライバー求人などが増えましたが、参画事業者数の増加の一服ととも、求人数の伸び悩みが現在みられる状況です。一方で、公共交通機関のデジタル化に伴うエンジニア求人などの案件は継続的に展開されており、関連求人数が下落に転じる可能性は極めて小さい状況です。
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、モビリティ業界の最前線についてのニュースを発信する中で、自動運転・MaaS関連の求人案件数調査を毎月実施・公表しており、企業や団体の採用活動の一助となるよう努めております。
また、タクシーアプリのシェア争いやタクシー運転手の人手不足などの課題、自動車のカーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定市場に関する分析記事の発信も続けています。
