【DMM Factory】『ホロライブ』所属の白上フブキ・不知火フレア・角巻わためによる「バカタレ共」が「ウェンディーズ・ファーストキッチン」で『BAKATARE DINER』をオープン！

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO亀山敬司、以下DMM ）が展開するグッズメーカーサービス「DMM Factory」は、ウェンディーズ・ジャパン株式会社およびファーストキッチン株式会社（所在地:東京都新宿区、代表取締役社長:紫関修）が運営する、「ウェンディーズ・ ファーストキッチン」および「ファーストキッチン」にて、カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）が運営する「ホロライブプロダクション」傘下の女性VTuberグループ「ホロライブ」の所属VTuberの白上フブキ・不知火フレア・角巻わための「バカタレ共」のコラボイベント『BAKATARE DINER』を期間限定で開催中です。

▼特設サイトはこちら

https://factory.dmm.com/event/hololive_wfk/(https://factory.dmm.com/event/hololive_wfk/)

■ホロライブ×ウェンディーズ・ファーストキッチン『BAKATARE DINER』コラボイベント概要

「DMM Factory」は、ウェンディーズ・ ファーストキッチンおよびファーストキッチンにて、『ホロライブ』所属タレントである白上フブキ・不知火フレア・角巻わためによる「バカタレ共」とのコラボイベントを期間限定で開催中。

「バカタレ共」のメンバーそれぞれをイメージしたコラボメニューの展開や、「ウェンディーズ・ファーストキッチン」の制服に身を包んだ特別な描きおろしビジュアルを使用した、ここでしか手に入らないグッズを販売いたします。この機会でしか味わえないコラボメニューとコラボグッズをぜひお楽しみください。



開催期間：2025年8月15日（金） ～ 2025年9月21日（日）



■ウェンディーズ・ファーストキッチン、ファーストキッチン全店舗(競馬場店を除く)でオリジナルフレーバーポテト・コラボポテトセットを販売！

期間中、オリジナルフレーバーポテト「のりバター味」が登場。

また、「オリジナルポテトステッカー（全9種）付きフレーバーポテトMセット」を全国のウェンディーズ・ファーストキッチン、ファーストキッチン店舗(競馬場店を除く)にて数量限定で販売いたします。

●セット内容：お好きなフレーバーポテトM1つ＋オリジナルポテトステッカー（全9種）を1枚

※コラボポテトセットを1点ご注文につき、「オリジナルポテトステッカー（全9種）」をランダムで1枚お渡しいたします。絵柄はお選びいただけません。

▼店舗一覧はこちら

https://wendys-firstkitchen.co.jp/shop/

※フレーバーポテト各種の栄養成分・アレルギー情報に関してはこちら(https://wendys-firstkitchen.co.jp/calorie/pdf/allergy_collabo_pdf.pdf?1754553110)からご確認ください。

