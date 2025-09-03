初キス前にパパに!?『婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを教え込む 10』9/5(金)発売／PASH! コミックス

株式会社主婦と生活社

「婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを教え込む～美味しいものを食べさせておしゃれをさせて、世界一幸せな少女にプロデュース！～ 10」

漫画：桂 イチホ

原作：ふか田 さめたろう

キャラクター原案：みわべ さくら

発売日：2025年9月5日

定価：700円+税

ISBN：978-4-391-16566-1

●あらすじ

「俺は決して、お前に寂しい思いをさせはしない！」

恋人シャーロットの18歳の誕生日、

プレゼントに悩むアレンがたどり着いたのはなんと、ファースト・キス!?

あわや達成!? …と思いきや、シャーロットが俺様キャラに豹変！

300年前の聖女・リディリアが、身体を乗っ取ってしまった。

どうにかシャーロットを取り戻そうとするアレンだったが、

リディリアの過去には、哀しい真実が隠されていて……!?

魔王、初キス前にパパになる!?

じれじれ両想い!? 系ラブコメ・ファンタジー。

特典情報・購入はこちら！ :https://comicpash.jp/news/335624

●関連情報

◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo

https://comicpash.jp/

◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）

@pashcomics(https://x.com/pashcomics)

◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア

https://www.amazon.co.jp/pash_series

【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】

主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口

電話：03-3563-5315

E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp

※アドレスの★を＠に変えて送ってください