【漫画・羽是×原作・三沢ケイがおくるじれ甘溺愛ファンタジー】『虐げられ王女に転生しましたが、竜神の加護を持つ最強騎士様に愛されて幸せです １』9/5(金)発売／PASH! コミックス

写真拡大 (全2枚)

株式会社主婦と生活社


「虐げられ王女に転生しましたが、竜神の加護を持つ最強騎士様に愛されて幸せです １」


漫画：羽是


原作：三沢 ケイ


発売日：2025年9月5日


定価：750円+税


ISBN：978-4-391-16571-5



●あらすじ


悲運の転生王女 × 生真面目軍人の


政略結婚から運命が回り出す、


じれ甘溺愛ファンタジー！



前世のつらい結婚生活の記憶を持ったまま転生した王女・アネット。


今世でも環境は悪く、王族からひどい扱いを受けていた。



そんな中、戦争で功績を上げた将軍・フォルカーとの結婚が決まるが、


それは褒賞とは名ばかりの、疎ましい者たちを遠ざけるための王による策略だった。



アネットとフォルカーは、望まない結婚だったのではと、


互いを気の毒に思いながら結婚生活を始めるが…？




特典詳細・購入はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/334998



●関連情報


◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo


　https://comicpash.jp/


◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）


　@pashcomics(https://x.com/pashcomics)


◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア


　https://www.amazon.co.jp/pash_series


【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】


主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口


電話：03-3563-5315


E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp


※アドレスの★を＠に変えて送ってください