※価格は税込表記です。また、画像はすべてイメージです。

※値引き対象外の商品となります。

※ポテトは袋に入れた状態でのご提供です。別添えでのご提供はできかねます。

※特典や限定デザインポテト袋はなくなり次第終了です。店舗により在庫に限りがございますのでご注意ください。

※特典や限定デザインポテト袋は予告なく変更になる場合がございます。

※不良品以外の返品・交換はいたしかねます。予めご了承ください。

▼店舗一覧はこちら（販売時間：10:00～閉店時間）

https://wendys-firstkitchen.co.jp/shop/

※販売時間外のご購入はできませんので、予めご了承ください。

※店舗ごとの営業時間は、各店舗のHPでご確認ください。

※深夜営業を行っている店舗にて、23時～翌日5時にご購入いただいた場合、店内・テイクアウトに関わらず、お会計に対して別途深夜料金15%が加算されます。

■コラボメニュー・コラボグッズを6店舗で販売

コラボ装飾対象店舗(全6店舗)にてコラボメニューとコラボグッズを販売いたします。

●対象店舗

＜ウェンディーズ・ファーストキッチン＞

・池袋北口店

東京都豊島区西池袋1-26-4

TEL:03-5911-7721

・飯田橋ラムラ店

東京都新宿区神楽河岸1-1

TEL:03-3268-5856

・横浜パルナード店

神奈川県横浜市西区南幸2-15-1ティノビル1F

TEL:045-323-0125

・アピタ安城南店

愛知県安城市桜井町城向2-9-36 アピタ安城南店2Fフードコート内

TEL:0566-73-7031

・梅田芝田町店

大阪府大阪市北区芝田2-1-1阪急芝田町ビル1F

TEL:06-6376-2939

・富山ファボーレ店

富山県富山市婦中町下轡田165-1 フューチャーシティファボーレ2Fフードコート内

TEL:076-461-5589

●販売時間

2025年8月15日（金）10:00 ～ 2025年9月21日（日）22:00

※販売時間外でのご購入はできませんので、予めご了承ください。

■限定コラボメニュー一覧

※価格は税込表記です。また、画像はすべてイメージです。

※値引き対象外の商品となります。

※コラボフードおよびドリンクの発売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期・中止となる場合がございます。予めご了承ください。

●コラボメニュー購入特典

コラボメニューを1品ご注文ごとに「オリジナルコラボコースター（全9種）」をランダムで1枚プレゼント。

※コラボメニューご注文特典（「オリジナルコラボコースター」）のお渡しは、コラボメニューご注文時のみ対象です。コラボポテトセット、コラボグッズは対象外となります。

※特典はなくなり次第終了となります。店舗により在庫に限りがございますのでご注意ください。

■メニューチケット

期間中、対象の6店舗でフードやドリンクに使用できる「オリジナルメニューチケット」を販売いたします。

※本チケットをご利用いただいた場合、ご購入時にチケットを回収いたします。予めご了承ください。

■コラボグッズ詳細

期間中、対象の6店舗でコラボ限定の特別なビジュアルを使用したコラボグッズが登場。ウェンディーズ・ファーストキッチン、ファーストキッチン店舗およびDMM通販にてご購入いただけます。

※コラボグッズは、品切れ等によりご希望の商品をお求めいただけない場合がございます。

※不良品以外の返品・交換はいたしかねます。予めご了承ください。

※商品の発売・仕様などについては、諸般の事情により変更・延期・中止となる場合がございます。

期間中、コラボグッズを1会計につき税込2,200円以上お買い上げごとに「オリジナルポストカード（全9種）」をランダムで1枚プレゼント！

※「オリジナルポテトステッカー（全9種）付きフレーバーポテトMセット」はグッズ購入特典の対象外となります。予めご了承ください。

※本特典は、コラボグッズ販売店舗のみが対象となります。その他の店舗および販路は対象外ですので、ご注意ください。

店舗でのグッズ購入につきましては、下記の通り、購入制限を設けさせていただきます。予めご了承ください。

トレーディング商品：各3セット（18点）

オープン商品：各3点

DMM通販にてグッズの予約販売を行います。



▼販売ページはこちら

DMM通販ページ(https://www.dmm.com/mono/hobby/-/list/=/article=keyword/id=308869/)



●予約期間

2025年8月15日（金）12:00～2025年9月21日（日）23:59

※コラボグッズ購入特典の「オリジナルポストカード」は通販では付属いたしません。

※受付開始直後や締め切り間際は、サイトが混雑し繋がりづらい場合がございます。

※商品は2026年1月より順次発送を予定しています。

■カバー株式会社について

カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。

・所在地：東京都港区

・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト：http://cover-corp.com

・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp

■ホロライブプロダクションについて

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。

運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

■ホロライブについて

「ホロライブ」は、ホロライブプロダクション傘下の女性VTuberグループです。YouTubeを中心としたライブ配信のほか、ゲーム大会の企画運営プロデュースやBillboard JAPAN Hot 100にランクインするアーティストまで、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。

・ホロライブ公式サイト：https://hololive.hololivepro.com/

・ホロライブ公式YouTube：https://www.youtube.com/@hololive/

■DMM Factoryについて

合同会社DMM.com内のキャラクター商品の企画制作を行うメーカーサービスです。

「欲しかったものを、代わりにつくる」をテーマに、エンターテインメント領域の様々なキャラクターコンテンツやIPを、全国の遊戯施設やテーマパークなどで開催するイベント催事の企画制作や、グッズ・フィギュア商品の企画開発等、多様な形態で商品化をしています。今後は、オリジナルのぬいぐるみシリーズ商品や、フィギュアのシリーズ商品など、メーカーとして独自に発売する商品も充実させ、より多くのエンターテインメントコンテンツのファンのお客様に向けて、商品や企画の開発をしてまいります

DMM Factory公式HP：https://factory.dmm.com/

DMM Factory公式X：https://x.com/DMM_factory

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

※掲載の際には、下記の記載をお願いします。

(C) COVER