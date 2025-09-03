美容予約アプリ「Nailie Beauty(ネイリービューティー)」で美容師に直接予約できる「ヘア予約」がスタート！今だけ初回限定10,000円分クーポンも配布中！

株式会社ネイリー

株式会社ネイリー（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:浅倉健吾）は、美容予約アプリ「Nailie（ネイリー）」を「Nailie Beauty（ネイリービューティー）」へとリブランディングし、人気アイドルグループ FRUITS ZIPPER をイメージキャラクターに起用。そして本日2025年9月3日より、一般ユーザー向けにヘア予約機能の提供を開始しました。

これまでのネイル・アイ（まつげ、アイブロウ）に加え、美容師・スタイリストへ直接予約ができる「ヘア」の領域へ拡大。累計300万件を超えるデザイン投稿を軸に、アプリひとつで「ヘア」「ネイル」「アイ」を楽しめる世界を実現していきます。

■ いよいよ「ヘア予約」スタート！

本日より、全国の美容師・スタイリストへの直接予約が可能に。

アプリ上に投稿されたスタイルからお気に入りを見つけ、そのまま担当者本人へ予約ができます。SNS感覚で探して、DMで相談し、キャッシュレス決済まで完結する――そんな新しい美容体験が、ついに「ヘア」分野へと広がりました。

■ FRUITS ZIPPERを新イメージキャラクターに起用、リブランディングも完了

リブランディングの象徴として、人気急上昇中の FRUITS ZIPPER を新イメージキャラクターに起用。

公開された新Web CMでは、メンバーが「ネイルも、アイも、そしてヘアも」楽しむ姿を、オリジナルソングに合わせたポップなダンスで表現。カラフルでポップな世界観が、Nailie Beautyの「もっと自由に、美容を楽しむ」というブランドビジョンを体現しています。

さらに、アプリアイコンやロゴも一新。新しいビジュアルとともに、若い世代を中心に幅広い層にアプローチしていきます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Nzh9QRht7Hs ]■初回限定！10,000円分クーポンを配布

ヘア予約スタートとリブランディングを記念し、初めてご利用いただく方限定で 総額10,000円分のクーポン をプレゼント。

・ネイル／まつエク／まつパ／アイブロウに利用可能

・新しく加わった「ヘア予約」にももちろん利用可能

・アプリ登録後すぐに使える！

この機会にぜひ、Nailie Beautyを体験ください。

■Nailie Beauty（ネイリービューティー）とは

Nailie Beautyは、ネイリスト・アイリスト・美容師などの「ビューティスト」が投稿した300万枚以上のデザインから好みを選び、担当者本人に直接予約できる美容予約アプリです。

・累計アプリダウンロード数：300万件以上

・登録ビューティスト数：35,000人以上

・SNS感覚でデザインを探して、気に入ったら即予約

・DM機能で事前相談も可能

・決済はアプリ内で完結（後払い決済atoneも利用可）

・当日キャンセルも安心のキャンセル料保証制度

スマホひとつで、予約から施術、支払いまでがシームレスに完結。忙しい日常の中でも、安心して自分らしい美容を楽しめる体験を提供します。

・アプリタイトル：Nailie Beauty（ネイリービューティー）※旧Nailie（ネイリー）

・ダウンロード

iOS ：https://itunes.apple.com/jp/app/nailie/id1251330322

Android ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nailie.app.android

・公式サイト ：https://nailie.jp

・公式Instagram(NAIL) ：https://www.instagram.com/nailiejp/

・公式Instagram(EYE)：https://www.instagram.com/nailie_eye/

・公式Instagram(HAIR)：https://www.instagram.com/nailie_hair/

・公式X ：https://twitter.com/Nailiejp

■会社概要

会社名 ：株式会社ネイリー

所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-15-12 LAIDOUT SHIBUYA 4F

代表者 ：浅倉健吾

設立 ：2016年9月15日

URL ：https://nailie.jp

事業内容：スマートフォンアプリの開発、運営