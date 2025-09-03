PHONE APPLIが現代のマネジメント課題を解決する新サービス「ManejaS（マネジャス）」を提供開始

株式会社PHONE APPLI

すべての企業をウェルビーイング企業にアップグレードすることを目指す、株式会社PHONE APPLI（本社：東京都港区、代表取締役社長：大林 春彦）は、この度、マネジメント課題の解決を支援する新サービス「ManejaS」（マネジャス）の提供を開始したことをお知らせいたします。

近年、働き方やキャリア観の多様化により、マネジメントの難しさは増す一方です。ManejaSは、「マネージャーと部下の認識ギャップ」に焦点を当てた「マネジメントフィードバック」機能などを通じて、マネジメント上の見えにくい課題を可視化し、具体的な改善アクションへとつなげることを目的としております。

開発背景

近年、プレイングマネージャーの増加や価値観の多様化、働き方改革の影響により、マネジメント業務は複雑化・高度化しています。日々成果に追われる中、マネージャーはメンバーの業務やキャリアのケア、チームビルディングも求められるポジションになり、「管理職の罰ゲーム化」とも言われる状況になっています。



また、離職・休職といったリスクを事前に察知する仕組みがなく、優秀な人材の流出や採用ミスマッチも慢性的な課題となっています。これは現場課題にとどまらず、組織全体の人事課題に直結します。



従来のエンゲージメントサーベイや性格診断は、“可視化”するに留まり、マネジメント現場で「実際にどう行動すべきか」まで落とし込めていませんでした。



こうした背景から、マネジメントを可視化し、そのデータを元に具体的なアクションプランを提案するManejaSの開発に至りました。



マネージャーだけで課題を抱え込むのではなく、メンバーや人事部門と協力しながら、より働きやすく、働きがいの高い職場の実現に向けて、当社は貢献していきます。

ManejaS（マネジャス）の機能

「調査しても課題の特定まで至らず、具体的な対策ができない」という企業の悩みをよくおうかがいします。ManejaSでは可視化されたデータを分析し、課題を特定。さらに具体的なアクションの提案まで一連のサポートをおこない、マネージャー・メンバー、ケアが必要な新卒や中途社員のオンボーディング支援も実現します。

■可視化

マネジメントフィードバック

マネジメントで把握すべき項目に関するサーベイをマネージャーとメンバーそれぞれに実施。ギャップを把握することで適切なマネジメントが可能です。

エンゲージメントサーベイ

仕事への活力、愛着、業務負担、人間関係など6つの項目で評価し、定量的に可視化します。過去から現在までのスコアの遷移を確認することもできます。

性格傾向診断

サーベイで従業員の性格傾向を可視化します。マネージャー・メンバーが相互の考え方や性格特性を理解しあうことでコミュニケーションを円滑に進められるようになります。

■分析・課題特定

組織状態の分析・モニタリング

従業員の性格・特性を把握し、エンゲージメントやコミュニケーションの状態を会社・部署単位で分析できます。

課題の特定・優先順位付け

個人の性格・特性を考慮して一人ひとりの心身の状態と変化を分析し、特に必要なケアについてシステムが自動で優先度付けを行います。

■アクション提案

マネージャー向けマネジメントアドバイス

マネージャーはメンバーごとの最適なマネジメントガイドを確認できます。マネジメントフィードバックのギャップの大きい項目に着目した具体的なアクションプランを提示します。

メンバー向けセルフマネジメントアドバイス

自身の性格や心身の状態に合わせたセルフマネジメントのアドバイスを提示し、フォロワーシップを醸成します。

今後の開発予定

- 採用候補者の活躍可能性や組織マッチを測定する機能- 研修・コーチングなどのPHONE APPLI外部の推奨サービスを紹介する機能- マネジメントに関する疑問をAIに相談する機能

※仕様や機能は変更になる場合があります。

こんな課題をお持ちの企業にお役立ていただけます

人事部門

- マネジメントが疲弊していることは理解しているが、有効なサポートや改善策が見いだせていない- エンゲージメントサーベイは行っているが、有効な改善策を模索している- 研修を導入しているが、実効性の把握や効果測定に課題が残っている

マネジメント層

- 業務マネジメントに手一杯で、個々のメンバーと向き合う時間がとれていない- 個々のメンバーに対して適切な動機づけや業務上の助言が十分に行えず、成長支援が滞っている- メンバーの自律的な行動を促し、フォロワーシップを醸成したい

お問い合わせ：https://go.phoneappli.net/l/278652/2025-05-19/sd116

製品サイト：https://lp.phoneappli.net/managersupport

