カンデオホテルズでの忘れられない秋の“家族リトリート旅”をお得に叶える「お子様はお部屋も朝食も無料！秋のご家族おでかけプラン（朝食付）」新登場

株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：穂積 輝明）は、全国26施設[※]にて、秋の行楽シーズンに向けてファミリーのお客様に「お子様はお部屋も朝食も無料！秋のご家族おでかけプラン（朝食付）」を、2025年9月1日（月）よりカンデオホテルズ公式ホームページにて販売開始いたします。澄み渡る秋空のもと、ご家族とともに上質なひとときを心ゆくまでご堪能いただけます。

※「カンデオホテルズ京都烏丸六角」「ザ シンギュラリ ホテル ＆ スカイスパ アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」を除く

今回開始する「お子様はお部屋も朝食も無料！秋のご家族おでかけプラン（朝食付）」は、過ごしやすい気候と豊かな味覚に恵まれる秋に、ご家族皆さまで気兼ねなくお出かけいただき、ホテルでの滞在を心から満喫していただきたいとの想いからご用意いたしました。お子さまの宿泊と朝食が無料になる特別プランのため、追加料金を気にせず、快適で上質なホテルステイと、こだわりの朝食をご家族皆さまでお楽しみいただけます。

カンデオホテルズは今後も「光り輝く日常」が提供できるよう、魅力的な宿泊プランを展開してまいります。

この機会に是非、カンデオホテルズのリラックスした空間や天空のスパで、ご家族とともに充実したひとときをお過ごしになってみてはいかがでしょうか。

「お子様はお部屋も朝食も無料！秋のご家族おでかけプラン（朝食付）」概要

プラン名：お子様はお部屋も朝食も無料！秋のご家族おでかけプラン（朝食付）

販売期間：2025年9月1日（月）～2025年11月30日（日）23:59まで

宿泊期間：2025年9月1日（月）チェックイン～2025年11月30日（日）チェックアウト

対象施設：カンデオホテルズ全26施設 ※カンデオホテルズ京都烏丸六角、ザ シンギュラリ ホテル ＆ スカイスパ アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを除く

内容：小学生以下のお子さまの宿泊料金、朝食代が無料の朝食付きプランを提供

予約URL：https://www.candeohotels.com/ja/ourhotels

※小学生以下のお子さまとご宿泊される方が対象です。

※部屋タイプによりお子さまのご利用可能人数が異なります。

※設備の詳細につきましては各ホテルのウェブサイトをご確認ください。

※カンデオホテルズ大阪心斎橋とカンデオホテルズ大阪ザ・タワーは、小学生以上が大人扱いの為、本プランの対象外です。朝食代が無料の特別プランを販売いたします。

カンデオホテルズこだわりの朝食について

カンデオホテルズの朝食は、全国から届く旬の食材を取り入れ、手づくりにこだわったビュッフェスタイルで提供しています。日本古来の食文化である“食べ合わせ”を意識した約60種類以上のメニューから、その日の気分や体調に合わせて自由に組み合わせて楽しむことができます。メニューは日替わりのため、連泊でも毎回異なる朝食を楽しめます。

■カンデオホテルズチェーンについて

カンデオホテルズのコンセプトは、世界で唯一の“4つ星ホテル”です。それは単に高級な5つ星ホテルと手軽な３つ星ホテルの中間に位置することを意味しません。

上質さと使いやすさを両立しながら、その両方を兼ね備えることで、今までのホテルではかなえられなかった感動を創造すること。私たちは、“4つ星ホテル”というコンセプトに、唯一無二の体験価値をお届けする誇りと想いを込めています。また、ラテン語の「光り輝く」に由来する名を持つCANDEO HOTELSは、滞在されるお客様がより光り輝くために存在します。

■会社概要

■株式会社 カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント

【住所】東京都港区新橋4丁目5番1号 アーバン新橋ビル7階

【代表】代表取締役会長兼社長 穂積 輝明 (ほづみ てるあき)

【設立】2005年 【従業員数】361名

【URL】https://www.candeohotels.com/

【資本金】1億円

【事業内容】ホテル運営

【採用】https://corporation.candeohotels.com/

■現在全国28店舗展開

最新では、2024年7月17日にカンデオホテルズ大阪ザ・タワー大阪心斎橋が開業

■顧客満足度ランキングで第1位獲得

日経ビジネス誌が実施した顧客満足度ランキングで第1位を獲得。2012年・2017年連覇を達成

■「マネジメント・オブ・ザ・イヤー 2015」

『ダイヤモンド経営者倶楽部』が発表した年間最優秀賞の

「マネジメント・オブ・ザ・イヤー 2015」を受賞

■ギネス世界記録を保持

2024年7月、カンデオホテルズ大阪ザ・タワーのインフィニティ露天風呂が、「建造物内の最も高層

階にあるインフィニティ露天風呂/ Highest outdoor infinity public bath in a building」として、

ギネス世界記録に認定