「今度は友達100人つくるわ!!!」異世界と現代が交錯する夢のやり直しファンタジー『悪夢から目覚めた傲慢令嬢はやり直しを模索中 Re1』9/5(金)発売／PASH! ブックス

写真拡大

株式会社主婦と生活社


「悪夢から目覚めた傲慢令嬢はやり直しを模索中 Re1」


著者：もり


イラスト：にもし


発売日：2025年9月5日


定価：1500円+税


ISBN：978-4-391-16544-9



●あらすじ


断罪され塔に幽閉された“傲慢令嬢”ファラは、夢を見た。


現代を生きる社長令嬢・蝶子が、婚約者に裏切られてしまう夢――。



そんな悪夢から目覚めたファラは、なぜか12歳に逆戻り!?



断罪エンド、絶対回避！


目指せ、友達いっぱいの楽しい人生!!



自分の行いを見直して、ファラは２度目の学園生活をスタート。



ドキドキの新学期、ファラを助けてくれたのは


以前の自分なら「貧乏人」と馬鹿にしていた、平民のエルダで…!?


