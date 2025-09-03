分断した世界で、それでも彼らが守りたいものとは？『霧のプリーズラク １』9/5(金)発売／PASH! コミックス
「霧のプリーズラク １」
漫画：淡田青
発売日：2025年9月5日
定価：750円+税
ISBN：978-4-391-16561-6
●あらすじ
戦争状態にある二つの国、エルデとモーリエ。
モーリエ軍の戦車兵・アダムは、
戦友レフ少尉との連携を武器に、戦いを生き延びてきた。
戦況は大国エルデ優勢の中、アダムたちは本隊退却の援護を命じられる。
その矢先、捕らえたエルデ軍の偵察兵から、
敵の戦術を探る情報を引き出さなければならなくなるが……!?
言葉も文化も異なる「敵」──その向こうに見える景色を求めて。
分断してしまった世界で、彼らを繋ぐものとは──？
「手を握って、友よ。強く」
戦火のブラザーフッド・ファンタジー第１巻。
