9月20日開幕「正倉院 THE SHOW」を記念し、少女漫画家・萩尾望都さんらが出演するトークイベントや体験ワークショップが開催決定！

巨大スクリーンに映し出される超高精細映像と、実際の宝物と同じ素材や技法を使って1300年前の姿をよみがえらせた「再現模造」の展示に加え、香りや音色などで宝物の美を全身で楽しむ体感型展覧会「正倉院 THE SHOW―感じる。いま、ここにある奇跡―」を、9月20日（土）から11月9日（日）まで、上野の森美術館（東京都台東区）で開催いたします。

本展の開催を記念し、開幕日の9月20日（土）から本展をよりお楽しみいただける関連イベントや割引ステッカープレゼント企画をご紹介します。

【展覧会関連イベント情報を解禁、観覧券付参加チケットは9月6日（土）発売！】

「正倉院 THE SHOW」東京展では、9月20日（土）からの開催を記念して4つのイベントを行います。豪華ゲストによる正倉院や宝物の魅力に浸るトークイベントに加え、正倉院宝物にちなんで螺鈿絵付けを楽しめるワークショップなど盛りだくさん！

１．「漫画家・萩尾望都先生と一緒に宮内庁正倉院事務所長に聞く 正倉院の1300年のものがたり」開幕記念スペシャルトークイベント

画業56年となる少女漫画家・萩尾望都先生を聞き手として、飯田剛彦宮内庁正倉院事務所長に正倉院と正倉院宝物について語っていただきます。萩尾先生ならではの視点で正倉院の魅力を掘り下げる貴重なトークイベントです。

場所｜日本芸術院会館（東京都台東区上野公園1-30）

日時｜9月20日（土）14時開始 15時半終演予定

料金（税込）｜「正倉院 THE SHOW」観覧付き参加チケット4,600 円

※既に本展の観覧券をお持ちの方は別途参加券2,500円をお求めください。 ※未就学児不可

定員｜200名（要チケット・先着順）

販売期間｜9月6日（土）午前10時より販売開始（予定）

販売場所｜イープラス

<登壇者プロフィール（敬称略）>

萩尾 望都(はぎお もと) 女性漫画家

1976年「ポーの一族」「11人いる！」で第21回小学館漫画賞、1997年「残酷な神が支配する」で第1回手塚治虫文化賞マンガ優秀賞、2006年「バルバラ異界」で第27回日本SF大賞、2011年日本漫画家協会賞・文部科学大臣賞、ほか受賞多数。2012年には少女漫画家として初の紫綬褒章を受章。2017年朝日賞を受賞。2019年文化功労者に選出。2022年旭日中綬章を受章。2022年アイズナー賞でコミックの殿堂（The Comic Industry’s Hall of Fame）入り。2024年アングレーム国際漫画祭で特別栄誉賞を受賞、日本芸術院会員を拝命。

飯田 剛彦(いいだ たけひこ) 宮内庁正倉院事務所長

1968年生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。2000年に宮内庁正倉院事務所に採用され、保存課長を経て2022年より現職。専門は日本古代史で、主に正倉院の文献史料の調査に携わる。著書に『日本の美術52 正倉院の地図』（ぎょうせい）、共編著に『正倉院古文書影印集成』（八木書店）、共著に『正倉院美術館』（講談社）など。

2．「科学で紐解く正倉院～蘭奢待の香り再現プロジェクトを語る～」スペシャルトークイベント

大阪で人気を博したトークイベントが東京でも開催！天下第一の名香とされる「蘭奢待」の香りの再現プロジェクトを主導した宮内庁正倉院事務所保存課長の中村力也氏のほか、香りの成分分析を担当した高砂香料工業研究員の菅原俊二氏、木材学の視点から調査に協力した京都大学名誉教授の高部圭司氏の3氏がプロジェクトの裏側などについて語ります。

