REXEV、コスモ石油中央研究所の再エネ×EV実証に参画

株式会社REXEV

株式会社REXEVは、コスモ石油マーケティング株式会社が実施する「コスモ石油中央研究所施設内 再エネ×EV設備導入・低圧エネルギーマネジメントモデル実証」に参画し、EV充電マネジメントを担当します。

本取り組みでは、再エネ電力の活用、EVの導入、蓄電池による電力の効率的な運用、空調制御システムによる省エネ、そして災害時の電力供給対応など、複合的なエネルギーソリューションを実証します。

コスモ石油マーケティングが描く、再エネを「つくる・ためる・つかう」仕組み出典:コスモ石油マーケティング株式会社

これにより、通勤・営業車の脱炭素化を進めるとともに、低圧エネルギーマネジメントモデルの構築を目指していきます。

詳細はコスモ石油マーケティング株式会社のプレスリリースをご覧ください。

コスモ石油マーケティング株式会社 プレスリリースはこちら(https://www.cosmo-energy.co.jp/ja/press.html)