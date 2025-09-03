【一般社団法人OPHIS×株式会社おきでんCplusC×フィルタス株式会社】沖縄県名護市にて、高齢者等のみまもり体制強化モデル共同実証を開始

一般社団法人OPHIS

一般社団法人OPHIS（代表理事：匂坂量）および株式会社おきでんCplusC（代表取締役社長：宮城喜一郎）、フィルタス株式会社（代表取締役：相川なほ子）は、沖縄県名護市内における高齢者等のみまもり体制強化モデルの共同実証を開始することをお知らせいたします。

ICTと民間救急の力を掛け合わせた新たな見守り体制により、より一層安心、安全に暮らせる地域へ

本実証は、OPHISが特別会員として参画している「名護スマートシティ推進協議会」コンソーシアムのヘルスケアワーキングの活動の一環として実施いたします。

少子高齢化や孤独死・孤立死の増加といった地域社会の喫緊の課題に対し、ICTを活用した高齢者等のみまもり支援を軸に、有事の際には民間救急による駆けつけを実施することで、住民の安心・安全な暮らしを支える新たな仕組みづくりを目的としています。

特に空洞化や独居高齢化が進んでいる市街地において、ICTを活用したみまもりの仕組みと名護市消防本部から認定を受けた患者等搬送事業者(民間救急)が連携する本実証モデルは、全国的にも先駆性が高い取り組みです。安心、安全な暮らしに寄与することに加え、救急車の適正利用推進にもつながります。

各社の役割分担

本実証においては、以下の役割分担にて、持続可能で実効性のある地域支援モデルの構築を図ります。

1. 一般社団法人OPHIS

「官民連携型救急搬送システム」の知見を活用し、両社との協働による事業モデルの検討を行います。

2. 株式会社おきでんCplusC(https://www.cplusc.co.jp/)

世界最先端のWiFiセンシング技術を用いた「やさしいみまもり」サービスを提供し、高齢者等のみまもり支援を実現します。本実証においては、みまもりセンサーとサービスの提供を行います。

3. フィルタス株式会社(https://feeltas.co.jp/)

医療機関向けの運営支援や救急医療体制の構築を手がける企業で、ドクターカー運行などのサービスを通じて地域医療の課題解決に貢献しています。本実証においては、民間救急による駆けつけ体制を構築します。

「だれひとり取り残さない」みまもり体制とは

おきでんCplusCの「やさしいみまもり」は、WiFiセンシングで検知した高齢者等の活動・睡眠状況を24時間365日「見える化」し、ご家族のスマートフォンアプリから確認することができます。万が一、ご家族が異変に気づかない場合や対応できない場合には、みまもりシステムに事前に登録したご家族や地域関係者へ自動通知を行います。

フィルタスは、「やさしいみまもり」管理画面でその通知を確認し、一次対応として電話による確認と万が一の場合は、同社の患者等搬送車両（民間救急）にて現場へ駆けつけトリアージを行います。更に消防本部との連携が必要な場合は、フィルタスから119番通報することを想定しています。

両者の強みを掛け合わせ、ICT×民間救急の力で「だれひとり取り残さないみまもり体制」を実現します。

本実証モデルのイメージ

本実証後の展望

本実証の成果は、市民の安心・安全の向上、地域関係者の負担軽減、そして孤独死・孤立死放置防止による自治体負担の軽減、そして高齢化社会においても継続可能な見守り体制の運用につながるものと期待しています。今後の制度設計や事業展開に積極的に活用していく予定です。

実証事業の概要

1．事業名称 ： 高齢者等のみまもり体制強化モデル共同実証

2．実証期間 ： 2025年９月～10月（2か月を予定）

3．対象地域 ： 名護市内にて50世帯程度を予定

おきでんCplusCの「やさしいみまもり」で使われるWiFiセンサー「結プラグ」。検知した活動・睡眠を携帯アプリで確認することで家族を中心としたみまもりの輪を形成する。フィルタスの患者等搬送車両。名護市内の営業所に2台の配置されており、救急救命士の有資格者をはじめとした専門スキル保持者の同乗により、安心・安全な搬送を行う。

団体概要

一般社団法人OPHIS(オピス)は、超少子高齢化社会における救急搬送体制の持続可能化を目指し、官民連携型救急搬送システムの実現に取り組む非営利団体です。

地域でのモデル事業の実施、政策提言活動、調査提言活動の3つを活動の柱とし、救急救命学の専門性と地域課題解決の知見を掛け合わせ、救急現場の課題解決に向けて事業を展開しています。

【代表理事】匂坂 量(国士舘大学防災・救急救助総合研究所 講師, 博士(救急救命学), 救急救命士)

【HP】https://ophis-ems.org

【住所】〒156-0043 東京都世田谷区松原3丁目27番10

【設立日】2024年1月

【事業概要】

1. 官民連携型救急搬送システムの社会実装事業

2. 救急業務に関する政策提言

3. 調査・研究事業

4. 救急隊向けオンライン学習プラットフォーム事業

5. 救急業務のDXに係るコンサルティング事業

本件に関するお問合せ先

一般社団法人OPHIS(オピス)

担当：前原

email: info@ophis-ems.org

tel: 090-1659-1864