高砂香料工業による蘭奢待の香りの調査

場所｜日本芸術院会館（東京都台東区上野公園1-30）

日時｜10月18日（土）14時開始 15時半終演予定

料金（税込）｜「正倉院 THE SHOW」観覧券付き参加チケット4,600円

※既に本展の観覧券をお持ちの方は別途参加券2,500円をお求めください。※未就学児不可

定員｜200名（要チケット・先着順）

販売期間｜9月6日（土）午前10時より販売開始（予定）

販売場所｜イープラス

<登壇者プロフィール（敬称略）>

中村 力也（なかむら りきや）宮内庁正倉院事務所保存課長

1975年生まれ。名古屋大学大学院博士課程修了。博士（農学）。2005年に宮内庁正倉院事務所に入所し、2022年から現職。専門は保存科学で、正倉院宝物の自然科学的調査に携わる。編著に『正倉院宝物の研究 紫檀木画槽琵琶』（ライブアートブックス）、共著に『正倉院美術館』（講談社）、『文化財の保存と修復を学ぶ』（藝術学舎）。

高部 圭司（たかべ けいじ）京都大学名誉教授

1955年生まれ。京都大学大学院農学研究科博士課程を修了し農学博士取得。北海道大学に勤務後、京都大学に勤務。2010年より京都大学教授、2020年に定年退職し名誉教授となる。1989年度日本木材学会賞、2021年度リグニン学会賞を受賞。共著書に「木質の形成」（海青社）、「あて材の科学」（海青社）など多数。絵本の訳書に「木は何を見てきたの？」（化学同人）、「ゾウは何を聞いてきたの？」（化学同人）などがある。

菅原 俊二（すがわら しゅんじ）高砂香料工業株式会社研究開発本部専任研究員

1979年生まれ。2006年高砂香料工業株式会社入社。化学合成工場勤務、フレグランス研究所で調合業務を行った後、2011年より分析研究にて分析業務に従事。主に香粧品の分析および屋内外での花や天然物の香気成分等の分析を担当。

3．螺鈿絵付体験ワークショップ/「模造 螺鈿箱」クリアファイル付き

螺鈿紫檀五絃琵琶、螺鈿箱など「正倉院 THE SHOW」に登場する宝物の多くに「螺鈿」の技法が用いられています。

これにちなみ、京都・嵯峨で工房「嵯峩螺鈿 野村」を営む螺鈿職人の野村拓也（のむらたくや）さんによるワークショップを開催します。貝が貼られた丸盆またはコースターに、塗料を用いて七宝柄を絵付けしていただきます。デザインサンプルをもとに体験していただきますので、初心者の方でもご参加いただけます。作品は当日お持ち帰りいただけます。体験会場にて、「模造 螺鈿箱」のA4クリアファイルをお渡しします。

場所｜よみうりカルチャー北千住（東京都足立区千住旭町42-2 北千住駅ビル「ルミネ」9階）

日時｜9月27日（土） １.11時～ ２.13時～ ３.15時～ *１.２.は丸盆、３.はコースター

9月28日（日） １.11時～ ２.13時～ ３.15時～ *１.２.はコースター、３.は丸盆

料金（税込）｜「正倉院 THE SHOW」観覧券付き参加チケット9,600円

※既に本展の観覧券をお持ちの方は別途参加券7,500円をお求めください。

定員｜9月27日（土）各24名（要チケット・先着順）

9月28日（日）各36名（要チケット・先着順）

所要時間｜約1時間 *体験終了後、作品を乾かすのに30分ほどかかります。

販売期間｜9月6日（土）午前10時より販売開始（予定）

販売場所｜イープラス

【本展割引ステッカーや特別描きおろしステッカーを9月20日（土）配布開始！】

「正倉院 THE SHOW」と「やさしいおおかみウルフくん」がコラボレーション！本展開幕日の9月20日（土）から本間あきらさんデザインの割引ステッカーを都内の商業施設などで配布します。さらに、本展会期中、特別展「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」のチケットをご提示の方に「正倉院 THE SHOW」会場で描きおろしステッカーをプレゼント！

