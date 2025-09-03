【山梨県中央市】マカロニえんぴつの「青春と一瞬」を市制施行20周年記念事業テーマソングに選定。チャイムとして防災行政無線及び市役所庁舎で放送を開始します。

中央市

令和8年2月20日に市制施行20周年を迎える山梨県中央市（市長 望月 智）は、中央市出身でふるさと大使を務めるはっとりさんが作詞作曲したマカロニえんぴつの楽曲「青春と一瞬」を中央市市制施行20周年記念事業のテーマソングに選定しました。これに合わせ「青春と一瞬」をアレンジしたチャイム音源を作成し、9月3日に執り行われた20周年を周知する懸垂幕の掲揚式にて発表しました。また、同日より市内全域に流れる防災行政無線及び市役所の庁舎において、時刻をお知らせするチャイムとして放送を開始しました。チャイム音源は今後、市内小中学校の校内放送でも活用予定です。(内容は各校によって異なります。)

本市出身のはっとりさんの楽曲に市民の皆様が触れていただくなかで、これまでの20年を共に称え、祝うとともに、次の20年に向けた契機とするほか、この事業を通じて、シビックプライドの醸成やシティプロモーションの推進に繋げて参ります。

■はっとりさんのコメント

故郷の5時のチャイムに自分の歌が使われる日が来るなんて、思ってもみませんでした！

ここ中央市で感じた “青春”も詰まった歌です。大好きな地元の夕焼けと溶け合ってくれたら嬉しいです。

■チャイム放送概要

令和７年９月３日水曜日から放送開始

【放送時間】

１.防災行政無線 午後5時00分

２.市役所庁舎 午後5時15分