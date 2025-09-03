小学生向けのホテル職業体験「Growing Up Summer 2025」 in アマネク別府ゆらり 開催レポート

株式会社アマネク

株式会社アマネク（東京都千代田区、代表取締役：安達禎文）は、小学生向けの本格的なホテル職業体験プログラム「Growing Up Summer 2025」を、8月17日(日)-18日(月)に、別府の地域活性化ホテル「アマネク別府ゆらり」で開催いたしましたので、その様子をご報告いたします。

ホテルを軸とする学びのプロジェクト「アマネクアカデミー」の一環として開催した「Growing Up Summer 2025」では、心身ともに大きく成長する小学生の時期に、実際にプロフェッショナルが働く現場での職業体験を通して、豊かな人間性や自ら考える力、生きる力の基盤など、お子様がたの成長の糧となることを願い企画されました。

当日には、全国から9名の小学生にご参加いただき、アマネク別府ゆらりで実際に働くホテリエ(※1)から、チェックインやベットメイキングなど、普段行っている仕事やおもてなしの心を学ぶ機会をご提供いたしました。

（※1：ホテリエとは＝ホテルで働く全ての人を表す総称）

「Growing Up Summer 2025」の実施概要

現場のプロフェッショナルから学ぶ「職業体験」と、夏の思い出をたっぷり作る「お楽しみイベント」、2つの要素でアマネク別府 ゆらりを満喫。参加特典として「オリジナルTシャツ」「オリジナル名刺」「ホテリエ体験修了証明書」がもらえます。

＜開催概要＞

・実施日：2025年8月17日（日）13:00集合 ～ 8月18日（月）11:30解散（1泊2日）

・会場：アマネク別府ゆらり（大分県別府市駅前本町6-35）

・参加人数：小学校に在籍しているお子様 合計9名

・公式HP：https://sites.google.com/amanek.jp/growing-up-summer/

＜プログラム＞- 職業体験

・ チェックイン体験：「ごっこ」ではない「ほんもの」のチェックインに挑戦、英語の接客も身につけよう。

・ おもてなし研修：ホテリエからプロの「おもてなし」を学ぼう。

・ ホテルの裏側体験ツアー：スタッフしか入れないホテルのウラ側を見てみよう。

・ ベッドメイキング体験：ホテリエの基本「ベッドメイキング」に挑戦しよう。

・ 名刺交換会：自分だけのアマネク「オリジナル名刺」を使って名刺交換を体験しよう。

- お楽しみイベント

・ AMANEK夕食ビュッフェ：お肉に、野菜に、お寿司まで。大分・九州の食材をたっぷり使った特別ビュッフェを楽しもう。

・ AMANEK 縁日：ホテルの敷地中に特設のお祭り会場が登場。夏の思い出に残るお祭り気分を味わおう。

当日の様子

入社式ではお子様の表情が硬く、不安と緊張の中でのスタートとなりましたが、時間の経過とともに笑顔が増え、スタッフとも打ち解けて朗らかな表情を見せてくれるようになったことが大変印象的でした。

- おもてなし研修

ホテリエとしての心を学ぶ「おもてなし研修」では、姿勢やお辞儀の角度など細かな指導を受けながら、お子様も楽しみつつ真剣に「おもてなし」について学んでいました。

- チェックイン、チェックアウト体験

実際にチェックイン、アウトを行っているカウンターの並びでパソコンを使用し、「ごっこ」ではない本物の体験をしていただきました。英語を使ったチェックインにもチャレンジし、緊張しながらも無事に終えた後は、スタッフとハイタッチを交わして喜ぶ姿が見られました。

- ベッドメイキング体験

「プロの技を学ぶ」ベッドメイキング体験では、身体全身を使いながらシワのないきれいなベッドを作ることに挑戦。大変ながらも一生懸命に取り組む姿が印象的でした。

- バックステージツアー

普段は一般のお客様が立ち入ることのできないホテルの裏側を、スタンプラリー形式で巡りました。館内放送体験やリネン庫、機械室の見学など、普段見られない光景に目を輝かせるお子様の姿

がありました。

- 名刺交換会

スタッフが用意したオリジナル名刺を持ち、様々なセクションの多くのスタッフと名刺交換をしていました。集めた名刺をファイリングして、最後にはいっぱいになったファイルを嬉しそうにスタッフに見せてくれるお子様がとても印象的でした。

職業体験では今回参加されたお子様が非常に楽しんでいたのはもちろん、ご家族からも「また参加したい」「次回は宿泊だけでも来たい」といった声をいただき、学びと楽しさを兼ね備えた貴重な体験を提供できたと感じております。

