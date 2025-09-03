会社に「もうひとつの拠点」を。BLANC法人向けサブスクリプションサービスを提供開始

株式会社BLANC

自然共生型ホテルを運営する株式会社BLANC（本社：東京都港区、代表取締役：山中 拓也、以下「当社」）は、全国に展開する当社の拠点（FUJI・MIYAKOJIMA・YATSUGATAKE）を定額で利用できる法人向けサブスクリプションサービスの提供を開始しました。

本サービスでは、各施設に宿泊しながら、焚き火やサウナ、自然アクティビティなどを通じて心身をリフレッシュするとともに、クリエイティブな合宿・戦略会議などを行うことが可能です。福利厚生や社内研修、チームビルディング、採用合宿など、企業の多様化するニーズに対し、新しい選択肢を提案します。

「法人向けサブスクリプションサービス」開始の背景

BLANC法人向けサブスクリプションサービス

近年、リモートワークの浸透や働き方の価値観変化を背景に、オフィスを離れて“非日常の環境”でチームビルディングや戦略設計を行う、企業合宿（リトリート）の重要性が再認識されています。特にスタートアップ企業を中心に、合宿や福利厚生における「場」の選択肢として、自然に触れながら会議や仕事ができる施設が注目を集めています。2024年3月に日経新聞で報道された「サブスク別荘」という新しい形態の宿泊体験は、従来の企業保養所よりも柔軟かつ魅力的な選択肢として支持を広げています。記事では「固定費のかかる保養所と異なり、使いたいときだけ料金を支払える」「非日常の空間で仲間と過ごす体験が若者層を惹きつけている」といった声が紹介され、ホテル価格の高騰を背景に長期出張や研修での活用が進んでいる点も取り上げられています。また、経済産業省の「スタートアップ育成5か年計画」や健康経営優良法人制度の普及により、 ウェルビーイングと組織成長を両立する場づくりが経営戦略においても重要視されはじめています。いま、企業に求められているのは戦略や制度以上に、「信頼関係」や「共通の温度感」を育む“時間”と“空間”です。当社では、2024年初頭より複数企業との企業合宿プランを通じて、BLANC FUJIにて法人向け企業合宿プランを提供してまいりました。こうした社会的背景と、実際に利用頂いた企業様の声をふまえ、当社は企業合宿にとどまらず、より幅広い法人ニーズに応える形で、全拠点で利用可能な法人向けサブスクリプションサービスをリリースいたしました。

※参考：「サブスク別荘、保養所よりお得感 非日常空間で若者魅了」（日経新聞・2024年3月19日）

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC19BYT0Z10C24A3000000/

■サービス概要

法人向けサブスクリプション

BLANC法人向けサブスクリプションサービスは、宿泊権を購入していただくのではなく、年間クレジット制を採用した柔軟な利用モデルです。

ご契約企業には、プランに応じて年間600～3600クレジットを付与。

拠点・日程・客室タイプ・利用目的に応じてクレジットを消費しながら、全国のBLANC HOTELを自由にご活用いただけます。ワーケーションや企業合宿、採用活動、福利厚生、V.I.P.接待など、多様なシーンに応じた滞在設計が可能です。さらに、専属コンシェルジュによる利用サポートや、法人限定の優待オプションもご用意しており、企業の創造性やチームビルディングを後押しする“余白”の体験を提供します。

■BLANC法人向けサブスクリプションサービスの特徴：企業の“別荘”という選択

サービスについて

BLANC法人向けサブスクリプションサービスは、単なる宿泊予約ではなく、「企業の別荘」として使える自由度の高い滞在インフラで、個人でも団体でも宿泊が可能です。

■BLANC法人向けサブスクリプション会員限定の特典サービス

提供サービス

プランに応じて、通常は有料・限定対応のサービスを特典としてご提供しています。

滞在体験の質を高め、企業の活動価値に直結する「＋α」のサービスをご用意しています。

▶ 主な特典例

・有料アクティビティ（焚き火・サウナ等）の無料利用

・アーリーチェックイン／レイトチェックアウト対応

・共用棟の利用・貸切、会議備品（プロジェクター等）の無償貸出

・共用棟内ソフトドリンクのフリーフロー

・レストランの貸切対応（予約制）

・ディナー料金10％OFFの優待割引

・非公開の限定サービス・優先案内 など

■BLANC法人向けサブスクリプションの活用例

１. 福利厚生としての活用で定着率と満足度向上

年間を通じた自由な宿泊利用が可能なため、従業員のリフレッシュや家族向けの福利厚生にも活用可能。ウェルカムドリンクやアクティビティ無料利用など、企業の「感謝の気持ち」を自然な形で伝えられます。

２.ワーケーションで柔軟な働き方とクリエイティビティを

自然に囲まれた非日常空間での滞在が集中力を引き出し、従業員の柔軟な働き方やクリエイティブな発想につながります。共用棟における会議設備、Wi-Fi環境も整備されており、快適な「働く余白」が生まれます。

