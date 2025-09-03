noom & co.のお風呂で森林浴。心と身体が温まる。お肌しっとり、やわらぐ「濃縮バスオイル＊1」新発売。
株式会社noom&co.（ノームアンドコー）（本社：神奈川県川崎市、代表：内藤美紀）は、当社のメインブランドnoom&co.（ノームアンドコー）より、森林浴の香りと、いつでも、どこでも休息タイムの「森林浴睡眠シリーズ」から心と身体が温まる。お肌がしっとりやわらぐ、「濃縮バスオイル＊1」を 2025年9月14日より自社のECサイトにて販売開始いたします。
HP：https://noomandco.shop
instagram：https://www.instagram.com/noom.and.co_shop
X：https://x.com/noomandco
森林浴で樹々の香りを感じると、心も身体も清々しく、
浄化されたような感覚を得ることがありませんか?
お風呂は大切なリラックス時間です。
その時間をさらに癒される時間に。
香りで自分を整える、自分に還る時間を。
エンリッチ バスオイル＜ヒノキ イン ザ フォレスト＞
（浴用化粧料）（30mL：キャップ一杯約5回分）：1,595 円（税込）
エンリッチ バスオイル＜ヒノキ イン ザ フォレスト＞
ヒノキの香りで森林の中にいるような
清々しさが広がり、
さらに、爽やかな甘さと、あたたかみのある
ベルガモットとほっとするイヨカンの香りが
みなさんを包み込みます。
●「水」を採用せず、保湿成分、お肌に必要な成分に特化「濃縮バスオイル＊1」
お肌のことだけを考えた濃縮設計処方＊１なので、内容量は30mLです。
キャップ一杯が一回分ですので、約5回使用できます。
●心も身体も温まるお風呂時間。森林の香り「台湾紅ヒノキ精油＊2」配合
●お肌しっとり包み込む、植物由来保湿成分「イヨカン果皮油＊3」配合
●お肌に大切なバリア機能を維持する成分「スクワラン＊4」配合
＊1 水を含まないで開発したバスオイル ＊2 ヒノキ油（香気成分）
＊3 （香気成分・保湿成分）＊4（保湿成分）
・株式会社noom&co.
■「noom&co.（ノームアンドコー）」の名前の由来
「noom」は逆から読むと「moon」になります。
私たちはどちらかというと目立つ「太陽」ではなく、
ひっそり、こっそりとサポートする人間です。
月は暗闇を優しく照らします。そのような商品をつくりたい。
そして、商品をつくるためには必ず多くの助けが必要です。「＆co」は仲間。
多くの協力してくれる方々と一緒に月のようにやさしく、少しでも、人を支えられることを願い、「noom&co.（ノームアンドコー）」と名付けました。
■ブランドストーリー
暗闇の中、月は満ち足りかけたりしながら、
そっとやさしく光り、そっと私たちを照らします。
うかびあがる私たちの本当の心。私たちの本当の美しさ。
Under The Skin.------
自由で、しなやかで、かろやかな「私たち」でありつづけたい。
心を込めてつくる。願いを込めてつくる。
手に取った方がちょっとした光を、思いを感じる｡
内側にある本当の美しさを照らしだす。
「noom & co.（ノームアンドコー）」はまだ見えていない
私たちの「本当に」寄り添うコスメ＆ライフスタイルブランドです。
■会社概要
211-0065 神奈川県川崎市中原区今井仲町9-34 カーサ冨岡B棟101
株式会社noom & co.
代表取締役 内藤美紀
https://noomandco.shop