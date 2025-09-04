こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大東文化大学が株式会社ベネクスとスポンサー契約を締結、公式ユニフォームにスポンサーロゴを掲載 ― 同大の陸上競技部短距離ブロックならびに守祐陽選手へ協賛
学校法人大東文化学園（東京都板橋区、埼玉県東松山市／理事長：石井淳子）はこのたび、リカバリーサポート商品の開発・製造・販売を主に担う株式会社ベネクス（神奈川県厚木市／代表取締役：中村太一）と、大東文化大学陸上競技部短距離ブロックならびに同部所属の守祐陽選手へ協賛するスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。公式ユニフォームへのスポンサーロゴ広告掲出を実施するほか、協賛・協力の取り組みを行っていきます。
＜ベネクスからの主な協賛＞
・物品提供
＜協賛に対する部活動からの主な協力＞
・着用ユニフォームへのスポンサーロゴ掲載
▼株式会社ベネクス 代表取締役 中村 太一氏 コメント
このたび、大東文化大学陸上競技部短距離ブロックとオフィシャルリカバリーウェアサプライヤー契約を、同ブロックに所属する守祐陽選手とアンバサダー契約を締結させていただくことになりました。当社は、長年トップアスリートをリカバリー面からサポートしている経験を活かし、年齢問わず、育成世代アスリートのサポートも積極的に行っています。弊社が提供する「リカバリー」「休養」は、年を重ねてからするということではなく、若いうちから取り組むことがのちの競技人生に影響すると考えています。VENEXリカバリーウェアを活用することで、大東文化大学陸上競技部短距離ブロック所属の守選手をはじめとする選手の皆さまが、パフォーマンスを最大限に発揮できるよう、休養面から全力でサポートしてまいります。
▼大東文化大学 陸上競技部短距離ブロック 佐藤 真太郎監督 コメント
このたび、株式会社ベネクス様とのリカバリーウェアのサプライヤー契約を結ばせて頂きました。競技におけるストレスや疲労による心身への刺激から効率的に回復するノウハウを蓄積されてきたベネクス様の知見と商品をご提供いただき、選手のリカバリー方法の改善という視点から今後のさらなる記録短縮につなげていければと思います。
▼守 祐陽 選手 コメント
このたび、ベネクス様よりリカバリーウェアについてご提供いただけることになりました。ベネクス様のリカバリーウェアはすでに試用させて頂き、今シーズンの前半戦では100m10秒00というパーソナルベストを出す事ができています。100mは0.01秒を競う競技です。鍛えるだけでなくより速やかに回復させることでタイムを短縮させることができます。今後もベネクス様からのノウハウと商品サポートを得てより速いタイムをマークできるように、競技とリカバリーに対して取り組んでいきたいと思います。
（参考）
○株式会社ベネクス 公式ホームページ
https://www.venex-j.co.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
大東文化大学 スポーツ振興センター事務室
TEL：0493-31-1508
FAX：0493-31-1623
メール：sportsc@jm.daito.ac.jp
