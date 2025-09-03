累計3.5万人超を動員！「第四回 京都夜市」9月12日（金）開催決定
京都の夜間観光を牽引する「京都夜市」が、京都の現代作家による文化芸術作品展「GATEWAY.KYOTO」と初コラボレーション。単なるマーケットの枠を超え、アート・伝統芸能・防災体験が融合した大規模な「文化体験イベント」として開催。急回復するインバウンド観光客や地域住民に、新たな京都の夜の過ごし方を提案し、ナイトタイムエコノミーの活性化に貢献します。
合同会社京都夜市プロジェクト（代表社員：宮本洋志、業務執行社員：伊村睦男）は、過去3回で延べ3.5万人以上を動員した京都最大級のナイトマーケット「第四回 京都夜市」を、2025年9月12日（金）に東本願寺前「お東さん広場」にて開催いたします。（入場無料・雨天決行）
これまで3回開催された夜市では約3.5万人が来場し、そのうち35％を訪日外国人が占めました。国内外から注目される「国際夜市」としても高い評価を得ています。
■ 三大見どころ：「アート」・「エンタメ＆体験」・「マーケット」の融合【アート】荘厳な東本願寺前が、一夜限りの野外ミュージアムに
・京都府が主催する「GATEWAY.KYOTO」野外彫刻展との連携：
京都で活躍する現代作家による大型現代彫刻が会場に出現。夜のライトアップに照らされる夜市とア ートの幻想的な共演は必見です。
・京焼・清水焼 陶芸体験：
陶芸家・影山智楽(智楽庵）による本格的な絵付けを体験できます。
【エンターテイメント＆体験】世代を超えて五感を揺さぶる参加型プログラム
・忍者ショー：
毎回立ち見が出るほど大人気の迫力満点アクションパフォーマンス。
・猿まわし特別公演：
お猿の”えん”はご縁の”えん”出会った皆様と一緒に感動の公演を作り上げます！ご猿(縁)に感謝！
・大道芸＆人力車体験：
世界最大級の木造建築・東本願寺御影堂門を背景に繰り広げられる大道芸や同志社大学「人力俥友之 会」による人力車体験を実施。古都ならではの風情を満喫できます。
・起震車で学ぶ防災体験：
京都市消防局下京消防署の起震車が来場し、震度7の揺れをリアルに体感。楽しみながら 防災意識 を高める貴重な機会。
・こども店長縁日：
金魚すくいやかき氷などの屋台を子どもたちが運営。遊びながら社会を学ぶ体験型プログラム。
・神秘のエリア「占いの森」：
手相・タロット・西洋占星術など、多彩な占い師が集結。
【マーケット】食欲の秋を満たす、60店舗超のグルメストリート
・京都夜市バル：
個性豊かな屋台やキッチンカーが60店舗以上集結。京都の味覚から多国籍フードまで“はしご酒・は しご飯”や“食べ比べ“を楽しめます。
・キャッシュレス決済：
PayPayの特別協力により、店舗でのスムーズ＆安心なキャッシュレス決済が可能に。
京都府主催「GATEWAY.KYOTO」
こども縁日での「こども店長」体験
夜市で食べ歩き「京都夜市バル」
夜市初登場！「猿まわし」
同志社大学・人力俥友ノ之会による「人力車体験」
■ 公的支援と今後の展開
本イベントは、観光客が集中する日中から夜間へ人の流れを分散させる「京都 朝・夜観光」推進事業（公益社団法人京都府観光連盟）の採択事業です。インバウンドと地域住民が交流する新たな夜のハブとして、オーバーツーリズム対策の一助となることも目指しています。
また、第五回京都夜市は京都市の後援を受け、10月12日（日）に「京都市役所前広場」で開催予定です。
地域の活性化や観光地の分散化につなげる「まるっと京都」
■ 開催概要
イベント名： 第四回 京都夜市（Kyoto Night Market）
日時： 2025年9月12日（金）15:00～23:00（雨天決行）
会場： お東さん広場（東本願寺前／JR京都駅 烏丸中央口より徒歩7分）
入場料： 無料
主催： 合同会社京都夜市プロジェクト
特別協力： PayPay株式会社
■ 主催者コメント
合同会社京都夜市プロジェクト 代表社員 宮本 洋志
「京都夜市はこれまでに3.5万人を超える方々にお越しいただき、地域と世界をつなぐ“縁側”のような存在へと成長してきました。第四回では芸術展との連携を通じて、夜市が単なる買い物や食事の場を超え、文化体験の舞台へと進化します。京都だからこそ生まれる新しい夜の楽しみを、ぜひご取材いただき、その熱気をお伝えください。」
■ 取材・お問い合わせ先
合同会社京都夜市プロジェクト
広報担当：伊村 睦男（いむら むつお）
Email： kyotonightmarket@gmail.com Instagram： @kyotonightmarket 公式サイト： https://kyotonightmarket.wixsite.com/site1
※最新情報・アート作品紹介・舞台裏はInstagramで随時発信中
■ 備考
猿まわし公演は、第一種動物取扱業登録（株式会社二助企画／神戸市北区大沢町上大沢2150／展示／神保保第0514002号／平成26年6月6日／令和11年6月5日／箕輪俊彦）のもと、適切な動物管理体制で実施いたします。尚、天候等により予告なく中止する場合があります。