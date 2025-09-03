『愛のハイエナ season4』#10｜自身プロデュースのつけまつ毛で「家建てました」小森純、人気絶頂“カリスマモデル”時代を回顧／浜田ブリトニー、1500万円を使い込んだ霊感商法から脱却するも...

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務める、「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season4』（全12回）の#10を2025年9月2日（火）よる11時より放送いたしました。

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとお笑いコンビ・さらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティです。

■小森純「あの頃に戻りてぇな」、自身プロデュースのつけまつ毛で「家建てました」人気絶頂“カリスマモデル”時代を回顧

9月2日（火）放送の#10では、元カリスマギャルモデル・小森純が“伝説の黒ギャル”の今をリポートしました。ロケのオープニングには、小森が自身の“カリスマモデル”時代を振り返る場面も。現在ネイリストとして活躍する小森に番組スタッフがどのくらいカリスマだったのかと質問すると、「つけまつ毛、何百万個売れたんだっけな？」「私、それで家建てました」と告白し、「あの頃に戻りてぇな」と天を仰ぎ、笑いを誘いました。

そんな小森による直撃取材では、2000年代に渋谷で圧倒的な存在感を放っていたギャルサークル「アンジェリーク」の元副代表・きょんさんと、全国規模の黒ギャル集団「ブラックダイヤモンド」に所属していた元黒ギャル・でみさんが登場。黒ギャル時代から大変貌を遂げた現在の姿にスタジオからも驚きの声が上がりました。

また、当時憧れの存在であった小森との対面時には、きょんさんもでみさんも大興奮したものの、「益若つばさか小森純だったら、どっちでした？」ときかれ、逡巡したのち「同じくらい」と答えたでみさんに、小森は「だいたいつばさなんだよね」と苦笑いする展開もありました。

きょんさんから語られた「アンジェリーク」時代の厳しいルールや他のギャルサーとの衝突など、超武闘派なエピソードに小森が思わず「それはヤンキーです」とツッコミを入れる場面や、黒ギャル時代も専門学校に休まず通い、目標であった保育士として仕事に励むでみさんの現在に、「ギャルってこれって決めたら固い」「根っこ腐ってない」と称賛する一幕も。一時代を築いた黒ギャルたちの“その後”に、さらば青春の光・森田は「もうこれだけでドラマになるやろ」とコメントしました。

■浜田ブリトニー、1500万円を使い込んだ霊感商法から脱却するも...まさかの現状告白「たまにお祓い行ったり」

グラビア写真集が異例の大ヒット、にゃんこスター・アンゴラ村長がヒットの理由を自ら分析「標準体型のグラビアがいなかった」

スタジオでは、漫画家でタレントの浜田ブリトニー、お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長が登場。「リアルタイムでやってたの、黒ギャル」と語る浜田ブリトニーは、パギャル（＝中途半端ギャル）時代の写真を公開。「高校の時は黒ギャル、それで白ギャルやってブリトニーっていう段階があった」「20歳の時がギャル全盛期だった」と自身のギャル歴を振り返りました。また、「占いとか行きすぎて8年間で1500万くらい使っちゃったの」と霊感商法に騙された過去についても触れた浜田ブリトニーは、「グッズ買ったり、セミナー行ったり」「年間でセミナー受けると、セミナーゲストで違う占い師を連れてきて、そっちの占いに行く」と洗脳時代を回顧。「霊感商法のマルチみたいなセミナーに行っちゃって、広告塔にされかけた」「やばいと思って抜け出した」と洗脳から脱するきっかけを振り返ったものの、「それが去年の夏ぐらい」「たまにお祓い行ったりする」と明かし、スタジオからは「まだあぶないな、大丈夫かな？」と心配の声が上がりました。

一方、今年2冊目のグラビア写真集を出したアンゴラ村長は、異例の大ヒットとなったファースト写真集について、「デジタルの写真集って2000冊売れればヒットと言われているんですけど、1万6000冊売れた」と報告。「標準体型のグラビアがいなかった」と、大ヒットの要因を分析したアンゴラ村長の言葉に、ニューヨーク・屋敷は「俺らが一番見る女の子の体やからね」と納得しました。

番組ではさらに、セクシー女優4名が結婚相談所に登録して本気の婚活をしていく長期密着企画「婚活女優～私が結婚できないワケ～」の第2弾も放送。

今回は、2024年8月にデビューした33歳の新人女優・北村海智が婚活に挑戦。一度離婚を経験し、「次の結婚では可能であれば子どもが欲しい」と望む北村は、4人の男性とお見合いし4人全員と“仮交際”へと進展します。しかし、北村がどうしても譲れないという“結婚の条件”が波乱を生むことに。果たして、北村の婚活はどんな結末へ向かうのか...？

スタジオゲストには元セクシー女優の初音みのりと天使もえが登場し、セクシー女優引退を決意した理由や、引退後の展望などを語りました。本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMA『愛のハイエナ season4』 概要

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-1833

出演：

ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）

さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）

浜田ブリトニー

アンゴラ村長（にゃんこスター）

初音みのり

天使もえ