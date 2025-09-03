『大ピンチずかんカルタ！』11月26日（水）小学館より発売決定！

株式会社小学館

【書誌情報】

書名： 『大ピンチずかんカルタ！』

作：鈴木のりたけ

価格：2,420円（税込）

体裁：絵札100枚・読み札100枚入り

発売予定日：2025年11月26日

発売：小学館

★特設サイトはこちら★

https://www.shogakukan.co.jp/pr/daipinch/

「大ピンチずかん」シリーズ公式X：@dai_pinchi_pr

https://x.com/dai_pinchi_pr

絵札・読み札あわせて200枚！ あの「大ピンチずかん」シリーズからみんなで遊べるカルタが登場

絵本作家・鈴木のりたけさんが、子どもが陥りそうな「大ピンチ」をユーモアたっぷりに描く「大ピンチずかん」シリーズ(小学館)。4月に発売した『大ピンチずかん３』は2025年上半期ベストセラー 総合1位を獲得し（※トーハン・日販調べ）、シリーズ累計部数は270万部を突破するなどその勢いはとどまることを知りません。

この度、『大ピンチずかんカルタ！』が11月26日(水)に小学館より発売することが決定しました。 「大ピンチずかん」シリーズ3作より、100個の大ピンチを厳選！ 100枚の絵札と100枚の読み札、計200枚が収録された大ボリュームのカルタです。

絵札のおもて面には絵本でおなじみの大ピンチのイラストが大きく入っており、うら面には大ピンチレベルの数字が記載されています。絵札は大ピンチレベル1～100までひとつずつあるので、カルタ遊びの他にもいろいろなオリジナルの遊びを考えてみてもOK！ 読み札のうら面は絵合わせパズルになっています。何のイラストが描いてあるかは実際にやってみてからのお楽しみ！ 実はここだけの話、ひとつだけ絵本に入ってない大ピンチがあるとかないとか……？ 絵本の読者のみなさんはもちろん、子どもから大人まで繰り返し楽しめるカルタです。

▲絵札おもて面 (C)鈴木のりたけ／小学館▲読み札おもて面 (C)鈴木のりたけ／小学館

※デザインは変更になる可能性がございます。

大好評既刊はこちら！

【書誌情報】

書名： 『大ピンチずかん』『大ピンチずかん２』『大ピンチずかん３』

作：鈴木のりたけ

定価：各1,650円（税込）

体裁：B20取・48ページ

発売：小学館

【著者プロフィール】

鈴木のりたけ (すずき・のりたけ)

1975年、静岡県浜松市生まれ。グラフィックデザイナーを経て絵本作家となる。

『ぼくのトイレ』（PHP研究所）で第17回日本絵本賞読者賞、『しごとば 東京スカイツリー』（ブロンズ新社）で第62回小学館児童出版文化賞受賞。「大ピンチずかん」シリーズ(小学館)では、第6回未来屋えほん大賞、第 13 回リブロ絵本大賞、第15回 MOE絵本屋さん大賞2022 第1位、第17回 MOE絵本屋さん大賞2024 第1位などを獲得。絵本賞など13冠を達成。ほかの作品に「しごとば」シリーズ、『たべもんどう』「おでこはめえほん」シリーズ（ブロンズ新社）、『ぼくのおふろ』『す～べりだい』『ぶららんこ』『ぼくのがっこう』（PHP研究所）、『おしりをしりたい』『おつかいくん』『カ どこいった？』（小学館）などがある。

