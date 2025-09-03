金融機関 × スタートアップの協業・資金調達に直結する「BANK Night」をXTech Venturesが開催！30以上の金融機関が参加！

XTech Ventures株式会社

XTech Ventures株式会社（クロステックベンチャーズ株式会社、東京都中央区、代表パートナー手嶋浩己、西條晋一、以下、XTech Ventures）は、金融機関とスタートアップの連携・交流促進を目的とするイベント「BANK Night」を開催します。

当日は、金融機関30以上（事業連携・融資・投資の実務担当）とスタートアップ数十社にお集まりいただき、連携事例の共有／スタートアップ側のピッチタイム／交流会を通じて、新たな協業や資金調達のきっかけが生まれる場を目指しています。

参加予定の金融機関様の一覧を本文下部に載せておりますので、金融機関との事業連携・協業をお考えのスタートアップの皆様、ぜひご参加ください。

■プログラム

18:00-18:30｜受付

18:30-18:40｜オープニング

18:40-19:15｜トークセッション

19:15-20:00｜スタートアップピッチ

20:00-21:30｜ネットワーキング

■トークセッション内容

テーマ

金融機関とスタートアップ連携のリアル~2社の事例で学ぶ、協業の勝ち筋~

内容

株式会社肥後銀行と実際に協業している株式会社IVRy・アスエネ株式会社に、連携が動き出したきっかけ、互いに得た価値、本番実装に至るまでの道筋を、実例にもとづいて語っていただきます。複数の事例から「事業連携における押さえるべきポイントや成功のヒント」を整理していくセッションです。

登壇企業

株式会社肥後銀行

株式会社IVRy

アスエネ株式会社

■応募フォーム

金融機関連携・資金調達に関心のあるスタートアップの参加を募集します。目的に応じて、以下いずれかからお申し込みください。

ピッチ登壇応募

▼対象

・金融機関との協業や資金調達を短期間で前進させたい起業家の皆様（代表または取締役に限定）

▼当日得られる価値

・多くの金融機関のキーマンへ、事業の要点と協業可能性を直接提案できる

▼選考スケジュール

募集期間：2025年9月3日(水)～2025年10月3日（金）

選考期間：2025年9月3日(水)から順次選考開始（10月10日（金）までに最終結果ご連絡を想定）

※ご応募頂いた順に選考を進めて参ります。

※選考期間・プロセスは多少変更になる可能性があります。ご了承ください。

▼補足

不採択の場合も、会場定員に余裕があれば、参加案内をお送りします（別申込不要）。

ピッチ登壇応募フォーム :https://share.hsforms.com/1UZRP6CSPQIS9yUIr4qVAtg57qqvイベント参加申込（登壇なし）

▼対象

・金融機関と協業／資金調達の相談を進めたい起業家の皆様（代表または取締役に限定）

・シードや検証段階も歓迎

▼当日得られる価値

・協業検討や資金調達につながる金融機関との初回接点づくり

・協業事例共有のトークセッションで、成功パターン／詰まりやすい論点を短時間で把握

▼応募締め切り

2025年10月17日（金）

▼参加可否について

・お申し込みいただいた内容をもとに確認させていただき、また会場のキャパシティなどの観点から参加可否を判断させていただきますのでご了承ください。

・10月22日（水）までに参加可否のご連絡をいたします。

イベント参加申し込みフォーム :https://share.hsforms.com/1jDQwF3y8Qtqizg4Rwn2Kgw57qqv

■参加予定の金融機関（順次更新／一部掲載）

阿波銀行

岩手銀行

きらぼし銀行

山陰合同銀行

静岡銀行

商工組合中央金庫

常陽銀行

農林中央金庫

東日本銀行

肥後銀行

北國銀行

三井住友銀行

みずほ銀行

山梨中央銀行

りそな銀行

あおぞら企業投資

阿波銀キャピタル

いよぎんキャピタル

いわぎん未来投資

SMBCベンチャーキャピタル

NCBベンチャーキャピタル

QRインベストメント

きらぼしキャピタル

京都キャピタルパートナーズ

ごうぎんキャピタル

静岡キャピタル

西武しんきんキャピタル

常陽キャピタルパートナーズ

南都キャピタルパートナーズ

広島ベンチャーキャピタル

三菱UFJキャピタル

みずほキャピタル

りそなキャピタル

YMFGキャピタル

■イベント概要

- 名称：BANK Night（連携事例の共有／スタートアップ側のピッチタイム／交流会）- 日時：2025年10月27日（月）18:30～21:30（受付開始18:00）- 会場：東京都港区 麻布台（会場詳細は参加確定者にのみ別途ご案内いたします）【本件に関するお問い合わせ】

XTech Ventures株式会社：info@xtech-ventures.co.jp

お問い合わせはこちらから：https://www.xtech-ventures.co.jp/contact

【会社概要】

会社名：XTech Ventures株式会社

設立：2018年1月11日

代表パートナー：手嶋浩己、西條晋一

所在地：〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-20 東京建物八重洲さくら通りビル3F

URL：https://xtech-ventures.co.jp