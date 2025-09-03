【SALE開催】秋の睡眠フェア！「秋の睡眠の日」にマットレス、ベッド、枕などを見直して睡眠の質をアップデート

ZINUS JAPAN株式会社

「the SLEEP FACTORY - 快眠で彩る、あなたの暮らし。 -」をテーマに、ベッド、マットレスを主力とし、世界21か国に市場を広げる韓国ヒュンダイグループのグローバルファニチャーブランド「ZINUS」（ジヌス）の日本法人ZINUS JAPAN株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 朴 泰勳）は、9月3日(水)より「秋の睡眠の日」に合わせて、全品15％OFF（一部セール除外品を除く）となる「秋の睡眠フェア」を開催いたします。

本フェア期間中は、マットレス・ベッドフレーム・枕・チェアなど、すべての商品が全品15％OFF（一部セール除外品を除く）となり、季節の変わり目で睡眠のリズムが乱れやすく、体調を崩しやすいこの時期に、快適な眠りを通じて毎日の健康をサポートいたします。

ZINUSは、より良い睡眠環境の提供を通じて、皆さまのライフスタイルの質の向上を目指します。ぜひこの機会に、理想の睡眠を叶えるアイテムをお選びください。

■ 秋の睡眠フェア概要

【期間】

2025年9月3日(水)～9月9日(火)

【対象商品】

マットレス、ベッドフレーム、枕、チェア、サイドテーブル

▶ 対象アイテムはこちら(https://zinus.jp/collections/campaign)から

【OFF率】

15％OFF（一部セール除外品を除く）

【送料】

全品送料無料

【参加方法】

対象期間中にZINUS公式サイト（https://zinus.jp/）で対象商品をご注文いただくと、全品15％OFF（一部セール除外品を除く）でご購入いただけます。

※本キャンペーンは、ZINUS公式サイトでの購入に限ります。他ECサイトではご利用できませんのでご注意ください。

※購入日に応じて他モールのほうがお得になる場合がございます。

※一部セール除外品がございます。

ぜひこのキャンペーンの機会に心地よい眠りのためのマットレスやベッドをご検討ください。

■ おすすめアイテム

快適な睡眠に導く、おすすめのアイテムをご紹介します。

▶ GreenTea Luxe マットレス

横向き寝、包み込まれる寝心地がお好みの方に

柔らかめ、ややかため、かための3層のフォームを重ねた20cmの厚みのフォームマットレス。

体がしっとりと沈み込む柔らかな寝心地がお好きな方におすすめ。

体の部位ごとに7つのエリアに分割し、2種類のかたさのフォームを部位の凹凸に合わせて組み合わせた7-Zoneシステムを採用し、正しい寝姿勢を保つ優れた体圧分散性を実現。

メモリーフォームには天然緑茶成分と活性炭成分配合し、毎晩新鮮な気持ちでの眠りに。フォームに通気孔を施したAir-flowデザインで通気性も。

【特徴】- フォームマットレス（低反発）- メモリーフォームを採用- 厚み20cm- しっとりした柔らかな寝心地- 自然な寝姿勢を保つ- 優れた体圧分散性- 7-Zoneシステム採用- 緑茶、活性炭成分配合- 通気性にも配慮- 120日トライアル可能- 5年間のメーカー保証- 送料無料- コンパクト配送

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/57361/table/121_1_9fbe340340727ff995d105179e71f23d.jpg?v=202509040725 ]