◆割引ステッカー

織田信長ら時の為政者を魅了した「蘭奢待」とウルフくんがデザインされた割引ステッカー（非売品）です。裏面のQRコードからアクセスすると、特別価格で本展チケットをご購入いただけます。

■配布期間：2025年9月20日（土）～ ※なくなり次第終了

■配布場所：上野マルイ、奈良まほろば館、FEWMANY銀座ロフト店、FEWMANY新宿マルイアネックス店、FEWMANY SHIBUYA LOFT GALLERY、404 Not Found (Shibuya)など

※数量限定。なくなり次第終了します。

◆特別描きおろしステッカー

奈良、東大寺旧境内にある正倉院。同じく奈良にある古刹・興福寺の北円堂内陣の再現を試みる特別展「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」（会期：9月9日～11月30日、会場：東京国立博物館）のチケット（半券可）もしくは電子チケットを本展会場へ持参した方に、先着で特別描きおろしステッカー（非売品）をプレゼント！ウルフくんたちが奈良の鹿と上野のパンダになった限定デザインです。

■配布期間：2025年9月20日（土）～ ※なくなり次第終了

■配布場所：「正倉院 THE SHOW」会場（上野の森美術館）

※特別展「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」のチケット（半券可）または電子チケットのご提示が必要です。

※ステッカーは1人1枚、もぎり時にお渡しします。

※数量限定。なくなり次第終了します。

「正倉院 THE SHOW」とは

9000件もの宝物を1300年近く地上で守り伝えた “奇跡の宝庫”、正倉院。

宮内庁正倉院事務所監修のもと開催する本展は、正倉院が紡いだ千年以上にわたる歴史とその宝物の美を全身でお楽しみいただける、初の体感型展覧会です。巨大スクリーンに映し出される超高精細映像と、制作当時の正倉院宝物の姿をよみがえらせた「再現模造」を組み合わせた展示空間で、宝物の美に包まれる体験をお届けします。

さらに、史上初めて再現された幻の名香「蘭奢待」の香りの展示や、「螺鈿紫檀五絃琵琶（らでんしたんのごげんびわ）」など宝物の音色を使って新たに制作された楽曲などを通じ、1300年の奇跡を全身で体感いただけます。

※正倉院宝物実物は展示されません。

■東京展 開催概要

展覧会名：正倉院 THE SHOW―感じる。いま、ここにある奇跡―

会場：上野の森美術館（東京都台東区）

会期：2025年9月20日（土）～11月9日（日）※会期中無休

開館時間：午前10時～午後5時（入館は閉館の30分前まで）

観覧料：一般2,300円（2,100円）高校生・大学生1,700円（1,500円）小学生・中学生1,100円（900円）

※（）内は前売料金（前売券販売期間：8月2日（土）10:00～9月19日（金）23:59）

※料金は全て税込

※未就学児無料

※学生の方は入館の際に学生証をご提示ください。

※障がい者および介護者1名は当日料金の半額。当日チケット売場（窓口）にてご購入ください。

購入の際に障がい者手帳（身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆 者健康手帳）もしくは障害者手帳アプリ「ミライロID」をご提示ください。

※本展は事前予約不要です。混雑時は入場をお待ちいただく可能性がございます。

※グッズショップのご利用には、展覧会への観覧券が必要です。

※チケットの詳細は公式ウェブサイト(https://shosoin-the-show.jp/tokyo/ticket/)をご覧ください。

主催：上野の森美術館、「正倉院 THE SHOW」実行委員会

（読売テレビ、読売新聞社、TOPPAN、角川メディアハウス）、日本テレビ放送網、BS日テレ

監修：宮内庁正倉院事務所

協賛：タケモトピアノ

技術協力：エプソン販売

協力：高砂香料工業

後援：TOKYO MX、J-WAVE

お問い合わせ：050-5541-8600（ハローダイヤル 全日/9:00～20:00）

公式ウェブサイト：https://shosoin-the-show.jp/tokyo/