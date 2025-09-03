AIエージェント導入を最短化する業務可視化サービス「BPEC」のご紹介

株式会社Mt.SQUARE

株式会社Mt.SQUAREでは、業務可視化サービス「BPEC」を用いて、企業のAIエージェントの有効的な導入を支援しております。

本サービスでは業務可視化ツール「BPEC」を活用して、現行業務の構造・質・量を短期間かつ低負荷で棚卸し分析。業務のあるべき姿を描いたうえで、その実現に向けて「どこに、どんなAIエージェントを、どんな優先順位で導入すべきか」を定量的に提示し、弊社コンサルタントの伴走のもと無駄のない導入をご支援します。

■背景

デジタル化の急速な進展と労働力不足により、現在企業では継続的なDXが不可欠です。

しかし多くのDXプロジェクトの中には、ツール導入が目的化するなど効果の見えないまま一過性のものとなっている事例も少なくありません。

今後普及が確実視される”AIエージェント”も例外ではなく、適用領域を誤れば「現場が使わない」「ROIがみえない」といった失敗に陥りかねません。

DXにおけるAIエージェント導入成功の鍵は「現状の可視化」と「導入効果の定量検証」にあります。

■BPECサービス概要

本サービスは、業務可視化ツールを活用し、以下の流れで企業改革をご支援します。

- 集計データに基づく業務棚卸57種類の業務テンプレートを元に、部門責任者へのヒアリングで部門特有の業務構造を定義。アンケート形式で現場の負荷を最小限に押さえて業務量調査を実施。- 業務分析結果から課題抽出・改善施策立案業務を定型・非定型、コア・ノンコアに分類し、業務負荷や属人化といった観点から改善施策を立案。今後導入に効果的なAIエージェントのご提案も実施。- コンサルタント伴走型の業務改革実施ロードマップを策定し、業務改善プロジェクトを遂行。- 新規価値創造業務改善で生まれた余剰リソースで新規ビジネスの創出や新規価値創造を実現。- 企業変革デジタルを活用して有限な資源を再配分しながら企業変革を実施。

※詳細は弊社HP内「BPEC特設サイト」にも掲載しておりますので、合わせてご確認ください。

→サイトリンク：https://bpec.mt-square.co.jp/bpec/

■BPECサービス特長

- 短期・低負荷：最短2～3週間で業務棚卸から効果測定が可能です。- 属人業務のビジュアル化：AI化のインパクトが大きい領域をわかりやすく定量把握することが可能です。- 投資対効果の見える化：導入までにROIを明示し、社内の意思決定を迅速化します。- 伴走型支援：弊社コンサルタントの経験を活かし、業務可視化から導入実行までを一貫サポートします。

属人業務をAIに置き換え、人財が本来の価値創造に集中できる未来への第一歩として、Mt.SQUAREは業務の可視化を全力でご支援致します。

サービス詳細やご相談については、ぜひお気軽にお問い合わせください。

→BPEC詳細についてはこちら：https://bpec.mt-square.co.jp/bpec/download-form/

→BPECお問合せフォーム：https://bpec.mt-square.co.jp/bpec/contact/

企業概要

企業名：株式会社Mt.SQUARE

企業HP：https://mt-square.co.jp/

