ジグノシステムジャパン、Roblox向けサッカーゲームリリースから3ヶ月で訪問回数100万突破
ジグノシステムジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土屋正巳、以下「当社」）は、株式会社DEVLOX(本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中公彦、以下「DEVLOX」)と共同制作したRoblox向けサッカーゲーム『Too many soccer balls』（日本語名：サッカーボールだらけ）が、2025年6月のリリースから約3ヶ月で訪問回数100万を突破したことをお知らせいたします。
ゲームタイトル：『Too many soccer balls』（日本語名 : サッカーボールだらけ）
ゲームURL ：https://www.roblox.com/ja/games/80764129972506/Too-many-soccer-balls
当社はこれまで、積極的にメタバースの制作および関連サービスの提供を進めてまいりました。その中でも「Roblox」は、ユーザー参加型でインタラクティブな体験を提供できる点が、メタバース領域において最も実用的なプラットフォームの一つと捉えております。
本作もそうした取り組みの一環であり、常識にとらわれない独自のゲーム性を通じて多くのユーザーに楽しんでいただいております。
訪問回数100万に至るまでには、リリース直後に順調なスタートを切った一方で、途中でアクセス数が落ち込む厳しい局面もありました。チーム全員で目的や優先順位を確認し合い、前向きに意見を交わし続けました。操作性やチュートリアルの改善に加え、新要素の導入や演出・レベルデザインの調整を重ねた結果、ユーザーの反応に変化が生まれ、再び成長軌道へと導くことができました。
特に、ユーザーから寄せられた改善要望を素早く反映できる点はRobloxならではであり、まさにファンとともに作り上げる空間だと実感しています。
今後もさらに多くの方に認知いただけるよう、ユーザーと共にアップデートを重ねながらゲームを育ててまいります。
■『Too many soccer balls』（日本語名 : サッカーボールだらけ）の特徴※
・サッカーボールをめぐる白熱のバトル！
他のプレイヤーからサッカーボールを奪い、取り返されないようにフィールドを逃げ回ろう。どこかで見たことのある“伝説のプレイヤー”も参戦し、ゲームを盛り上げます。
・個性豊かなステージで、戦略的に立ち回れ！
ステージごとに異なるギミックや仕掛けが登場するため、迫力のアクションが随所で展開されます。スライディング、タックル、ダッシュに加え新たにジャンプも搭載。各種アイテム等を使いこなし、最適な戦略が求められるためプレイヤーを飽きさせません。
・次々と襲いかかるダイナミックな障害物
他のプレイヤー以外にも、隕石、竜巻、マグマ流、落下物など、現実ではありえないギミックが多数登場。予測不能な展開がプレイヤーを翻弄します。
・爽快感を高めるエフェクト演出
ボールを奪うたび、集めるたびに発生するエフェクトが、プレイの快感を最大化。何度でも挑戦したくなる、やみつきになる体験を提供します。
・ボールをレベルアップさせて優位にゲームを展開
ボールをレベルアップさせる新たな仕組みを導入し、さまざまなエフェクト付きボールを集める楽しさに加え、ボールに応じてスピードなどのスキルがアップします。
※本リリースに記載のゲーム内容は発表時点の情報であり、今後のアップデート等により変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
ボールを奪って集めてキープ
ボールをレベルアップ
迫力のエフェクトが爽快
ありえないサメの大群
襲い掛かる竜巻と巨鳥
続々と新ステージが登場
今後も、「Roblox」の特性を活かした体験型コンテンツとして、企業や自治体とのコラボレーションなど他業種への展開、コンテンツへの集客施策や、スポンサー企業とのタイアップによるブランド訴求など積極的に推進してまいります。
当社は、3DCG・ゲームメタバース事業の発展を目指し、制作開発からPR活動までを包括的に展開し、クライアント様のご要望に応じた空間の企画制作を推進してまいります。新たな技術や表現手法を活用したコンテンツをお求めの際は、ぜひ当社までご相談ください。
本件に関するお問合せはこちら
https://gigno.co.jp/service/3dcg-metaverse/
■ゲーム概要
ゲームタイトル： 『Too many soccer balls』（日本語名 : サッカーボールだらけ）
どこかで見たことのある伝説のプレイヤーからサッカーボールを奪って逃げ続けてポイントを獲得しよう！
アイテムを駆使し、ステージごとに異なるさまざまな障害物を避けながらボールを集め逃げ続けることができるか？！
企画：ジグノシステムジャパン株式会社、株式会社DEVLOX
制作クリエイター：シン ショウユウ（@i2yoGames｜X）
空間・アバター デザイン、アニメーション 及び マップ制作：ジグノシステムジャパン株式会社
ゲームURL:https://www.roblox.com/ja/games/80764129972506/Too-many-soccer-balls
■「Roblox」について ＜https://www.roblox.com/ja/home＞
Robloxは、世界中のデイリーアクティブユーザーが1億人を超える大人気メタバースゲーミングプラットフォームです。スマホや、PS5、PCなど、マルチプラットフォームで利用されています。もともとは10代を中心として流行していましたが、現在は幅広い年齢層に利用されるプラットフォームへと成長しています。
■株式会社DEVLOX ＜https://devlox.net/＞
株式会社DEVLOXは、Robloxに特化した開発スタジオ「DEVLOX Creative Studio」を運営し、クリエイターの皆様と共に新たなRobloxコンテンツを開発するプログラムを提供しています。
本プログラムでは、企画から開発・運用までをクリエイターの皆様と協力して進め、Robloxコンテンツ開発に挑戦するための機会をご用意しています。
■関連リンク
・Roblox向けゲーム『Too many soccer balls』をリリース：https://gigno.co.jp/news/detail/250623.html
・DEVLOX社によるRobloxプロフェッショナル認定を取得、Robloxにおけるコンテンツ制作の受託事業を開始します：https://gigno.co.jp/news/detail/240607.html
・実績紹介 Roblox「たこ焼き」ゲームの外観制作を一部担当いたしました：https://gigno.co.jp/works/fortnite-roblox/
■ジグノシステムジャパン株式会社について
1996年設立。株式会社エフエム東京のグループ企業で各種クリエイティブやSIを担当。企業様向けへのWEBや3DCG、メタバース空間等のクリエイティブ制作、システムサービス開発を中心としたソリューションを提供するほか、消費者様向けに各携帯キャリア公式サイトやLINEスタンプなどのデジタルコンテンツを配信する事業を展開する。
HP：https://gigno.co.jp/
※本文中の会社名または商品名は各社の商標または登録商標です