【50万DL突破！】『酔っ払い令嬢が英雄と知らず求婚した結果 1』9/5(金)発売／PASH! コミックス

「酔っ払い令嬢が英雄と知らず求婚した結果 ～最強の神獣騎士から溺愛がはじまりました!?～ １」


漫画：オオトリ


原作：長月 おと


キャラクター原案：中條 由良


発売日：2025年9月5日


定価：700円+税


ISBN：978-4-391-16550-0



●あらすじ


貧乏貴族で有名な子爵家令嬢・ヴィエラは


王宮魔法使いとして働きながら、実家に仕送りをする日々。



そんな中、父が病に倒れて早急な婿探しを余儀なくされる。



仕事三昧で社交界に疎いヴィエラはパーティーに参加するも、誰にも相手にされず惨敗。



せめて参加費のも元を取ろうと やけくそでお酒を手にしたところ、


偶然ブルーグレーの瞳に黒髪が美しい男性・ルカーシュと出会う。



二人はお酒を飲みながら互いの事情を語り合い、意気投合。


酔った勢いで契約結婚の約束を交わすが…？



初対面なのに酔った勢いで婚約!?


貧乏魔法使い令嬢 × 最強の神獣騎士の契約結婚ラブファンタジー第１巻！




●特典情報


オオトリ先生の描き下ろしがもりだくさん！


各書店限定特典もお見逃しなく。




特典情報・購入はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/337593

●原作情報






PASH!ブックス


「酔っ払い令嬢が英雄と知らず求婚した結果」１～３


定価：１～２巻／1300円＋税　３巻／1400円＋税


判型：四六判


好評発売中！


詳細はこちら！ :
https://pashbooks.jp/series/yoishirakon/


