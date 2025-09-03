初キス前にパパに!?『婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを教え込む 10』9/5(金)発売／PASH! コミックス

写真拡大

株式会社主婦と生活社


「婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを教え込む～美味しいものを食べさせておしゃれをさせて、世界一幸せな少女にプロデュース！～ 10」


漫画：桂 イチホ


原作：ふか田 さめたろう


キャラクター原案：みわべ さくら


発売日：2025年9月5日


定価：700円+税


ISBN：978-4-391-16566-1



●あらすじ


「俺は決して、お前に寂しい思いをさせはしない！」



恋人シャーロットの18歳の誕生日、


プレゼントに悩むアレンがたどり着いたのはなんと、ファースト・キス!?



あわや達成!? …と思いきや、シャーロットが俺様キャラに豹変！


300年前の聖女・リディリアが、身体を乗っ取ってしまった。



どうにかシャーロットを取り戻そうとするアレンだったが、


リディリアの過去には、哀しい真実が隠されていて……!?



魔王、初キス前にパパになる!?


じれじれ両想い!? 系ラブコメ・ファンタジー。


特典情報・購入はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/335624


●関連情報


◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo


　https://comicpash.jp/


◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）


　@pashcomics(https://x.com/pashcomics)


◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア


　https://www.amazon.co.jp/pash_series


【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】


主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口


電話：03-3563-5315


E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp


※アドレスの★を＠に変えて送ってください