“体験もクイックも”をテーマに『アテニア 大丸福岡天神店』2025年９月5日（金）移転リニューアルオープン

株式会社アテニア

アテニア 大丸福岡天神店は、2025年9月5日（金）に、区画を移転してリニューアルオープンします。

同店舗は福岡中心エリアの天神地区にある大丸福岡天神店に、2019年に九州エリア2号店としてオープンし、多くのお客様にご利用いただいております。

今回の移転により、売り場面積を拡大し、従来通りの“カウンセリングとともにスタッフに相談しながらメイクやカウンセリングを体験しながらゆっくり快適にお過ごしいただくこと”も、“目的の商品をクイックにセルフ購入いただくこと”も可能となりました。

さらに、移転リニューアルオープンを記念し、同店限定でオープン限定セットの販売を実施します。

店舗情報

■店舗名 ：アテニア 大丸福岡天神店

■所在地 ：〒810-8717

福岡市中央区天神1-4-1大丸福岡天神店

東館エルガーラ1F 化粧品フロア

■電話番号 ：092-726-0320

■販売商品 ：化粧品、健康食品

※9/4（木）は移転作業の為休業とさせていただきます。

『アテニア 大丸福岡天神店』移転リニューアルオープン限定セット

■数量限定 ご来店プレゼント：先着200名様 ※お一人様一個限り

ご来店の方に、大人気のオイル状クレンジング

『スキンクリア クレンズ オイル ＜リフレシングシトラスの香り＞』 サンプル（1回分）プレゼント

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■数量限定 オープン限定キット：各セット・お一人様５セットまで

１.【クレンジング・ドレススノートライアルセット】 価格：1,980円（税込）

大人気のオイル状クレンジング『スキンクリア クレンズ オイル』現品と、ナイアシンアミド配合で「美白」と「シワ改善」を同時に叶える基礎化粧品、薬用美白・エイジングケアライン『ドレススノー』【医薬部外品】の洗顔ミニサイズにサンプル1日分のセット。

※「美白」とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ効果のこと。

※医薬部外品（美白・シワ改善）は、洗顔料を除く。

～セット内容～

・『スキンクリア クレンズ オイル ＜リフレシングシトラスの香り＞』 175mL

・『ドレススノー フェイスシャルウォッシュ』 ミニサイズ30g

・『ドレススノー サンプルセット』（1日分）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

２.【クレンジング・ドレススノースペシャルセット】 価格：3,960円（税込）

大人気のオイル状クレンジング『スキンクリア クレンズ オイル』現品２本とミニサイズを1本、そして肌に吸いつくようなクリーミィな 濃密泡がくすみを払拭しワントーン明るい肌へ導く洗顔料『ドレススノー フェイシャルウォッシュ』ミニサイズのセット。

～セット内容～

・『スキンクリア クレンズ オイル ＜リフレシングシトラスの香り＞』 175mL × 2本

・『スキンクリア クレンズ オイル ＜リフレシングシトラスの香り＞』 ミニサイズ30ⅿL

・『ドレススノー フェイシャルウォッシュ』 ミニサイズ30g

・『ドレススノーサンプルセット』（１日分）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

３.【ドレススノー・アニバーサリーセット】 価格：12,000円（税込）

基礎化粧品、薬用美白・エイジングケアライン『ドレススノー』【医薬部外品】フルラインに、自分を慈しむ“リチュアル”という名の ボディケアアイテム３品のサンプルセット。

※「美白」とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ効果のこと。

※医薬部外品（美白・シワ改善）は、洗顔料を除く。

～セット内容～

・『ドレススノーローション』 150mL

・『ドレススノーデイエマルジョン』 60mL

・『ドレススノーナイトクリーム』 35g

・『ドレススノーフェイシャルウォッシュ』 ミニサイズ30g

・『ボディケア３品 サンプルセット』

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

※『スキンクリア クレンズ オイル』商品詳細：https://www.attenir.co.jp/item/1662-21

※『ドレススノー』商品詳細：https://www.attenir.co.jp/time/product/dresssnow.html

※『ボディケア』商品詳細：https://www.attenir.co.jp/corporate/news/data/20250812body.pdf

※直営店舗一覧：https://www.attenir.co.jp/shop/index.html

■大丸福岡天神店とは

「新しいこと、あなたらしいこと、福岡天神から」をテーマに、地域社会と共生して、お客様のお役に立つ事こそが提供価値と考え、新しい時代の心豊かな生活を実現するためのプラットフォームになります。