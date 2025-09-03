TVアニメ『桃源暗鬼』より、【ひと休み】をテーマにした新規描き起こしイラスト使用のオリジナルグッズが「Aniqueショップ」にて販売決定！
Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、同社が運営するサービス「Aniqueショップ」にて、TVアニメ『桃源暗鬼』新規オリジナルグッズを予約販売いたします。
概要
予約受付期間：2025/9/10(水)12:00 ～ 2025/10/5(日)23:59
予約サイト ：https://shop.anique.jp/collections/tougenanki
商品ラインナップ ■『桃源暗鬼』描き起こしイラスト【ひと休み】トレーディングジュエル缶バッジ（全6種）
1パック 550 円（税込） / 1BOX（6個入り） 3,300 円（税込）
全6種：一ノ瀬 四季 / 無陀野 無人 / 皇后崎 迅 / 屏風ヶ浦 帆稀 / 矢颪 碇 / 花魁坂 京夜
新規描き起こしイラストを使用し、キャラクターの表情にフォーカスを当てたデザインの缶バッジです。
バッグや帽子につけたり、お部屋に飾ったり、自由にお楽しみください。
■『桃源暗鬼』描き起こしイラスト【ひと休み】トレーディング缶バッジ（全6種）
1パック 440 円（税込） / 1BOX（6個入り） 2,640 円（税込）
全6種：一ノ瀬 四季 / 無陀野 無人 / 皇后崎 迅 / 屏風ヶ浦 帆稀 / 矢颪 碇 / 花魁坂 京夜
新規描き起こしイラストを使用し、キャラクターの表情にフォーカスを当てたデザインの缶バッジです。
バッグや帽子につけたり、お部屋に飾ったり、自由にお楽しみください。
■『桃源暗鬼』描き起こしイラスト【ひと休み】トレーディング箔押しクリアフォトカード（全6種）
1パック 440円（税込） / 1BOX（6個入り） 2,640 円（税込）
全6種：一ノ瀬 四季 / 無陀野 無人 / 皇后崎 迅 / 屏風ヶ浦 帆稀 / 矢颪 碇 / 花魁坂 京夜
新規描き起こしイラストを使用した、箔押し加工がきらめくクリア素材のフォト風カードです。
金箔押し加工を施し､豪華に仕上げました。
背景の一部は透ける仕様のため、
ぜひ風景などにかざして一緒に写真撮影をお楽しみください。
■『桃源暗鬼』描き起こしイラスト【ひと休み】トレーディングアクリルキーホルダー（全6種）
1パック 660円（税込） / 1BOX（6個入り） 3,960 円（税込）
全6種：一ノ瀬 四季 / 無陀野 無人 / 皇后崎 迅 / 屏風ヶ浦 帆稀 / 矢颪 碇 / 花魁坂 京夜
キャッチーにデザインした、大きめサイズのアクリルキーホルダーです。
付属のワイヤーリングを通してお楽しみください。
■『桃源暗鬼』描き起こしイラスト【ひと休み】トレーディングミニアクリルブロック（全6種）
1パック 880円（税込） / 1BOX（6個入り） 5,280 円（税込）
全6種：一ノ瀬 四季 / 無陀野 無人 / 皇后崎 迅 / 屏風ヶ浦 帆稀 / 矢颪 碇 / 花魁坂 京夜
カラフルにデザインした、手のひらサイズのミニアクリルブロックです。
前後2層の印刷と奥行きのある厚みで、イラストを立体的に演出します。
立てたり重ねたりと、省スペースで飾れる仕様は収集のしやすさも魅力です。
■『桃源暗鬼』描き起こしイラスト【ひと休み】アクリルスタンド
各1,650円（税込）
全6種：一ノ瀬 四季 / 無陀野 無人 / 皇后崎 迅 / 屏風ヶ浦 帆稀 / 矢颪 碇 / 花魁坂 京夜
新規描き起こしイラストを使用した、飾りやすいアクリルスタンドです。
お部屋に飾ることはもちろん、お出かけにもピッタリなサイズ感です。
■『桃源暗鬼』描き起こしイラスト【ひと休み】ジオラマアクリルスタンド
3,850円（税込）
全6種：一ノ瀬 四季 / 無陀野 無人 / 皇后崎 迅 / 屏風ヶ浦 帆稀 / 矢颪 碇 / 花魁坂 京夜
背景パーツが存在感を放つ、大きなジオラマアクリルスタンドです。
配置はお好みで組み替えてお楽しみいただけます。
オリジナルロゴパーツは付属のボールチェーンを通してアクリルチャームとしてお楽しみいただけます。
