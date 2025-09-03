HANDS AUTUMN　秋のおすすめギフト

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、9月よりハンズ各店にて秋のおすすめギフトをご提案しております。季節の変わり目を迎える秋は体調や心のバランスを崩しがちだからこそ、身体や心を整えるのにぴったりの季節。この秋のおすすめギフトは、「季節の変わり目に自分をケアするアイテム」、「日々の疲れをいたわるリラックスアイテム」「大切な人に“いたわりの気持ち”を伝えるギフト」などおすすめアイテムをご提案いたします。特設サイトはこちら(https://hands.net/season/gift/index.html)。

■ 季節の変わり目に自分をケアするアイテム

ユーツキー アイマスク ブラック(https://hands.net/goods/4573606044014/) 3,960円

最高級の100%シルクを使用した、極めて軽量で柔らかな肌触りのアイマスク。優れた通気性を持ち就寝中もムレを防ぎます。アイマスクにはマジックテープがついており、どんな方でもフィット感を追及できます。

ユーツキー シルク枕カバー シャンパン(https://hands.net/goods/4573606044076/) 3,960円

髪の毛に優しい天然素材で、摩擦を最小限に抑え寝ている間のダメージを防ぐシルクの枕カバー。寝ぐせや頭髪の広がりを抑え艶のあるしなやかな髪へ。静電気を防ぎ乾燥によるパサつきや枝毛を予防します。優れた通気性と温度調整機能で冬は暖かく、夏はひんやりとした快適な眠りを提供します。

■ 日々の疲れをいたわるリラックスアイテム

美温活 美温活シリーズ はらまき(https://hands.net/goods/4527837861070/) 1,320円

チラッと見えても恥ずかしくないリブ仕様のはらまき。スタイリッシュにお腹を包み込み、暖かさも兼ね備えた吸湿発熱機能。レーヨン素材で伸縮性があり着脱もラクラクです。

アンドハニー ビューティー スパ バスタブレット(https://hands.net/search/?q=%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%8F%E3%83%8B%E3%83%BC%EF%BC%88%EF%BC%86honey%EF%BC%89%E3%80%80%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%80%80%E3%82%B9%E3%83%91%E3%80%80%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88) 単包308円 ６錠1,738円

ヘアケアで人気のアンドハニーから、シリーズ初となる入浴料が登場。ボディミルク成分※1配合で乾燥から肌を守り、潤いを保ちます。重炭酸※2が溶け込んだ柔らかいお湯を作り、ハチミツ成分※3が保湿効果を高めます。

※1 グルコシルセラミド、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、加水分解乳タンパク（全て保湿／＆honeyボディミルクシリーズ配合成分）

※2 炭酸水素Na（基剤）

※3 ハチミツ（保湿）、グルコノバクター／ハチミツ発酵液（保湿／＆HバスタブレットBに配合）

バイオダンス バイオコラーゲンリアルディープマスク(https://hands.net/goods/8809937361022/) 715円

美容液をまるごとゲル状に固めたハイドロゲルマスク。3時間程度

肌に密着※1させることで、内側からふっくら弾力のあるハリ肌へ導きます。ガラクトミセス培養液・ナイアシンアミド（整肌成分）配合。キメを整え透明感※2ある肌印象へ。低分子の加水分解ヒアルロン酸・コラーゲンエキス（保湿成分）配合で、角質層までうるおいを届けます。美容液がぐんぐん浸透※3して3時間以上の使用でゲルが透明に変わります※4。

※1 お肌に刺激を感じた際は、すぐにご使用をおやめください。

※2 うるおって、キメが整うこと

※3 角質層まで

※4 お肌の状態により、透明になる時間や部位に差がある場合がございます

フェリック リラックスキュー ほっと顔パック(https://hands.net/goods/8809937361022/) ３枚入 1,650円

いつものシートマスクの上から顔全体を温める、顔パック。封を切るとすぐに温かくなります。耳にかけられるので、フィット感が強く、ずれにくいです。まるでホットスチームのような心地よさが、新感覚のパックです。

■ 大切な人に“いたわりの気持ち”を伝えるギフト

チェルラー ファルコ アクアジェルウォッシュ 30g(https://hands.net/goods/4571137305413/) 3,980円

チェルラーから、大人の男の肌に寄り添うメンズラインが誕生。洗顔のためにつくられた特注の電解水※1が主原料です。潤いは残したまま、テカリやベタつきの原因となる余分な皮脂や毛穴汚れをしっかり落とします。独自成分「加水分解卵殻膜」※2や保湿成分※3、肌荒れ防止成分※4を配合。潤いのある健やかな肌へ導きます。

※1 水：基材

※2 加水分解卵殻膜（ハリ／柔軟、保湿）

※3 ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、カンゾウ葉エキス

※4 グリチルリチン酸ジカリウム

ドリテック カップウォーマー 1,850円 ※9月中旬発売予定

ペットボトル(ホット対応品のみ)も使える珍しいカップウォーマーです。ドリンクの温度を長時間温かく保ちます。マグカップや耐熱素材のコップにも使用できるため、オフィスや学校、テレワークなどの卓上でもおすすめです。4時間後に自動で電源が止まるオートオフ機能付き。

富士ホーロー せいろ付きホーロー鍋 18cm グレージュ(https://hands.net/goods/4977618116132/) 5,500円

竹製せいろがセットになったホーロー鍋。食材のこびり付きを防ぐシリコーンメッシュシートが付属しています。 蒸気で加熱することにより、食材本来の味が際立ち、素材の天然木と竹が調理中の余分な水気を適度に吸収し、蒸気が食材をやさしく包み込むように、ふんわりと蒸し上げます。

ショックス OpenRunUSBCBK SKZEP36(https://hands.net/goods/4571604940482/) 17,880円

高度な防塵・防水性能なイヤフォン。急速充電対応で、約10分間の充電で最大約1.5時間のリスニングが可能です。重量はわずか26gとスポーツにも適した重さでランニングなどにおすすめです。

Wpc. IZA WIND RESISTANCE(https://hands.net/search/?q=Wpc.%E3%80%80IZA%EF%BC%88%E3%83%80%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B6%EF%BC%89%E3%80%80WIND%E3%80%80RESISTANCE) 4,400円

特殊な骨構造で実現した、風に強く大きめの晴雨兼用折りたたみ傘。一般的な折りたたみ傘より太いグラスファイバーと、高強度樹脂パーツを使用し、強風を受けたときにあえて反り返る仕様にすることで、風の衝撃を逃すことができます。

ハンズギフトカタログ「from hand to hand」 ルナ(https://hands.net/goods/4549351830912/)4,180円 テッラ(https://hands.net/goods/4549351830929/)6,380円 ソーレ(https://hands.net/goods/4549351830936/)11,880円

ハンズのスタッフがセレクトした個性豊かな商品を掲載したWEBカタログ。スマホやタブレット・パソコンから、いつでもどこでもお好きな商品を選べる新しいカタログギフトです。

※価格はすべて税込、商品内容・価格等の情報は掲載時点のものです。

※店舗により取扱商品は異なります。