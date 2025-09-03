『ノーゲーム・ノーライフ』から「arma bianca」 × 「アニメイト」の共同ブランド「arti-mate」によるオリジナルアパレル、雑貨のアニメイト限定販売が決定！

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはアニメイト池袋本店4F、 秋葉原1号館3F、渋谷、梅田「Space A la mode」にて、『ノーゲーム・ノーライフ』から「arti-mate」のオリジナルアパレル、雑貨を限定販売いたします。

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、『ノーゲーム・ノーライフ』から「arma bianca」 × 「アニメイト」による共同ブランド「arti-mate」のオリジナルアパレル、雑貨をアニメイト池袋本店4F、秋葉原1号館3F、渋谷、梅田 「Space A la mode」にて、2025年9月20日(土)から限定販売いたします。同日からアニメイト通販でも予約を開始いたします。

本商品は『ノーゲーム・ノーライフ』より「ビーチデート」コンセプトの新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルアパレル、雑貨となっております。アニメイト限定販売となっておりますので、お買い逃しなく！

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。

▼アニメイト通販

⇒https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/nogenora_arti-mate_goods/cd/3788/

【新商品情報】

▼【アニメイト限定】arti-mate 着用ジップパーカー 描き下ろし ビーチデートver.（全1種）

価格：10,780円（税込）

サイズ ：メンズ/レディースFree各1種

▼【アニメイト限定】arti-mate 着用BIGシルエットTシャツ 描き下ろし ビーチデートver.（全2種）

価格：各4,950円（税込）

サイズ ：メンズ/レディースFree各1種

▼【アニメイト限定】arti-mate 着用刺繍キャップ 描き下ろし ビーチデートver.（全1種）

価格：4,950円（税込）

サイズ ：ユニセックスFree1種

▼【アニメイト限定】arti-mate グリッター缶バッジ3個セット 描き下ろし ビーチデートver.（全1種）

価格：1,815円（税込）

▼【アニメイト限定】arti-mate BIGアクリルスタンド 描き下ろし ビーチデートver.（全3種）

価格：各1,980円（税込）

▼【アニメイト限定】arti-mate 特大アクリルスタンド 描き下ろし ビーチデートver.（全3種）

価格：各3,300円（税込）

▼【アニメイト限定】arti-mate 等身大タペストリー 描き下ろし ビーチデートver.（全3種）

価格：各10,780円（税込）

▼【アニメイト限定】arti-mate マルチデスクマット 描き下ろし ビーチデートver.（全3種）

価格：各3,960円（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※個数制限や販売状況に関してはアニメイトにお問い合わせください。

▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください

・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ

▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼arti-mate(アルティメイト)とは

arma bianca × アニメイトの共同ブランドです。

「究極愛」の花言葉を持つ黄色のガーベラをブランドシンボルに掲げ、推しへの愛を身に纏う「WEAR LOVE」の理念を持ったアパレルブランドです。

作品やキャラクターへの「究極愛」を表現できるようなアパレルや雑貨を展開いたします。

(C)2014 榎宮祐・株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ メディアファクトリー刊／ノーゲーム・ノーライフ全権代理委員会