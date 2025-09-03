クリエイター向けイベント開催 ！【「好きな写真」だけでは仕事にならない。意外と知らない、クライアントが求める撮影思考術】

株式会社CREAVE

クリエイターとの共創を通じて企業のマーケティング課題を解決する、株式会社CREAVE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村真奈、以下 CREAVE）は、9月30日(火)20時よりクリエイター向けのセミナー【「好きな写真」だけでは仕事にならない。意外と知らない、クライアントが求める撮影思考術】をオンラインにて開催します。

アンバサダー受賞数TOPクリエイターとして多方面で活躍されているLuckさんを講師にお招きし、「クライアントが本当に求める撮影思考術」を学べるオンラインイベントを開催します。

「SNSでの反応は良いのに仕事につながらない」「自分の好みとクライアントが求める写真の違いがわからない」「アンバサダーでなかなか当選や受賞に至らない」。そうした壁を乗り越えるためには、撮影技術だけでなく「考え方」や「コミュニケーション力」が欠かせません。

Luckさんはアンバサダーや企業案件で数多くの実績を残し、クライアントから高い評価を得ています。本イベントではその経験をもとに、クライアントの意図を正しく理解し「好きな写真」を「選ばれる写真」に変えるための実践的なヒントをわかりやすく解説していただきます。「これから写真を仕事にしたい」「アンバサダーで受賞したい」「相手に喜ばれる写真を撮りたい」と思う方にぴったりの講座となりますので、この機会にぜひご参加ください！

※申込方法・詳細は以下URLよりご覧ください。

URL：https://info.snapmart.jp/20250930event/

■講師：Luck（@satosa54(https://www.instagram.com/satosa54/)）

商品企画開発・デザイン、水族館飼育員を経てフォトグラファーとなる。企業や地方自治体などのご依頼でHP、SNS、雑誌、広告、新聞など様々な媒体での撮影を行う。商品特徴と魅力が伝わる商品撮影を得意としており、プレスリリース用やキービジュアル撮影も手掛ける。

Snapmartアンバサダーコンテスト

2022年 受賞回数2位 エピソード賞1位

2023年 受賞回数1位 (29回) エピソード賞1位

2024年 受賞回数2位 エピソード賞1位

受賞回数合計100 回以上、広告採用実績多数

イベント開催概要

テーマ：「好きな写真」だけでは仕事にならない。意外と知らない、クライアントが求める撮影思考術

開催日：9月30日（火）20時～21時10分（途中入場・退出可）

※応募締め切り：9月29日（月）まで（定員500名に達し次第、申し込み締切）

会 場：zoom(オンライン)

参加費：無料

アーカイブ配信：参加申込者限定、1週間アーカイブ配信あり

申込方法・詳細：https://info.snapmart.jp/20250930event/

■こんな方におすすめです

Snapmart（スナップマート）について

- アンバサダーで当選・受賞につなげたい方- 写真を趣味から仕事へと広げたい方- クライアントワークに必要な視点や考え方を身につけたい方- SNSウケとは違う、仕事で求められるスタイリングや撮影について知りたい方■「Snapmart」とは

株式会社CREAVEが運営する、生活者目線での撮影・SNS発信が得意な35万人のクリエイターが集うプラットフォームです。2024年10月に登録クリエイター数が35万人を突破しました。「可能性に光を当てる。毎日にきっかけを創っていく。」というサービスミッションの元、スキルアップやクリエイター同士の交流、自己実現などのクリエイターが活躍できる機会の創出を目指しています。

■クリエイターがSnapmartで出来ること- 商品の無料提供を受け、商品撮影・SNS発信する 『アンバサダー活動』 （賞金あり）- お題にそった写真/動画を応募する 『コンテスト応募』 （賞金あり）- スマホで気軽に売れる 『写真販売』- クリエイティブの学び場 『オンラインイベントへの参加』- テーマ特化型で活動が出来る 『コミュニティへの参加』

※Snapmartアプリは以下からダウンロードください。

iOS用URLはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%8A%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88-snapmart-%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%8C%E5%A3%B2%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1087206878)

Android用URLはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.snapmart.app&hl=ja&gl=US&pli=1)

■毎月１回のイベント開催

毎月、様々なテーマでオンラインイベントを開催しています。最近では「初心者向け」「動画撮影・編集」をテーマとしたイベントが多く、平均250名前後の視聴登録があります。

※過去イベント詳細は以下URLよりご覧ください。

URL：https://info.snapmart.jp/category/event/

株式会社CREAVE（クリーブ）概要

CREAVE（クリーブ）は、『温度ある繋がりを感じられる世界へ』をミッションに掲げるSNSマーケティング・クリエイティブ支援のプロフェッショナル集団です。35万人*のクリエイターと共創した”本質的なSNSマーケティング支援”を行います。累計支援企業社数300社超。コスメ・食品・インテリア・家電等のtoC商材を持つ企業様を中心に幅広く支援実績がございます。

※Snapmart累計登録クリエイター数（2024年10月時点）

※事業詳細につきましては、以下弊社ウェブサイトをご覧ください。

URL：https://creave.co.jp/service/

