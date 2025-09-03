noom & co.のお風呂で森林浴。心と身体が温まる。お肌しっとり、やわらぐ「濃縮バスオイル＊1」新発売。

株式会社noom&co.


株式会社noom&co.（ノームアンドコー）（本社：神奈川県川崎市、代表：内藤美紀）は、当社のメインブランドnoom&co.（ノームアンドコー）より、森林浴の香りと、いつでも、どこでも休息タイムの「森林浴睡眠シリーズ」から心と身体が温まる。お肌がしっとりやわらぐ、「濃縮バスオイル＊1」を 2025年9月14日より自社のECサイトにて販売開始いたします。



森林浴で樹々の香りを感じると、心も身体も清々しく、


浄化されたような感覚を得ることがありませんか?　



お風呂は大切なリラックス時間です。


その時間をさらに癒される時間に。



香りで自分を整える、自分に還る時間を。





エンリッチ　バスオイル＜ヒノキ　イン　ザ　フォレスト＞


（浴用化粧料）（30mL：キャップ一杯約5回分）：1,595 円（税込）



エンリッチ　バスオイル＜ヒノキ　イン　ザ　フォレスト＞



ヒノキの香りで森林の中にいるような


清々しさが広がり、


さらに、爽やかな甘さと、あたたかみのある


ベルガモットとほっとするイヨカンの香りが


みなさんを包み込みます。





●「水」を採用せず、保湿成分、お肌に必要な成分に特化「濃縮バスオイル＊1」




お肌のことだけを考えた濃縮設計処方＊１なので、内容量は30mLです。


キャップ一杯が一回分ですので、約5回使用できます。




●心も身体も温まるお風呂時間。森林の香り「台湾紅ヒノキ精油＊2」配合




●お肌しっとり包み込む、植物由来保湿成分「イヨカン果皮油＊3」配合




●お肌に大切なバリア機能を維持する成分「スクワラン＊4」配合





＊1 水を含まないで開発したバスオイル　＊2 ヒノキ油（香気成分）


＊3 （香気成分・保湿成分）＊4（保湿成分）




・株式会社noom&co.




■「noom&co.（ノームアンドコー）」の名前の由来






「noom」は逆から読むと「moon」になります。


私たちはどちらかというと目立つ「太陽」ではなく、


ひっそり、こっそりとサポートする人間です。


月は暗闇を優しく照らします。そのような商品をつくりたい。
そして、商品をつくるためには必ず多くの助けが必要です。「＆co」は仲間。

多くの協力してくれる方々と一緒に月のようにやさしく、少しでも、人を支えられることを願い、「noom&co.（ノームアンドコー）」と名付けました。





■ブランドストーリー



暗闇の中、月は満ち足りかけたりしながら、


そっとやさしく光り、そっと私たちを照らします。
うかびあがる私たちの本当の心。私たちの本当の美しさ。



Under The Skin.------



自由で、しなやかで、かろやかな「私たち」でありつづけたい。


心を込めてつくる。願いを込めてつくる。
手に取った方がちょっとした光を、思いを感じる｡


内側にある本当の美しさを照らしだす。



「noom & co.（ノームアンドコー）」はまだ見えていない


私たちの「本当に」寄り添うコスメ＆ライフスタイルブランドです。




■会社概要



211-0065 神奈川県川崎市中原区今井仲町9-34 カーサ冨岡B棟101
株式会社noom & co.　　


代表取締役　内藤美紀


https://noomandco.shop