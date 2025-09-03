ハックルベリーの「CoreLink for TikTok Shop」、メルカートと連携を開始

株式会社ハックルベリー

株式会社ハックルベリー（東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」）が提供する、TikTok Shop連携専用コネクタ「CoreLink for TikTok Shop」は、株式会社エートゥジェイ（東京都港区、代表取締役社長：飛鷹 祐哉）が提供する、クラウドECサイト構築プラットフォーム「メルカート」と連携することをお知らせします。これにより、「メルカート」使用のEC事業者様はCoreLink for TikTok Shopを使用することで簡単かつ効率的にTikTok Shopへの出店が可能になります。

■「CoreLink for TikTok Shop」について

https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

「CoreLink for TikTok Shop」は、「CoreLink」の新たな連携機能として、ECカートやモールとTikTok Shop間のデータ連携（商品、在庫、受注、キャンセル）を自動化するサービスです。これにより、EC事業者は煩雑なデータ連携作業から解放され、TikTok Shopへの出店と運営をより簡単かつ効率的に行うことが可能になります。

〈特徴（2025年7月現在）〉

- ハックルベリーとして国内初となるTikTok Shop出店自動化コネクタ機能- 自社ECとTikTok Shopのデータ連携を自動化（商品、在庫、受注、キャンセル）- TikTok Shopとの連携アプリ- Shopify連携を皮切りに、他ECカートとも順次対応予定- 基幹システムとの連携も可能（SAP、Salesforce、Oracle NetSuite、スクラッチシステム等）

〈連携内容〉

「CoreLink for TikTok Shop」は、以下のデータをリアルタイムに連携します。

- 商品データ- 在庫データ- 受注データ- キャンセルデータ

■ 「メルカート」について

https://mercart.jp/?utm_source=PR&utm_medium=PRT&utm_campaign=202508_46(https://mercart.jp/?utm_source=PR&utm_medium=PRT&utm_campaign=202508_46)

メルカートは、ECサイト構築実績国内No.1*の「ecbeing」を基盤とした、次世代クラウド型ECサイト構築プラットフォームです。AI技術を駆使した業務効率の向上、ノーコードによる直感的な操作性、高いセキュリティ、そして最新トレンドに対応した機能の自動バージョンアップを実現します。さらに、集客からCRMまでECのプロフェッショナルたちによる最先端のサポートを提供し、お客様のECサイトにおける課題を解決し、eビジネスを成功に導きます。

*2008～2024年度、EC サイト構築（カスタマイズ型、SaaS/PaaS）市場占有率。2022年度まで富士キメラ総研の過去の調査結果を基に自社推定、2023年度以降は富士キメラ総研「ソフトウエアビジネス新市場」より

■会社概要

会社名 株式会社エートゥジェイ

代表者 代表取締役社⾧ 飛鷹 祐哉

所在地 〒107-0062 東京都港区南青山 2-2-8 南青山DFビル8F

URL https://www.atoj.co.jp/

【株式会社ハックルベリーについて】

「流通の未来を、正しいカタチへ」をミッションに、EC事業者の売上向上を支援するサービスを企画・開発・運営しています。

「良いシステムを作りたい」は皆が思っていることだと思いますが、「良いシステムとはこうだ」がはっきりしている会社は少ないと感じます。ハックルベリーは個社ごとに違う「良いシステム」「良い未来」を作る伴走者として、売り手・買い手の双方にとって心地よい流通の未来を目指しています。連続起業家、スタートアップ経験豊富なエンジニア、オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者などのベテランと、意欲あふれる若手メンバーで構成されたチームで、Shopifyストアの成長を支援しています。

本社所在地：東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画

代表者：代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容：Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL：https://huckleberry-inc.com/

