【漫画・羽是×原作・三沢ケイがおくるじれ甘溺愛ファンタジー】『虐げられ王女に転生しましたが、竜神の加護を持つ最強騎士様に愛されて幸せです １』9/5(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
「虐げられ王女に転生しましたが、竜神の加護を持つ最強騎士様に愛されて幸せです １」
漫画：羽是
原作：三沢 ケイ
発売日：2025年9月5日
定価：750円+税
ISBN：978-4-391-16571-5
●あらすじ
悲運の転生王女 × 生真面目軍人の
政略結婚から運命が回り出す、
じれ甘溺愛ファンタジー！
前世のつらい結婚生活の記憶を持ったまま転生した王女・アネット。
今世でも環境は悪く、王族からひどい扱いを受けていた。
そんな中、戦争で功績を上げた将軍・フォルカーとの結婚が決まるが、
それは褒賞とは名ばかりの、疎ましい者たちを遠ざけるための王による策略だった。
アネットとフォルカーは、望まない結婚だったのではと、
互いを気の毒に思いながら結婚生活を始めるが…？
【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】
主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口
電話：03-3563-5315
E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp
※アドレスの★を＠に変えて送ってください