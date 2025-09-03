はたらく場所で便利に使える生活用品ブランド「KOKUYO HibiFull」の新商品をカウネットのECサイトにて数量限定で先行発売

株式会社カウネット

コクヨグループでEコマースサービスを提供する株式会社カウネット（本社：東京都港区／代表取締役社長：宮澤典友、以下「カウネット」）は、創業25周年を記念し、コクヨが展開する、はたらく場所で便利に使える掃除用品や衛生用品などの生活用品ブランド「KOKUYO HibiFull（コクヨ ヒビフル）」より、職場の床掃除のお困りごとを解決する新商品2点を2025年9月3日（水）からカウネットのECサイトにて数量限定で先行発売いたします。

今回発売するのは、「文具のコクヨが本気で消しやすさにこだわった軽い力でスルッと落とせるフローリングワイパー」と「職場の靴跡汚れさえも落とせるフローリングワイパー用ウェットシート」のセット商品と、それぞれの単品商品です。

2024年3月に誕生した「KOKUYO HibiFull」は、ちょっとした「くふう」で、はたらく場所を少し「ここちよく」をコンセプトとして掲げた、生活用品ブランドです。カウネットが保有する豊富なマーケティングデータを商品企画に活用し、お客様の声を取り入れたスピーディーな商品開発に取り組んでいます。

今回の先行発売は、2025年12月に予定している全国発売に向けて、ご購入いただいたお客様からレビューやアンケート調査を通じて貴重なご意見を収集し、実際のオフィス現場でのニーズや使用感を詳細に把握することを目的としています。

収集したレビューは、今後ご購入を検討されるお客様が商品の特長や使用感をより具体的に理解していただくための参考情報として活用させていただきます。また、アンケート調査でいただいたご意見は、コクヨやカウネットの今後の商品企画・開発に反映し、より快適で使いやすい商品づくりに活かしてまいります。

カウネットは今後も、コクヨグループ全体のマーケティングエンジンとして、お客様の声と多様なデータを活用した商品企画・開発や戦略立案を推進し、真にお客様のニーズにお応えするものづくりの実現に貢献してまいります。

■新商品の特徴

コクヨが実施した製品コンセプト調査では、職場の床掃除において「こびりついた汚れが落ちない」「身体への負担が大きい」という2つの課題が深刻化していることが判明しました。従来のフローリングワイパーでは頑固な汚れに対応できず、モップを使用すると腰への負担が避けられないという状況について、数多くのお客様からご意見が寄せられていました。

今回の新商品はこれらの課題に対応し、フローリングワイパー本体には力が入れやすいグリップと高密着ヘッドを採用し、ウェットシートには独自配合の薬液を使用することで、職場特有の靴跡汚れ・飲みこぼし・泥汚れなども軽い力で素早く除去することができます。さらに、人間工学に基づいた本体設計により腰への負担を軽減し、毎日の職場の掃除をラクにします。

■新商品の概要

【先行発売特設ページ】

URL：https://www.kaunet.com/kaunet/grp/K0025/45090/

【先行発売商品】

・セット商品（数量限定）

商品名：文具のコクヨが本気で消しやすさにこだわった軽い力でスルッと落とせるフローリングワイパー＋職場の靴跡汚れさえも落とせるフローリングワイパー用ウェットシートセット

発売日：2025年9月3日（水）

発売先：カウネットEコマースサイト

価格：1,865円（税込）

数量：100セット限定

商品ページURL：https://www.kaunet.com/kaunet/goods/84627056/

・単品商品

商品名：文具のコクヨが本気で消しやすさにこだわった軽い力でスルッと落とせるフローリングワイパー

発売日：2025年9月3日（水）

発売先：カウネットEコマースサイト

価格：1,865円（税込）

商品ページURL：https://www.kaunet.com/kaunet/goods/84626998/

商品名：職場の靴跡汚れさえも落とせるフローリングワイパー用ウェットシート

発売日：2025年9月3日（水）

発売先：カウネットEコマースサイト

価格：588円（税込）

商品ページURL：https://www.kaunet.com/kaunet/goods/84627001/

※なお、2025年12月からは、フローリングワイパー本体およびウェットシートの単品商品を全国で販売予定です。

■「創業祭2025」キャンペーンについて

カウネットは、2025年10月2日（木）に創業25周年を迎えます。それに先立ち、日頃の感謝を込めて、9月1日（月）から10月31日（金）まで、カウネットWebサイトにおいて「創業祭2025」キャンペーンを実施します。

本キャンペーンでは、今回の「KOKUYO Hibifull」新商品の先行販売に加え、日頃ご利用いただいているお客様はもちろん、初めてカウネットをご利用いただく方にも楽しみながらお得にご参加いただけるコンテンツをご用意しております。詳細は、以下のキャンペーンWebサイトおよびプレスリリースにてご確認いただけます。

キャンペーンWebサイト：https://www.kaunet.com/kaunet/campaign/anniversary2025.html

プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000102.000070957.html

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【参考】

「KOKUYO HibiFull（コクヨ ヒビフル）」について

「KOKUYO HibiFull」は、ちょっとした「くふう」で、働く場所を少し「ここちよく」をコンセプトに、工夫を凝らした便利な機能性と、職場に馴染むカジュアルなデザインを備えた商品をラインアップしています。

カウネットが蓄積してきた豊富なマーケティングデータを活用することで、お客様のニーズに沿った商品企画が可能となっており、多様なデータの分析を商品企画プロセスに組み込みながら、スピーディーな商品発売を実現しています。また、パッケージデザインの決定にはAIによる評価を取り入れるなど、革新的な商品企画手法にも挑戦しています。

詳細ページ：https://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/hibifull/(https://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/hibifull/)

＜カウネットについて＞（https://company.kaunet.com/(https://company.kaunet.com/)）

カウネットでは、テクノロジーとクリエイティビティで、全ての働く人に価値ある体験を生み出す取り組みを推進しており、超大企業から中小事業所まで、規模に関わらずお使いいただけるＥコマースプラットフォームを提供しています。クラウドで管理購買システムとしてお使いいただける「べんりねっと（https://www.benrinet.com/(https://www.benrinet.com/)）」、素早く簡単にネットで購入いただける「カウネット（https://www.kaunet.com/(https://www.kaunet.com/)）」は、長年にわたり多くのお客様のご支持をいただいております。