商品詳細を見る :https://zinus.jp/products/zj-mfmag1-08

▶ Prime Support ハイブリッドマットレス

程よい硬さでしっかりと支える寝心地がお好みの方に

※画像は、厚み25cm

体圧を受け止め包み込むZINUSベースフォームと、体圧分散に優れたポケットコイルにより、安定感と心地よさを同時にお届けするハイブリッドマットレス。

※画像は、厚み25cm

フォームが「面」、ポケットコイルが「点」でと、両者が絶妙なバランスで優れた体圧分散を叶え、しっかりと支えられる感覚があり、自然な寝姿勢で、快眠へ誘ってくれます。



反発性もあって寝返りのしやすさも。

【特徴】

- 安定したちょうど良い硬さ- フォームが「面」で支え、優れた体圧分散性- ポケットコイルが「点」で支え、自然な寝姿勢を保つ- 反発性もあり、寝返りしやすい- 外周はコイルエッジサポートで広く使え、出入りしやすい- 体重80kg以上の方にも（33cm推奨）- 通気性が良く、熱こもりを防ぐ- 33cm、25cmの選べる厚み- 120日トライアル可能- 安心の5年間メーカー保証

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/57361/table/121_2_f6af0ecd0332f4951aab5685a608550f.jpg?v=202509040725 ]

商品詳細を見る :https://zinus.jp/products/zj-mssba1

▶ Lottie ベッドフレーム（ファブリック）

ホテルライクなベッドルームコーディネートを求める方に

ファブリックが洗練したルームコーディネートを演出するベッドフレーム。

低めのローベッドボードで適度なアクセントを与えながら、圧迫感なく、部屋を広く見せる視覚効果も。

メタルフレームで頑丈かつ、すのこ仕様で通気性にも配慮しました。

【特徴】

- ファブリックがホテルライクな印象に- ローベッドボード- 頑丈なメタルフレーム- すのこ仕様で通気性に配慮- ヘッドボード裏に全てのパーツを収納可能- コンパクトパッケージで配送- 安心の5年間メーカー保証

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/57361/table/121_3_728c7caf207b4b94b44ee37709b898ce.jpg?v=202509040725 ]

商品詳細を見る :https://zinus.jp/products/zj-fspbo

▶ Traditional-Gel 枕

頭部の熱こもりを軽減して健やかに寝付きたい方に

抗菌加工の施されたカバーと天然の緑茶成分配合のメモリーフォーム、体温調節の役割を果たすジェルを備えた清潔感あふれる枕。

【特徴】

- 頭部の熱こもりを軽減し健やかな眠りに- 通気穴で通気性と清潔を保つ- 包み込むような低反発フォーム- もっちりの寝心地- 天然の緑茶成分と活性炭を配合し、爽やかな寝心地- カバーは抗菌加工で安心- 大きめサイズで寝返りしやすい[表4: https://prtimes.jp/data/corp/57361/table/121_4_c459de8647ae942d3d1d270ec5bd4803.jpg?v=202509040725 ]

詳細詳細を見る :https://zinus.jp/products/zj-ppaat4-05s

■睡眠の日とは

「睡眠の日」は、睡眠健康推進機構が睡眠についての正しい知識の普及と国民の健康増進への寄与を目的に制定したもので、3月18日を「春の睡眠の日」、9月3日を「秋の睡眠の日」と定めています。

春・秋とも、前後1週間を「睡眠健康週間」とし、睡眠を通したQOL（生活の質）向上のためのさまざまな活動が展開されます。

ZINUS

ZINUS（ジヌス）は、1979年3月8日の創業以来、北米を中心に成長し、現在では世界21か国に市場を広げ、グローバルで展開をしている家具メーカーです。アウトドアブランドを発祥とするZINUSは、テントを圧縮する技術を応用し、マットレスを圧縮して段ボールで配送するという販売方法（Bed-in-a-Box）を世界で初めて発明したパイオニアブランドです。物流コストが高く、国内生産での販売に依存していた米国のベッド・マットレス市場において、輸出を可能にしさらに、オフライン家具専門店が独占していたベッド・マットレス市場でオンライン販売経路を開拓しました。



現在では、グローバルで約1,800点の商品を展開し、1,500万枚以上のマットレスを出荷、カスタマーレビュー100万件を獲得。独自技術の開発や、カスタマーレビューによる改良を重ね、快適で手軽な製品を生み出し続けています。2019年に日本支社を設立し、現在はオンライン、オフラインでマットレスやベッドフレームを中心に販売、宿泊施設へのマットレス、ベッドフレーム等の導入を進めております。

