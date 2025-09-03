プロに学ぶ空撮の極意ウェビナー～万博カメラマンによる実例解説～

中京テレビ放送株式会社

中京テレビドローンスクール「そらメディア」（運営：中京テレビ放送株式会社）は、2025年9月25日（木）にオンラインウェビナーを開催いたします。今回は、2025年大阪・関西万博にて大屋根リングなどを撮影した空撮カメラマンである鈴木直斗氏をゲスト講師としてお迎えし、「プロに学ぶ空撮の極意」をテーマに、実例映像を交えながら撮影当日までの準備や意識の持ち方などをわかりやすく解説していただきます。

鈴木氏は、先日の当スクール主催交流会でもご登壇いただき、多くの参加者から「実践的でわかりやすい」と好評を博しました。本ウェビナーではさらに踏み込み、実際の映像を交えながら、空撮の現場で求められる意識や目線、撮影当日までに必要な準備、プロの現場で生まれる「より良くするための比較例」を取り上げ、映像表現の差が生まれるポイントや改善のヒントを丁寧に紹介。これからドローン空撮を学びたい方から実務で活かしたい方まで、幅広く参考になる内容です。

■本ウェビナーのポイント

本ウェビナーでは、映像を用いた具体的な事例を通して、ドローン空撮の「映像を磨く比較事例」をもとに学ぶことができます。プロならではの視点から、なぜ仕上がりに差が出るのか、その理由や改善のポイントを丁寧に解説。単なるテクニックにとどまらず、現場で意識すべきことや映像表現を高めるためのヒントも得られる内容となっています。

■こんな方におすすめ- ドローン空撮をこれから始めたい方- 空撮の技術や現場のポイントをプロから学びたい方- 撮影前の準備や注意点を押さえて失敗を減らしたい方- もっと表現力のある空撮映像を撮りたい方

開催概要

日時：2025年9月25日（木）16:00～17:00

開催方法：オンライン（Zoom配信予定）

講師：鈴木直斗氏（SKY AROUND代表）

主催：中京テレビドローンスクール「そらメディア」

参加費：無料（事前申込制）

ウェビナーに申し込む :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_leoDNh3MQ6mOaDNqxT_Crw

- そらメディアとは

2023年1月20日よりサービスを開始したドローンスクール「そらメディア」。

ユーザーニーズに合わせた免許取得提案 ～ 活用支援までワンストップでサポートするサービスです。資格取得がゴールではなく、資格取得後のビジネス上でのドローンの運用方法や活用方法までサポートいたします。講習では長年、中京テレビ放送で空撮に携わってきた撮影スタッフなどがインストラクターとなり、ドローンの基本情報から法律に関することなど、ドローン操縦に関わる内容を丁寧に講習しております。2023年８月より国家資格コースも開講。

■国家資格について

https://www.ctv.co.jp/sora-media/national-qualification/

■公式HP

https://www.ctv.co.jp/sora-media/