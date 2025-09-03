【漫画・羽是×原作・三沢ケイがおくるじれ甘溺愛ファンタジー】『虐げられ王女に転生しましたが、竜神の加護を持つ最強騎士様に愛されて幸せです １』9/5(金)発売／PASH! コミックス

株式会社主婦と生活社

「虐げられ王女に転生しましたが、竜神の加護を持つ最強騎士様に愛されて幸せです １」

漫画：羽是

原作：三沢 ケイ

発売日：2025年9月5日

定価：750円+税

ISBN：978-4-391-16571-5

●あらすじ

悲運の転生王女 × 生真面目軍人の

政略結婚から運命が回り出す、

じれ甘溺愛ファンタジー！



前世のつらい結婚生活の記憶を持ったまま転生した王女・アネット。

今世でも環境は悪く、王族からひどい扱いを受けていた。



そんな中、戦争で功績を上げた将軍・フォルカーとの結婚が決まるが、

それは褒賞とは名ばかりの、疎ましい者たちを遠ざけるための王による策略だった。



アネットとフォルカーは、望まない結婚だったのではと、

互いを気の毒に思いながら結婚生活を始めるが…？

特典詳細・購入はこちら！ :https://comicpash.jp/news/334998

●関連情報

◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo

https://comicpash.jp/

◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）

@pashcomics(https://x.com/pashcomics)

◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア

https://www.amazon.co.jp/pash_series

【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】

主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口

電話：03-3563-5315

E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp

※アドレスの★を＠に変えて送ってください