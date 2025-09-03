【50万DL突破！】『酔っ払い令嬢が英雄と知らず求婚した結果 1』9/5(金)発売／PASH! コミックス

株式会社主婦と生活社

「酔っ払い令嬢が英雄と知らず求婚した結果 ～最強の神獣騎士から溺愛がはじまりました!?～ １」

漫画：オオトリ

原作：長月 おと

キャラクター原案：中條 由良

発売日：2025年9月5日

定価：700円+税

ISBN：978-4-391-16550-0

●あらすじ

貧乏貴族で有名な子爵家令嬢・ヴィエラは

王宮魔法使いとして働きながら、実家に仕送りをする日々。

そんな中、父が病に倒れて早急な婿探しを余儀なくされる。

仕事三昧で社交界に疎いヴィエラはパーティーに参加するも、誰にも相手にされず惨敗。

せめて参加費のも元を取ろうと やけくそでお酒を手にしたところ、

偶然ブルーグレーの瞳に黒髪が美しい男性・ルカーシュと出会う。

二人はお酒を飲みながら互いの事情を語り合い、意気投合。

酔った勢いで契約結婚の約束を交わすが…？

初対面なのに酔った勢いで婚約!?

貧乏魔法使い令嬢 × 最強の神獣騎士の契約結婚ラブファンタジー第１巻！

●特典情報

オオトリ先生の描き下ろしがもりだくさん！

各書店限定特典もお見逃しなく。

特典情報・購入はこちら！ :https://comicpash.jp/news/337593

●原作情報

PASH!ブックス

「酔っ払い令嬢が英雄と知らず求婚した結果」１～３

定価：１～２巻／1300円＋税 ３巻／1400円＋税

判型：四六判

好評発売中！

詳細はこちら！ :https://pashbooks.jp/series/yoishirakon/

