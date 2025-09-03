沖縄尚学高校、甲子園優勝記念グラフ「沖縄尚学 夏に輝く」発売！　15年ぶり沖縄勢V　感動の瞬間を写真で　沖縄タイムス社

株式会社沖縄タイムス社「沖縄尚学 夏に輝く」の表紙

沖縄タイムス社（那覇市、瑞慶山秀彦社長）は、第107回全国高校野球選手権大会で優勝した沖縄尚学高校の熱闘を記録した記念グラフ「沖縄尚学 夏に輝く」を2025年9月1日に発売しました。

本書は沖尚の甲子園での熱戦を108枚の写真を中心に構成し、全6試合の記録や記事を収録しています。また県大会の写真や各選手のプロフィール紹介も掲載され、沖尚の栄光の軌跡を余すところなく伝えています。初刷り限定で、8月23日付の優勝を報じた「沖縄タイムス」号外が付録として付いています。

記念グラフ概要

商品名: 「沖縄尚学 夏に輝く」

発売日: 2025年9月1日

判型: A4判変型

ページ数: 56ページ

カラー: オールカラー

価格: 1,100円（税込）

内容: 全6試合の記録、記事、選手紹介、県大会の写真など

特典: 8月23日付「沖縄タイムス」号外付き

販売場所・購入方法

発売直後の記念グラフ「沖縄尚学 夏に輝く」に見入る客＝９月１日、那覇市・ジュンク堂書店那覇店

県内書店: 9月1日より先行販売開始

沖縄タイムス販売店: 順次販売

県外書店: 順次取り扱い

オンライン: 「沖縄タイムスの本」サイト（https://shop.okinawatimes.co.jp/）で予約受付中

※オンライン予約分は9月15日から発送予定

好評につき増刷決定

発売初日から多くの方にご購入いただき、すでに増刷が決定いたしました。ジュンク堂書店那覇店では午前中に店頭に並べられるとすぐに多くのお客様が手に取られ、発売初日に初回配本分が売り切れる書店が出るなど、沖尚の優勝に対する県民の熱い思いが寄せられています。

記念写真展も同時開催

記念写真展の準備が進む会場＝９月１日、那覇市久茂地・タイムスビル

沖尚の甲子園優勝を記念して、9月2日から10日まで、那覇市久茂地のタイムスビル1階エントランスで記念写真展「沖縄尚学 栄光への軌跡」を開催しています。入場は無料です。

会場には優勝を決めた沖尚ナインが満面の笑みで駆け出す横3メートル、縦0.9メートルの大型パネルをはじめ、約100点の写真で全6試合の熱闘を振り返ることができます。末吉良丞、新垣有絃両エースの力投や、試合を決めたシーン、何度もピンチを救ったファインプレーなど名場面の写真が展示されています。

グラフのお問い合わせ先

沖尚ナインの熱闘を伝える写真展に見入る来場者

沖縄タイムス社 出版コンテンツ部

電話: 098(860)3591（平日午前10時～午後5時）