スヌーピーやチャーリー・ブラウンが登場する「PEANUTS」コミック誕生75周年！「MOE」10月号巻頭特集「犬といつまでも」2025年9月3日（水）発売！

写真拡大 (全12枚)

株式会社白泉社

(C)︎ Peanuts Worldwide LLC



株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、月刊MOE2025年10月号を９月３日（水）に発売しました。


巻頭特集　PEANUTSコミック誕生75周年　犬といつまでも

人と犬はともに暮らしながら、家族のような深いつながりを築いてきました。 その愛らしさ、優しさ、たくましさ……そして、飾らないまっすぐな気持ちは、 人の心を動かし、犬をテーマにした数々の作品が生まれています。
世界で最も有名なビーグル犬・スヌーピーが登場するコミック『PEANUTS』をはじめ、犬を題材にした絵本、イラスト、彫刻、映画などを厳選してご紹介。 犬の魅力いっぱいの大特集をお届けします。

● 初期のスヌーピーはとても犬らしい犬でした
● チャーリー・ブラウンとスヌーピーは最高の友だち
● スヌーピーとピーナッツ・ギャングの日々
● SNOOPY 75th Anniversary News
● 犬の絵本
● 人気絵本『いぬのずかん』に学ぶ 犬の気持ち
● 犬と暮らす作家
月くん×はしもとみお
モコゾウ×本秀康
おじいちゃん犬×てらおかなつみ
● 犬の映画
● SNSで会える推しワンコ


とじこみふろく　てらおかなつみ　白い犬シール

人気イラストレーター・てらおかなつみさんの描いた白い犬がシールになりました。




絵／てらおかなつみ　デザイン／ムロフシカエ


絵本ふろく　連作「おきにいりのじかん」第１話　みやこしあきこ「あめふりのげつようび」

知らない町であまやどりをしたこぐまにおとずれた、しあわせなひととき。ニューヨーク・タイムズ／ニューヨーク公共図書館が選ぶBest Illustrated Children's Booksを二度受賞した作家が贈る絵本最新作。



絵／みやこしあきこ　デザイン／福島よし恵

懸賞　スヌーピーミュージアムオリジナルグッズ　50名プレゼント


撮影／有賀傑　(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

映画公開記念対談　オダギリジョー×ヒグチユウコ

2025年9月26日(金)より全国公開される映画「THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE」を記念して、監督を務めるオダギリジョーさんとヒグチユウコさんが対談。




絵／ヒグチユウコ

『長くつ下のピッピ』誕生・80周年記念　アストリッド・リンドグレーンの世界

児童文学の名作『長くつ下のピッピ』80周年を記念して、作者アストリッド・リンドグレーンの生涯と作品の魅力をお伝えします。




『リンドグレーン・コレクション　長くつ下のピッピ』アストリッド・リンドグレーン／作　イングリッド・ヴァン・ニイマン／絵　菱木晃子／訳　岩波書店

海外作家インタビュー「ネズミの冒険」シリーズ最新作　トーベン・クールマン×『アメリア 空飛ぶ野ネズミの世界一周』

ドイツ発、空を飛び時空を駆けるネズミたちの壮大な冒険を描く大人気シリーズの著者トーベン・クールマンさんが来日。絵本制作の秘密に迫ります。




撮影／黒澤義教

北欧デザインの巨匠　スティグ・リンドベリの仕事

独創的なデザインでスウェーデンの陶芸界に革命を起こしたリンドベリの多彩な作品をご紹介します。




撮影／かくたみほ

新連載　第1回　メゾン・テリア「れっつごー！　こいぬの たんけんたい」

お菓子でつくる、癒やし度マックスの冒険物語が始動！　どんな動物に出会えるかな？




作／メゾン・テリア　撮影／安彦幸枝

好評連載　第２回　チョコレートをめぐる物語　江國香織「四季」

チョコレートを愛する人気作家たちがつづる短編小説アンソロジー。




絵／ザ・キャビンカンパニー

連載第11回　たなかひかる「プロフェッショナルズ ～プロフェッショナルで勝手に空想タイム～」

テーマは「プロフェッショナルの活用術」。今回は……、寿司職人！





絵／たなかひかる


この１年で生まれた話題作をご紹介　2024～2025 今読みたい「MOEのえほん」


撮影／有賀傑

好評連載
ワンワンちゃん　工藤ノリコ
アーティスト・インタビュー　山下美月
注目の作家インタビュー　クリス・ホートン
MOEのおすすめ新刊絵本
今月の展覧会
新刊読みもの
今月のおすすめ映画



※※リリース内の画像をご使用の際は必ずコピーライトを付記願います※※

「月刊ＭＯＥ」
絵本やキャラクターなどのアート・エンターテインメントをビジュアル豊かに特集し読者にお届けしています。


【公式サイト】　MOE web https://www.moe-web.jp
【公式X（旧Twitter）】 @MOE_web（https://x.com/MOE_web）
【公式Facebook】 https://www.facebook.com/MonthlyMOE
【公式Instagram】 @moe_web（https://www.instagram.com/MOE_web）


【公式Threads】 @moe_web (https://www.threads.net/MOE_web)



【MOE2025年10月号】


●発売日：2025年9月3日（水）


●判型：A4変型判


●特別定価：990円（税込）


●月刊MOEは毎月3日発売



【会社概要】


会社名：株式会社白泉社


所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2


代表者：代表取締役社長　高木靖文


設立：1973年12月1日


URL：https://www.hakusensha.co.jp/