３. 企業合宿や研修で共通の温度感を醸成

経営合宿・オフサイトMTG・チームビルディングなど、さまざまな合宿形式に対応。ランチ提供や会議備品レンタルなどのオプションも充実しており、戦略設計と組織活性を支える合宿設計をサポートします。

４. 採用・インターンでも活躍する滞在体験

採用イベントや短期インターンの場として活用することで、候補者との親密度や志望度を高め、内定承諾率の向上にも寄与。レストラン貸切・焚き火体験・アクティビティなどの演出もご相談いただけます。

５. V.I.P.接待にも対応した特別な宿泊体験

専属コンシェルジュによる接遇や、招待者ごとのヒアリングに基づいたきめ細やかなサービスを通じて、顧客やパートナーとの関係構築に貢献。一般利用では味わえないV.I.P.向けサービスをご提供します。

■導入の流れ

１. ヒアリング・ご案内

専任担当者より、企業様の目的やご利用イメージをヒアリング。

サブスクリプションの仕組みや拠点情報をご案内しながら、最適な導入方法をご提案いたします。

２. ご契約・プラン設計

クレジット数や活用目的に応じた法人プランをご契約。

用途別の活用方法（合宿・ワーケーション・接待など）を見据えた、オーダーメイドのご利用計画を設計いたします。

３. ご利用開始

ご契約後、クレジットを利用して全国のBLANC HOTELをご予約・ご利用いただけます。

予約・管理は専用ポータル＆コンシェルジュがサポートします。

４. プランの見直し・継続利用

実際のご利用状況をもとに、翌年度以降のご提案やプランの見直しも可能です。

法人の“成長に合わせて変化する別荘”として、長期的なご活用をサポートいたします。

また一部のプランでは、未使用のクレジットを翌年度へ繰り越せる「キャリーオーバー制度」もご用意しています。「使いきれなかった分が無駄にならない」という安心感とともに、継続的に柔軟なご利用が可能です。

※対象プラン・条件あり

■ご利用いただける施設について

現在、本サブスクリプションプランでは以下のBLANC HOTELをご利用いただけます。

BLANC MIYAKOJIMA（沖縄・宮古島）

リゾートと静けさを両立する、海辺のヴィラ型施設。豊かな自然とプライベート感が特長。

BLANC MIYAKOJIMA

BLANC FUJI（山梨・富士吉田市）

富士山の麓、森に囲まれた都市近接型リトリート。合宿やチームビルディングにも最適。

BLANC FUJI

BLANC YATSUGATAKE（山梨・北杜市／2026年春オープン予定）

標高1,100m、八ヶ岳南麓の豊かな自然を活かした新拠点として準備中。

BLANC YATSUGATAKE

なお、本プランにご契約いただいた企業様は、今後新たに開業する施設も優先的にご利用いただけます。施設ラインナップは今後も拡大予定。拠点追加によって、より多様なニーズに対応できる滞在体験をご提供してまいります。

■プラン案内（年間クレジット制）

BLANC法人サブスクリプションでは、年間の利用ボリュームに応じて選べる5つのプランをご用意しました。各プランには所定の「宿泊用クレジット」が付与され、ご利用日・客室タイプ・施設によって、必要数を消費してご利用いただけます。

料金プラン

▶ お支払い方法

月額払い・年額一括払いのいずれかをお選びいただけます。

請求書払いや分割対応など、ご相談も承ります。

※ GW・お盆・年末年始はプラン対象外日となります（宿泊不可） 価格はすべて税込表示です。



▶ お問い合わせご質問

ご相談・資料請求などは、以下のメールアドレスまで、お気軽にお問い合わせください。

アドレス： biz@blan-c.com

専任担当より、1～2営業日以内にご連絡させていただきます。

BLANC MIYAKOJIMABLANC MIYAKOJIMABLANC MIYAKOJIMAFUJI BBQFUJIコースディナーFUJI サウナ合宿アクティビティスモア体験BLANC HOTEL

会社名 ：株式会社BLANC

所在地 ：〒106-0032

東京都港区六本木1-4-5 Ark Hills South Tower 16F Wework

代表者 ：山中 拓也（やまなか たくや）

設立 ：2018年5月21日

URL ：https://blan-c.com

公式X：https://x.com/BLANC658031

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/blanc_hotel_official/

事業内容：株式会社BLANCは「場を通して、共創 / 循環 / 思考の余白を提供する」をビジョンとして自由でサスティナブルな居室（移動型スマートホテル）を自社開発し、自然共生型の宿泊施設を自社運営しています。2019年に沖縄県宮古島に初の拠点であるBLANC MIYAKOJIMA（旧RuGu Glamping Resort）を、2024年に山梨県富士吉田市にBLANC FUJIを開業。今後も複数の拠点での新規開業を予定しています。