初キス前にパパに!?『婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを教え込む 10』9/5(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
「婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを教え込む～美味しいものを食べさせておしゃれをさせて、世界一幸せな少女にプロデュース！～ 10」
漫画：桂 イチホ
原作：ふか田 さめたろう
キャラクター原案：みわべ さくら
発売日：2025年9月5日
定価：700円+税
ISBN：978-4-391-16566-1
●あらすじ
「俺は決して、お前に寂しい思いをさせはしない！」
恋人シャーロットの18歳の誕生日、
プレゼントに悩むアレンがたどり着いたのはなんと、ファースト・キス!?
あわや達成!? …と思いきや、シャーロットが俺様キャラに豹変！
300年前の聖女・リディリアが、身体を乗っ取ってしまった。
どうにかシャーロットを取り戻そうとするアレンだったが、
リディリアの過去には、哀しい真実が隠されていて……!?
魔王、初キス前にパパになる!?
じれじれ両想い!? 系ラブコメ・ファンタジー。
