賑やかな日常を守るため、戦士たちが反撃に出る――!?︎『戦地から帰ってきたタカシ君。普通に高校生活を送りたい３』9/5(金)発売／PASH! 文庫

「戦地から帰ってきたタカシ君。普通に高校生活を送りたい３」


著者：安い芸


イラスト：千種 みのり


発売日：2025年9月5日


定価：850円+税


ISBN：978-4-391-16548-7



●あらすじ


俺の青春計画、もうガバガバやんけ



世界を救った最強の帰還兵・四分咲タカシは、とにかく平凡な高校生活を送るために日々奮闘中。



世界の歌姫オリヴィアの奇行や


軍関係者を名乗る謎の人物に振り回されながらも、


夏休みに向けた水着ショッピングやカラオケなど、ありふれた日常を謳歌していた。



一方、そんな学期末の空気とは裏腹に、


タカシへの不満を募らせたクラスメイトがついに行動を起こす。



バカにされても飄々としているタカシを前に、まわりの美少女達は黙っているはずがなくーー？




●コミカライズも大好評！





