司法書士法人永田町事務所、コーポレートサイトを全面リニューアル！2025年9月中旬公開
司法書士法人永田町事務所（東京都千代田区、代表司法書士：加陽麻里布）は、コーポレートサイト（https://asanagi.co.jp/）を全面リニューアルし、2025年9月中旬に公開！
今回のリニューアルでは、
・会社設立・法人登記を中心としたサービス情報の充実
・スマートフォンでの閲覧性向上
・英語ページの拡充による国際対応
・デザイン刷新による視認性向上
を実施します。
なお、URLの変更はありませんので、公開後も引き続き、https://asanagi.co.jp/からご覧いただけます。
新サイトでは、法人設立や各種登記サービスを分かりやすく整理し、利用者が必要な情報に迅速にたどり着けるよう構成を改善しました。
具体的には、3層構造による手続きの細分化や、毎日のコラム配信をより探しやすくする情報発信型の設計を導入しています。
また、スマートフォンでの操作性をさらに高めるとともに、英語版サイトを拡充することで、外国企業や外国人経営者の利用にも対応しました。
今回のリニューアルにより、国内外の企業・経営者にとって、より使いやすく、実務に直結する情報プラットフォームを提供してまいります。
司法書士法人永田町事務所・ホームページ
司法書士法人永田町事務所について
司法書士法人永田町事務所は、会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記を専門とする司法書士事務所です。制度改正や最新の実務に対応し、国内外の企業のニーズに迅速かつ正確に応えています。
所在地：東京都千代田区永田町一丁目11番28号 合人社東京永田町ビル5階
代表者：加陽 麻里布（かよう・まりの）
業務内容：会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記、相続・事業承継支援
ウェブサイト：https://asanagi.co.jp/
英語サイト：https://asanagi.co.jp/en/
【本件に関するお問い合わせ先】
司法書士法人永田町事務所
担当：加陽 麻里布
TEL：03-6659-2314
Email：information@asanagi.co.jp
問い合わせフォーム：https://asanagi.co.jp/contact/