■『桃源暗鬼』描き起こしイラスト【ひと休み】ポストカード2枚セット
各440円（税込）
全6種：一ノ瀬 四季 / 無陀野 無人 / 皇后崎 迅 / 屏風ヶ浦 帆稀 / 矢颪 碇 / 花魁坂 京夜
新規描き起こしイラストを使用したポストカードセットです。
キャラクターの表情にフォーカスしたアップver.と、
イラストを存分に堪能できる全身ver.を同時に楽しめる2枚セットです。
お好きな組み合わせで並べて飾ったり、幅広くお楽しみいただけます。
■『桃源暗鬼』描き起こしイラスト【ひと休み】ダイカットステッカー
各440円（税込）
全6種：一ノ瀬 四季 / 無陀野 無人 / 皇后崎 迅 / 屏風ヶ浦 帆稀 / 矢颪 碇 / 花魁坂 京夜
ポップなカラーがひときわ目を惹く、ダイカットステッカーです。
スマートフォンケースなどにもそのまま入るサイズ感で、幅広くお使いいただけます。
■『桃源暗鬼』描き起こしイラスト【ひと休み】メタリッククリアファイル
各550円（税込）
全6種：一ノ瀬 四季 / 無陀野 無人 / 皇后崎 迅 / 屏風ヶ浦 帆稀 / 矢颪 碇 / 花魁坂 京夜
高級感のあるメタリック仕様のクリアファイルです。
マットな質感をベースに、メタリック加工が上品に光り輝きます。
描き起こしイラストをA4サイズで存分に楽しめるように指かけ穴を無くした仕様です。
■『桃源暗鬼』描き起こしイラスト【ひと休み】スリムタペストリー
各2,200円（税込）
全6種：一ノ瀬 四季 / 無陀野 無人 / 皇后崎 迅 / 屏風ヶ浦 帆稀 / 矢颪 碇 / 花魁坂 京夜
描き起こしイラストを大きくプリントしたタペストリーです。
場所を取りすぎないスリムなサイズ感で、キャラクターたちを並べてお楽しみいただけます。
■『桃源暗鬼』【ひと休み】ポーチ
1,980円（税込）
持ちやすいサイズ感で使いやすさが魅力のポーチです。
オリジナルモチーフアイコンをレイアウトしたデザインに仕上げました。
普段使いしやすいようにナチュラルな生地感にこだわったオリジナルボディです。
グッズや小物などを入れていつでも役立つ便利なサイズ感です。
■『桃源暗鬼』【ひと休み】トートバッグ
2,750円（税込）
A4サイズの書類が入る使いやすさが魅力のトートバッグです。
オリジナルモチーフアイコンをレイアウトしたデザインに仕上げました。
学校や職場ではもちろん、普段使いもしやすいアイテムです。
■『桃源暗鬼』描き起こしイラスト【ひと休み】Tシャツ（フリーサイズ）
3,850円（税込）
新規描き起こしイラストを使用した、着回しやすい半袖の白Tシャツです。
お出かけのときに着たり、お家でくつろいだりと、様々なシーンでお楽しみください。
■『桃源暗鬼』描き起こしイラスト【ひと休み】ビッグタオル
3,080円（税込）
描き起こしイラストを大きくプリントした、綺麗な印刷が魅力のビッグタオルです。
普段使いはもちろん、壁に飾ったり、レジャーなどアウトドアでも活躍する便利なアイテムです。
購入特典
販売期間中、対象商品を3,300円（税込）お買い上げごとに購入特典【オリジナルブロマイド（全6種）】をランダムで1点プレゼントいたします。
販売期間：2025/9/10(水)12:00 ～ 2025/10/5(日)23:59
著作権表記
(C)漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会
会社概要
商号 ：Anique株式会社
代表者 ：代表取締役 笠井高秀
事業内容：インターネットサービス「Anique」
＜リンク一覧（Anique）＞
コーポレートサイト： https://anique.jp/
ECショップ「Aniqueショップ」：https://go.anique.jp/1y5VB7dnKa
X（Twitter）： https://x.com/anique_jp
■商品のグッズ化・企画をご検討される企業・クリエイターの方、また本件に関するお問い合わせ先
企業名：Anique株式会社
コーポレートサイト： https://anique.jp/
お問い合わせフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaBr0za7l9tGfKvS1wmlZHNyZiZaof6c_6FOuS_-fYRz0KQ/viewform