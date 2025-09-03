恋に奥手な人々集結！『妃教育から逃げたい私 ７』9/5(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
特典情報・購入はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/334821
「妃教育から逃げたい私 ７」
漫画：菅田 うり
原作：沢野 いずみ
キャラクター原案：夢咲 ミル
発売日：2025年9月5日
定価：700円+税
ISBN：978-4-391-16565-4
●あらすじ
アスタール王国に留学に来た、遠国の王女・アビゲイル。
初日から、初恋相手であるというクラークに猛アタック宣言し、
妻であるレティシアをやきもきさせるも、
実は隣国の王子・ネイサンの婚約者であることが判明する。
恋愛経験ゼロのまま嫁ぐことが不満だと言うアビゲイルに、
レティシアたちはある提案をするが…？
●関連情報
◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo
https://comicpash.jp/
◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）
@pashcomics(https://x.com/pashcomics)
◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア
https://www.amazon.co.jp/pash_series