体験終了後には 特別ビュッフェ・縁日をお楽しみイベントとして開催いたしました。

夕食には「AMANEKビュッフェ2025 Summer Delicious Foodfair ～ジャンボリーで食の冒険を楽しもう！～」と題し、大分・九州の食材をたっぷり使用した特別ビュッフェをご提供。目の前で握る地魚のお寿司やデザートに会場は笑顔であふれました。さらに、昨年に続きサプライズ企画として「オリジナルかき氷作り体験」も行いました。

縁日では「AMANEK縁日物語～真夏の夜の思い出～」をホテル敷地内で開催しました。射的や線香花火などをお子様は楽しんでおり、終始賑やかで温かな雰囲気の中で幕を閉じました。

プロジェクト担当者のコメント

＜イベント開催の振り返り＞

昨年に続き、第2回目となる「Growing Up Summer」を開催いたしました。

参加されたお子様におかれましては、働くことの「大変さ」を学ぶとともに、その中にある「楽しさ」も体験していただけたことで、ひと夏の思い出として心に残る機会になったのではないかと感じています。

また普段の「当たり前」には色々な方の頑張りがある事を今回のGrowing Up Summerを通して感じていただけたのではないかと考えており、ご両親の方や関わってくださる全ての方に感謝の心を持つ気持ちも学んで頂けていたらうれしく思います。

今回は、昨年の担当者から大きくメンバーを入れ替え、特に今年4月に入社した新入社員が中心となってプログラムを担当し、通常業務と並行しながらのスケジュールではありましたが、スタッフ一人ひとりが「達成感」や「やりがい」を強く実感し、スタッフに関しても「Growing」出来た体験だったと考えます。

＜今後の展望＞

ホテルという非日常空間での職業体験を通じて、“働くことの楽しさ”と“仲間と協力する大切さ”を学ぶプログラムとして、子どもたち一人ひとりの成長をさらに後押しする体験型教育の場として、企画をさらにブラッシュアップしながら継続してまいります。また、お子様がホテルの仕事に触れ、「ホテルの仕事は楽しい」と感じる瞬間に立ち会えることは、スタッフにとっても自らの仕事の魅力を再認識し、意欲向上につながるものだと認識しております。

「お子様向け職業体験といえばアマネク」と認知いただけるよう、ホテル業界における新たな価値を創出し、お客様および地域社会への貢献を継続してまいります。

ホテルを軸とする学びのプロジェクト「アマネクアカデミー」 について

アマネクでは 「旅と街をつなげる『私のホテル』」 というコンセプトのもと、その土地ごとの街並みや伝統工芸などの文化・特色をデザインや提供サービスに取り入れ、ホテルを旅の拠点だけでなくお客さまの滞在体験の充実を追求しています。その延長線上の取り組みとして、地域に根付いた生涯学習という観点から、あらゆる世代に向けて多岐にわたるテーマの体験価値をご提供するプロジェクト「アマネクアカデミー」を2024年に発足いたしました。

今後も全国の店舗を拠点にしたアマネクアカデミーを通して、宿泊されるお客様に限らず気軽に足を運んでいただけるような「地域活性化ホテル」を目指してまいります。

「アマネク別府ゆらり」 について

アマネク初の「地域活性化ホテル」 ｜ 街とホテルの共栄を図り、別府の活性化を目指す

アマネク別府は街とホテルの共栄を図り、別府エリアの活性化を目指す「地域活性化ホテル」をコンセプトに開業いたしました。ホテル周辺の飲食店会計を部屋付けできる独自の決済サービス「HEYAZUKE」や、セレクトショップの老舗SHIPS(シップス)とコラボレーションしたカラフルな浴衣のご用意など、飲食店を中心とした街の観光スポットを、ホテルの付帯施設のように散策したくなる仕組みづくりを行っています。快適な個室空間とリゾート感溢れる充実した共用施設を備えながらも、国内有数の温泉街である別府ならではの文化を街に出向いて存分にお楽しみいただくことで、地域活性化への貢献を目指しています。

所在地：大分県別府市駅前本町6-35

客室数：191室

開業：2021年12月

公式ＨＰ：https://amanekhotels.jp/beppu/

株式会社アマネクについて

2016年6月に“日本の粋を活かした素材と独自の客室コンセプト”として初めての自社ブランドホテル「アマネク銀座イースト」を開業。以来、訪日外国人旅行者、国内旅行者、ビジネスパーソンなど幅広い層のお客様に高いご支持をいただき、現在は全国で「アマネク」ブランドホテル9棟の運営を行っています。今年度は3棟の開業も予定しており、今後も日本の新しい「寛ぎ」のかたちを日本へ、そして世界へ発信できるよう、ホテルの企画及び運営を行ってまいります。

社名：株式会社アマネク

ＵＲＬ：https://amanek.jp/

所在地：東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル3F

設立：2002年4月

資本金：5,000万円

代表者：安達禎文

事業内容：ホテル・旅館の企画・開発・運営など