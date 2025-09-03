賑やかな日常を守るため、戦士たちが反撃に出る――!?︎『戦地から帰ってきたタカシ君。普通に高校生活を送りたい３』9/5(金)発売／PASH! 文庫
株式会社主婦と生活社
「戦地から帰ってきたタカシ君。普通に高校生活を送りたい３」
著者：安い芸
イラスト：千種 みのり
発売日：2025年9月5日
定価：850円+税
ISBN：978-4-391-16548-7
●あらすじ
俺の青春計画、もうガバガバやんけ
世界を救った最強の帰還兵・四分咲タカシは、とにかく平凡な高校生活を送るために日々奮闘中。
世界の歌姫オリヴィアの奇行や
軍関係者を名乗る謎の人物に振り回されながらも、
夏休みに向けた水着ショッピングやカラオケなど、ありふれた日常を謳歌していた。
一方、そんな学期末の空気とは裏腹に、
タカシへの不満を募らせたクラスメイトがついに行動を起こす。
バカにされても飄々としているタカシを前に、まわりの美少女達は黙っているはずがなくーー？
