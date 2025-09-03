【参加者募集】小売業界の物流従事者向けにオンラインセミナーを開催

ソフトバンクロボティクス株式会社

ソフトバンクロボティクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：冨澤 文秀、以下「ソフトバンクロボティクス」）はソフトバンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO：宮川 潤一、以下「ソフトバンク」）と、法人向けオンラインセミナー「AIで未来を見通す！新時代の店舗運営と在庫最適化・物流自動化セミナー」を2025年9月26日（金）に開催します。

小売業界や物流業界では、慢性的な人手不足や需要の変動に対応しきれないことが、現場の大きな課題となっています。こうした中、在庫の最適化に向けてサプライチェーン全体を俯瞰した取り組みがこれまで以上に求められています。

本セミナーでは、ソフトバンクが提供する、店舗データ・人流統計データ・気象データをもとに未来の来店客数等の需要を予測する小売・飲食業界向けAI需要予測サービス「サキミル（※）」とソフトバンクロボティクスが提供する高密度自動倉庫システム「AutoStore(TM)︎」をはじめとするさまざまな物流自動化ソリューションについて紹介し、双方からのアプローチによって期待される効果について解説します。

小売業界で物流に従事される方向けに現場の業務改善や生産性向上の参考になる内容となっています。ぜひご参加ください。

■こんな企業におすすめ

・小売業界でオペレーション改善を狙いたい企業

・在庫切れによる機会損失や過剰な発注による無駄を防ぎたい企業

・物流業界の自動化ソリューションをリサーチ中の企業

・小売、物流業界における将来の人手不足に懸念を感じている企業

■セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69393/table/192_1_367f2617ba7ee4f10e024a5a65d657f6.jpg?v=202509040725 ]

※ AI需要予測サービス「サキミル」

https://www.softbank.jp/biz/services/analytics/sakimiru/

■ソフトバンクロボティクスの物流自動化ソリューションについて

ソフトバンクロボティクスは、世界最高峰の保管効率を誇るノルウェー発の高密度自動倉庫システム「AutoStore」をはじめ、世界中のさまざまな自動化設備・ロボットを活用することにより、物流業務の自動化・全体最適化をご提案しています。

物流自動化ソリューション：https://www.softbankrobotics.com/jp/product/logistics/ (https://www.softbankrobotics.com/jp/product/logistics/)

AutoStoreについて：https://www.softbankrobotics.com/jp/product/autostore/

ソフトバンクロボティクス株式会社について

ソフトバンクロボティクスは、2014年にいち早く人型ロボット「Pepper」を発表し、2018年には清掃ロボット、2021年には配膳・運搬ロボット、そして2022年には物流自動化ソリューションの展開を開始しました。多様な製品の取り扱いを通じて得た知見や稼働データを活かし、ロボットを効果的に導入するためのソリューションを提供することで、ロボットインテグレーター（RI）として先駆的な役割を果たしています。現在、世界9カ国、21の拠点を構え、グローバルで製品が活躍しています。このグローバルネットワークを活用し、豊富な経験と膨大な稼働データに基づいて、ロボットトランスフォーメーション（RX）を追求し、人とロボットが共生する社会に向けて邁進していきます。