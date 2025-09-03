第101回 日本学生選手権水泳競技大会 競泳競技を応援！！

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO：小沼直人、以下アクティオ)は、2025年9月4日（木）～9月7日（日）に東京アクアティクスセンターで開催される「第101回 日本学生選手権水泳競技大会 競泳競技」を競泳日本代表オフィシャルスポンサーとして応援します。

「第101回 日本学生選手権水泳競技大会 競泳競技」は、大学対抗の大会で、一般的に「インカレ」と呼ばれる、大学日本一を決める水泳競技大会です。

※写真は2024年の様子

今大会は、男女別大学対抗による総合得点の男女各1位の大学が選手権を獲得し、男子選手権獲得校には天皇杯が、女子選手権獲得校には奥野杯が授与されます。

アクティオは、スポーツを通じ豊かな社会に貢献する活動を今後も続けてまいります。

■大会実施概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57111/table/258_1_f4ce9ab60f9c83723d9b14ad4cbdcc6a.jpg?v=202509040725 ]