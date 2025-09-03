『ゴルゴ13』ラベル・ウイスキー発売！　長熟28年の珠玉の一杯が貴方のハートを撃ち抜きます

株式会社小学館集英社プロダクション(C)さいとう・たかを／さいとう・プロダクション／小学館

さいとう・たかを画業70周年を祝し『ゴルゴ13』ラベル・ウイスキーを発売！

長熟28年のベン・ネヴィス1996が貴方を狙い撃ち

狙った獲物を確実に仕留める超A級スナイパー・ゴルゴ13が、世界を舞台に暗躍する、言わずと知れたハードボイルドアクションの金字塔『ゴルゴ13』（さいとう・たかを／さいとう・プロダクション）。「ビッグコミック」（小学館）で1968年から連載が続き、単行本は2025年9月現在、218巻が発刊され、最多巻数コミックとしてギネス世界記録からも認定されたレジェンド作品です。

作者のさいとう・たかをがデビューからして70年を迎える今年、WHISKY MEWでは『ゴルゴ13』ラベル・ウイスキーをリリースします。

ウイスキー評論家・山岡秀雄が『ゴルゴ13』ラベルに選んだウイスキーは、ベン・ネヴィス1996。

1825年に創業、イギリス最高峰ベン・ネヴィス山の麓にあるベン・ネヴィス蒸留所で造られた、このベン・ネヴィス1996は、様々な果実を感じるフルーティーな香り。味わいはワクシーでオイリー、徐々に広がるフルーティーさとほのかなスパイシーさで長い余韻が楽しめます。クリーンでフルーティーさが強く、ウイスキー愛好家の間でも人気の高いシングルモルトです。

まるで飲む者のハートを撃ち抜くかのように、ラベルのど真ん中には弾痕が・・・。長熟28年の珠玉の一杯が、きっと貴方を魅了します。

＜商品概要＞

https://whiskymew.jp/media/pr_0917/(https://whiskymew.jp/media/pr_0917/)

『ゴルゴ13』ラベル／ベン・ネヴィス1996

販売価格：税込み 62,700円

総本数172本。700ml。熟成年数28年。アルコール度数43.2％。

原材料はモルト。原産地はスコットランド（英国）。

＜抽選販売＞

抽選予約受付期間：2025年9月17日（水）12:00～9月23日（火）23:59

抽選販売数：130本

※抽選により当選した方への販売となります。

＜購入方法＞

ウイスキー専門サイト【WHISKY MEW（ウイスキーミュウ）】

https://whiskymew.jp/media/pr_0917/(https://whiskymew.jp/media/pr_0917/)

※抽選による販売となります。

※おひとり様につき２本までお申し込みできます。同居人様のご応募は無効とさせていただきます。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

※返品不可。

※適正価格でひとりでも多くの方にご購入いただきたいため、転売目的でのご購入はおやめください。オークション等で⼆次購入された商品は、品質・安全性を保証いたしません。

＜ウイスキー評論家・山岡秀雄＞

ウイスキー評論家、ジャーナリスト、翻訳者。

世界的なネットワークを持っており、「Collecting Scotch Whisky」で世界のウイスキーコレクター16人のうちのひとりに選ばれました。また、海外のノージングコンテストで8回の優勝歴があります。ウイスキー専門サイト「WHISKY MEW」のスーパーバイザーを務めます。

著書にDVDBOOK「シングルモルトのある風景」（小学館）などウイスキーに関する著書・翻訳書多数。監修・翻訳をした『モルトウイスキー・コンパニオン改訂第７版』は、モルトウイスキーの真髄を伝える、故マイケル・ジャクソンによる世界的ベストセラーの最新版。

【WHISKY MEW】サイトで発売中です。

https://whiskymew.jp/items/3900009.html

＜WHISKY MEWとは＞

世界的に著名なウイスキーコレクターであり、小学館の漫画編集者であった山岡秀雄の「多くの人にウイスキーの多様性ある魅力を知ってもらいたい」という思いから、漫画×ウイスキーの発想は生まれました。2017年、小学館集英社プロダクション(ShoPro)と山岡秀雄が選んだ最高のウイスキーに合う漫画・アニメ・芸術…etc. みなさんが嬉しくなるラベルを付するというプロジェクトが誕生、いまに至ります。

スコッチやジャパニーズウイスキーの樽を山岡秀雄がテイスティングをして選びます。様々な形でウイスキーの多様性を探っていきます。

【ホームページ・SNS情報】

・WHISKY MEW：https://whiskymew.jp/

・公式Facebookページ：https://www.facebook.com/whiskymew

・公式X(Twitter)：@whiskymew（https://X.com/whiskymew）

・公式Instagram：@whisky_mew（https://www.instagram.com/whisky_mew/）