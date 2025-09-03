フジテレビ系『めざましテレビ』にてSpecialThanks「LOVE GOOD TIME」が若者のトレンドとして話題に！
LOVE GOOD TIME ジャケット写真
2025年9月1日放送の朝の情報番組『めざましテレビ』（毎週月曜～金曜 朝5時25分～8時14分、フジテレビ系）「ココ調」コーナーにて、SpecialThanks「LOVE GOOD TIME」が紹介された。
番組内では、若者の間で話題となっているトレンドが特集され、「LOVE GOOD TIME」の楽曲に合わせて“大人数で楽しく分割動画”を投稿することが、若者の間でトレンドになっていると取り上げられた。
「LOVE GOOD TIME」は2014年12月3日にリリースされた楽曲で、TVアニメ「オオカミ少女と黒王子」オープニングテーマとして起用。
リリースから10年の時を経て、2025年2月、ダンス動画が人気のインフルエンサー“ゆーひ”によるオリジナル振付動画の投稿をきっかけに、フォロワー300万人越えのインフルエンサー“MINAMI”が振付動画を投稿したことで、「LOVE GOOD TIME」ダンス動画が急増。
4月17日付のTikTok楽曲チャートTOP50にて最高6位にランクインし、現在2万件を越えるダンス動画が投稿されている。
8月に入り、再び「LOVE GOOD TIME」に合わせて“大人数で楽しく分割動画”がトレンドとなり、番組内では「新学期に友達と撮りたい」、「めっちゃ青春」と、今回、若者の間で人気の楽曲として取り上げられたことで、ますます盛り上がりを見せていくことが期待される。
【作品詳細】
タイトル：LOVE GOOD TIME
リリース日：2014年12月3日
TVアニメ「オオカミ少女と黒王子」オープニングテーマ。
配信はこちら :
https://VAP.lnk.to/LOVE_GOOD_TIMEPR
【Profile】
Misaki(Vo.Gt)、よしだたかあき(Dr.Cho)を中心に活動しているロックバンド。愛称は"スペサン"。
幸せな心、豊かな心を広げていくため、世界中にスペサンの音楽を届けている。
パンクロックなサウンドを軸に、パワフルさと繊細さを持ち合わせた歌声で、人々の人生をカラフルに彩り続けている。
OFFICIAL HP(https://specialthanksfan.bitfan.id/)
X (旧Twitter)(https://x.com/specialthanks_7)
Instagram(https://www.instagram.com/SpecialThanks_7)
YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCfXnOuaYcJ3VrQ4SaOeUfqQ)
TikTok(https://www.tiktok.com/@hello.specialthanks)
