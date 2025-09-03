プロeスポーツチーム「QT DIG∞」が「シャープ株式会社」とのスポンサー契約を締結

株式会社戦国

株式会社戦国（本社：福岡県福岡市 代表取締役：西田 圭）が運営するプロeスポーツチーム「QT DIG∞」は、電機メーカーである『シャープ株式会社』（本社：大阪府堺市、代表取締役 社長執行役員 CEO：沖津 雅浩、以下「シャープ」）とスポンサー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シャープは、「プラズマクラスター」をはじめとする空調家電やAV機器などの個人・法人向けの電気機器を製造・販売を行っている企業です。



シャープが目指す「独創的なモノやサービスを通じて“新しい文化”をつくる会社へ」は、eスポーツを通じて”新しい文化”の創造を目指すQT DIG∞の想いと共通するものがあり、両社の強い想いが新しい体験・価値を提供するものと確信し、この度スポンサー契約の締結に至りました。



＜シャープ株式会社 プラズマクラスター・ヘルスケア事業部長 岡嶋 弘昌 様コメント＞

このたび、シャープは、当社独自の空間浄化技術であるプラズマクラスター技術のeスポーツに対する検証にご協力いただいたご縁で、QT DIG∞様とスポンサー契約を締結させていただきました。

当社は25年間にわたってプラズマクラスター技術の空間浄化や人への効果を検証し、快適な環境づくりを目指してきました。

今後、eスポーツの可能性を追求するQT DIG∞様と共に、eスポーツプレイヤーへより良い環境を提供し、新たな価値の創造に取り組んでまいります。



＜株式会社戦国 代表取締役 西田 圭 コメント＞

このたび、シャープ株式会社様とスポンサー契約を締結いたしました。

最先端のテクノロジーと高品質な製品を提供されてきたシャープ様を、新たなパートナーとしてお迎えできることを、チームを代表して心より感謝申し上げます。

本パートナーシップを通じ、QT DIG∞はシャープ様と共に、選手のプレイ環境向上による競技力の強化をはじめ、eスポーツを起点とした新しい体験価値の創出や地域社会との連携を推進してまいります。

そして、eスポーツのさらなる発展と世界への挑戦を続け、ファンの皆さまに驚きと感動をお届けできるよう努めてまいります。

■シャープ株式会社 会社概要

代表取締役 社長執行役員 CEO：沖津 雅浩

本社所在地：大阪府 堺市

創業：1912年

事業内容：電気通信機器・電気機器及び電子応用機器全般並びに電子部品の製造・販売等



【株式会社戦国について】

株式会社戦国は、eスポーツの無限の可能性を追求し、プロeスポーツチーム「QT DIG∞」の運営や、イベントの企画、選手育成・教育など、eスポーツに関わる事業を展開。

QT DIG∞は福岡天神「esports Challenger’s Park」をホームスタジアムとして活動するプロeスポーツチーム。海外選手を含め40名を超える選手が所属しており、現在扱っているゲームタイトルは「リーグ・オブ・レジェンド」「VALORANT」等の8部門。

プロ選手のスキルと人間性を高め、世界から憧れの対象となるようなeスポーツチームを創り、社会的に活躍できる場を広げるとともに、礼儀・礼節を重んじるクリーンなチーム作りや、日本らしいスポーツ文化・情熱を国外発信することで、子供たちの憧れや夢となるチームを目指しています。

公式HP ：https://qtdig.com/

オンラインストア：https://shop.qtdig.com/