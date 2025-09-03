【リバイバル上映記念】『機動警察パトレイバー』× FCW コラボTシャツ発売決定！第一弾はIDカード風ムビチケとお得なセット販売！

株式会社つみきモデル着用サイズ：L

公開を記念して、Filmarks Culture Wearと『機動警察パトレイバー 劇場版』とのコラボレーションTシャツの発売が決定しました。第一弾告知として、両作品のムビチケカード2種とFilmarks Culture Wearによる劇場公開記念コラボTシャツをセットにした特別パッケージを、数量限定で販売。

ムビチケカードについて

『機動警察パトレイバー 劇場版』は篠原重工、『機動警察パトレイバー2 the Movie』は特車二課のIDカードをイメージしたデザインの前売券（ムビチケカード）となっており、ファンアイテムとしてもコレクションしておきたい一枚となっています。ムビチケについて詳細はコチラ。(https://filmaga.filmarks.com/articles/326619/)

Tシャツについて

『機動警察パトレイバー 劇場版』のキーとなるシーンで登場する、湾岸の異常波形を示すマップ映像を大胆に落とし込んだグラフィックTシャツ。英字は劇場版ポスターに使用されたコピーをモチーフにデザインしました。6.8オンスのヘビーウェイトボディを使用し、耐久性がありながらも着込むほどに肌になじむ仕上がり。サイロスパン糸によるクリアで滑らかな生地感も特徴的で、作品の熱量を日常に纏う一枚となっています。

今回発表のTシャツに加えて別カラー及びロングスリーブTシャツも発売予定、詳細は第二弾告知の際に発表いたします。

商品情報

・『機動警察パトレイバー 劇場版』 ムビチケカード（篠原重工デザイン）

・『機動警察パトレイバー2 the Movie』 ムビチケカード（特車二課デザイン）

・『機動警察パトレイバー 劇場版』× FCW リバイバル上映記念 半袖T（ホワイト）

ムビチケ単品：\1,400 Tシャツ単品：\5,940

通常合計価格：\8,740（税込）→ 20%OFF 特別価格：\6,990（税込）

※セット販売のTシャツはLサイズのご用意のみとなります。

購入方法

Filmarks Storeにて数量限定販売

https://store.filmarks.com/products/stptlb022510

販売期間 2025年9月5日（金）正午 ～ 9月19日（金）正午

Filmarks Culture Wearとは

Filmarksが生み出す、新たな「カルチャーウェア」

映画やアニメをただのモチーフとして消費するのではなく、

その思想・感情・世界観に共鳴するデザインを纏う。

「好き」を超え、作品のメッセージと一体化する。

それは単なるTシャツではなく、アイデンティティの証明。

好きな作品を「着る」ことは、その世界観を生きる、自己表現だ。

Instagramアカウント：＠filmarks_culture_wear(https://www.instagram.com/filmarks_culture_wear/)

Xアカウント：@Filmarks_Wear(https://x.com/Filmarks_Wear)

公開情報

『機動警察パトレイバー』

公開日：2025年10月3日（金）より2週間限定上映

公開劇場：116館

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給：Filmarks

提供：バンダイナムコフィルムワークス

『機動警察パトレイバー2 the Movie』

公開日：2025年10月17日（金）より2週間限定上映

公開劇場：117館

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給：Filmarks

協力：バンダイナムコフィルムワークス

【作品情報】

・『機動警察パトレイバー 劇場版』作品情報

(C)1989 HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TOHOKUSHINSHA

1989年／日本／99分

・4K版

https://filmarks.com/movies/124060

・通常版

https://filmarks.com/movies/32075

監督：押井守

脚本：伊藤和典

企画・原作：ヘッドギア

原案：ゆうきまさみ

キャラクターデザイン：高田明美

メカニックデザイン：出渕裕

音楽：川井憲次

出演：冨永みーな、古川登志夫、池水通洋、二又一成、大林隆介、榊原良子、郷里大輔、井上瑤、千葉繁、坂脩

＜あらすじ＞

劇場版アニメ第1作。

1999 年、作業用ロボット〈レイバー〉による犯罪が日常化した近未来の東京。自殺した天才プログラマーによって引き起こされる最悪のシナリオとは？押井守監督作品。

・『機動警察パトレイバー2 the Movie』作品情報

(C)1993 HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TOHOKUSHINSHA／Production I.G

1993年／日本／113分

・4K版

https://filmarks.com/movies/124061

・通常版

https://filmarks.com/movies/24512

監督：押井守

脚本：伊藤和典

企画・原作：ヘッドギア

キャラクターデザイン：高田明美、ゆうきまさみ

メカニックデザイン：出渕裕、河森正治、カトキハジメ

音楽：川井憲次

出演：根津甚八、竹中直人、冨永みーな、古川登志夫、池水通洋、二又一成、大林隆介、榊原良子、郷里大輔、千葉繁、坂脩

＜あらすじ＞

劇場版アニメ第2作。

突如飛来した戦闘機から発射された一発のミサイルに隠された謎。

世界が息をのむ＜東京ウォーズ＞が始まる！押井守監督作品。

Filmarks（フィルマークス）とは

国内最大級の映画やドラマ、アニメのレビューサービス。作品のレビューを簡単にチェック・投稿できる機能をベースに「作品の鑑賞記録」や「観たい作品のメモ・備忘録」「作品の感想や情報をシェアして楽しむコミュニケーションツール」として、多くの方にご利用いただいています。

【サービス概要】

サービス名：Filmarks（フィルマークス）

価格：無料

WEB：https://filmarks.com

Filmarks公式X：@Filmarks(https://x.com/Filmarks)