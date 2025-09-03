累計3.5万人超を動員！「第四回 京都夜市」9月12日（金）開催決定

京都の夜間観光を牽引する「京都夜市」が、京都の現代作家による文化芸術作品展「GATEWAY.KYOTO」と初コラボレーション。単なるマーケットの枠を超え、アート・伝統芸能・防災体験が融合した大規模な「文化体験イベント」として開催。急回復するインバウンド観光客や地域住民に、新たな京都の夜の過ごし方を提案し、ナイトタイムエコノミーの活性化に貢献します。

合同会社京都夜市プロジェクト（代表社員：宮本洋志、業務執行社員：伊村睦男）は、過去3回で延べ3.5万人以上を動員した京都最大級のナイトマーケット「第四回 京都夜市」を、2025年9月12日（金）に東本願寺前「お東さん広場」にて開催いたします。（入場無料・雨天決行）

これまで3回開催された夜市では約3.5万人が来場し、そのうち35％を訪日外国人が占めました。国内外から注目される「国際夜市」としても高い評価を得ています。

■ 三大見どころ：「アート」・「エンタメ＆体験」・「マーケット」の融合

【アート】荘厳な東本願寺前が、一夜限りの野外ミュージアムに

・京都府が主催する「GATEWAY.KYOTO」野外彫刻展との連携：

京都で活躍する現代作家による大型現代彫刻が会場に出現。夜のライトアップに照らされる夜市とア ートの幻想的な共演は必見です。

・京焼・清水焼 陶芸体験：

陶芸家・影山智楽(智楽庵）による本格的な絵付けを体験できます。

【エンターテイメント＆体験】世代を超えて五感を揺さぶる参加型プログラム

・忍者ショー：

毎回立ち見が出るほど大人気の迫力満点アクションパフォーマンス。

・猿まわし特別公演：

お猿の”えん”はご縁の”えん”出会った皆様と一緒に感動の公演を作り上げます！ご猿(縁)に感謝！

・大道芸＆人力車体験：

世界最大級の木造建築・東本願寺御影堂門を背景に繰り広げられる大道芸や同志社大学「人力俥友之 会」による人力車体験を実施。古都ならではの風情を満喫できます。

・起震車で学ぶ防災体験：

京都市消防局下京消防署の起震車が来場し、震度7の揺れをリアルに体感。楽しみながら 防災意識 を高める貴重な機会。

・こども店長縁日：

金魚すくいやかき氷などの屋台を子どもたちが運営。遊びながら社会を学ぶ体験型プログラム。

・神秘のエリア「占いの森」：

手相・タロット・西洋占星術など、多彩な占い師が集結。

【マーケット】食欲の秋を満たす、60店舗超のグルメストリート

・京都夜市バル：

個性豊かな屋台やキッチンカーが60店舗以上集結。京都の味覚から多国籍フードまで“はしご酒・は しご飯”や“食べ比べ“を楽しめます。

・キャッシュレス決済：

PayPayの特別協力により、店舗でのスムーズ＆安心なキャッシュレス決済が可能に。

■ 公的支援と今後の展開

本イベントは、観光客が集中する日中から夜間へ人の流れを分散させる「京都 朝・夜観光」推進事業（公益社団法人京都府観光連盟）の採択事業です。インバウンドと地域住民が交流する新たな夜のハブとして、オーバーツーリズム対策の一助となることも目指しています。

また、第五回京都夜市は京都市の後援を受け、10月12日（日）に「京都市役所前広場」で開催予定です。

■ 開催概要

地域の活性化や観光地の分散化につなげる「まるっと京都」

イベント名： 第四回 京都夜市（Kyoto Night Market）

日時： 2025年9月12日（金）15:00～23:00（雨天決行）

会場： お東さん広場（東本願寺前／JR京都駅 烏丸中央口より徒歩7分）

入場料： 無料

主催： 合同会社京都夜市プロジェクト

特別協力： PayPay株式会社

■ 主催者コメント

合同会社京都夜市プロジェクト 代表社員 宮本 洋志

「京都夜市はこれまでに3.5万人を超える方々にお越しいただき、地域と世界をつなぐ“縁側”のような存在へと成長してきました。第四回では芸術展との連携を通じて、夜市が単なる買い物や食事の場を超え、文化体験の舞台へと進化します。京都だからこそ生まれる新しい夜の楽しみを、ぜひご取材いただき、その熱気をお伝えください。」

■ 取材・お問い合わせ先

広報担当：伊村 睦男（いむら むつお）

Email： kyotonightmarket@gmail.com Instagram： @kyotonightmarket 公式サイト： https://kyotonightmarket.wixsite.com/site1

※最新情報・アート作品紹介・舞台裏はInstagramで随時発信中

■ 備考

猿まわし公演は、第一種動物取扱業登録（株式会社二助企画／神戸市北区大沢町上大沢2150／展示／神保保第0514002号／平成26年6月6日／令和11年6月5日／箕輪俊彦）のもと、適切な動物管理体制で実施いたします。尚、天候等により予告なく中止する場合があります。