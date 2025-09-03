noom & co.のお風呂で森林浴。心と身体が温まる。お肌しっとり、やわらぐ「濃縮バスオイル＊1」新発売。

株式会社noom&co.

株式会社noom&co.（ノームアンドコー）（本社：神奈川県川崎市、代表：内藤美紀）は、当社のメインブランドnoom&co.（ノームアンドコー）より、森林浴の香りと、いつでも、どこでも休息タイムの「森林浴睡眠シリーズ」から心と身体が温まる。お肌がしっとりやわらぐ、「濃縮バスオイル＊1」を 2025年9月14日より自社のECサイトにて販売開始いたします。

HP：https://noomandco.shop

instagram：https://www.instagram.com/noom.and.co_shop

X：https://x.com/noomandco

森林浴で樹々の香りを感じると、心も身体も清々しく、

浄化されたような感覚を得ることがありませんか?

お風呂は大切なリラックス時間です。

その時間をさらに癒される時間に。

香りで自分を整える、自分に還る時間を。

エンリッチ バスオイル＜ヒノキ イン ザ フォレスト＞

（浴用化粧料）（30mL：キャップ一杯約5回分）：1,595 円（税込）

エンリッチ バスオイル＜ヒノキ イン ザ フォレスト＞

ヒノキの香りで森林の中にいるような

清々しさが広がり、

さらに、爽やかな甘さと、あたたかみのある

ベルガモットとほっとするイヨカンの香りが

みなさんを包み込みます。

●「水」を採用せず、保湿成分、お肌に必要な成分に特化「濃縮バスオイル＊1」

お肌のことだけを考えた濃縮設計処方＊１なので、内容量は30mLです。

キャップ一杯が一回分ですので、約5回使用できます。

●心も身体も温まるお風呂時間。森林の香り「台湾紅ヒノキ精油＊2」配合

●お肌しっとり包み込む、植物由来保湿成分「イヨカン果皮油＊3」配合

●お肌に大切なバリア機能を維持する成分「スクワラン＊4」配合

＊1 水を含まないで開発したバスオイル ＊2 ヒノキ油（香気成分）

＊3 （香気成分・保湿成分）＊4（保湿成分）

・株式会社noom&co.

■「noom&co.（ノームアンドコー）」の名前の由来



「noom」は逆から読むと「moon」になります。

私たちはどちらかというと目立つ「太陽」ではなく、

ひっそり、こっそりとサポートする人間です。

月は暗闇を優しく照らします。そのような商品をつくりたい。

そして、商品をつくるためには必ず多くの助けが必要です。「＆co」は仲間。



多くの協力してくれる方々と一緒に月のようにやさしく、少しでも、人を支えられることを願い、「noom&co.（ノームアンドコー）」と名付けました。

■ブランドストーリー

暗闇の中、月は満ち足りかけたりしながら、

そっとやさしく光り、そっと私たちを照らします。

うかびあがる私たちの本当の心。私たちの本当の美しさ。



Under The Skin.------



自由で、しなやかで、かろやかな「私たち」でありつづけたい。

心を込めてつくる。願いを込めてつくる。

手に取った方がちょっとした光を、思いを感じる｡

内側にある本当の美しさを照らしだす。

「noom & co.（ノームアンドコー）」はまだ見えていない

私たちの「本当に」寄り添うコスメ＆ライフスタイルブランドです。

■会社概要

211-0065 神奈川県川崎市中原区今井仲町9-34 カーサ冨岡B棟101

株式会社noom & co.

代表取締役 内藤美紀

https://noomandco.shop