恋に奥手な人々集結！『妃教育から逃げたい私 ７』9/5(金)発売／PASH! コミックス

「妃教育から逃げたい私 ７」


漫画：菅田 うり


原作：沢野 いずみ


キャラクター原案：夢咲 ミル


発売日：2025年9月5日


定価：700円+税


ISBN：978-4-391-16565-4



●あらすじ


アスタール王国に留学に来た、遠国の王女・アビゲイル。



初日から、初恋相手であるというクラークに猛アタック宣言し、


妻であるレティシアをやきもきさせるも、


実は隣国の王子・ネイサンの婚約者であることが判明する。



恋愛経験ゼロのまま嫁ぐことが不満だと言うアビゲイルに、


レティシアたちはある提案をするが…？


