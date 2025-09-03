分断した世界で、それでも彼らが守りたいものとは？『霧のプリーズラク １』9/5(金)発売／PASH! コミックス

写真拡大

株式会社主婦と生活社


「霧のプリーズラク １」


漫画：淡田青


発売日：2025年9月5日


定価：750円+税


ISBN：978-4-391-16561-6



●あらすじ


戦争状態にある二つの国、エルデとモーリエ。



モーリエ軍の戦車兵・アダムは、


戦友レフ少尉との連携を武器に、戦いを生き延びてきた。



戦況は大国エルデ優勢の中、アダムたちは本隊退却の援護を命じられる。



その矢先、捕らえたエルデ軍の偵察兵から、


敵の戦術を探る情報を引き出さなければならなくなるが……!?



言葉も文化も異なる「敵」──その向こうに見える景色を求めて。



分断してしまった世界で、彼らを繋ぐものとは──？



「手を握って、友よ。強く」


戦火のブラザーフッド・ファンタジー第１巻。


特典情報・購入はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/334822


●関連情報


◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo


　https://comicpash.jp/


◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）


　@pashcomics(https://x.com/pashcomics)


◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア


　https://www.amazon.co.jp/pash_series


【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】


主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口


電話：03-3563-5315


E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp


※アドレスの★を＠に変えて送ってください