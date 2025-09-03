「今度は友達100人つくるわ!!!」異世界と現代が交錯する夢のやり直しファンタジー『悪夢から目覚めた傲慢令嬢はやり直しを模索中 Re1』9/5(金)発売／PASH! ブックス
株式会社主婦と生活社
特典情報はこちら！ :
https://pashbooks.jp/info/gomanreijore1_tokuten/
「悪夢から目覚めた傲慢令嬢はやり直しを模索中 Re1」
著者：もり
イラスト：にもし
発売日：2025年9月5日
定価：1500円+税
ISBN：978-4-391-16544-9
●あらすじ
断罪され塔に幽閉された“傲慢令嬢”ファラは、夢を見た。
現代を生きる社長令嬢・蝶子が、婚約者に裏切られてしまう夢――。
そんな悪夢から目覚めたファラは、なぜか12歳に逆戻り!?
断罪エンド、絶対回避！
目指せ、友達いっぱいの楽しい人生!!
自分の行いを見直して、ファラは２度目の学園生活をスタート。
ドキドキの新学期、ファラを助けてくれたのは
以前の自分なら「貧乏人」と馬鹿にしていた、平民のエルダで…!?
