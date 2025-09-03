磯野大、待望の1st写真集は「わがままを形にしていただきました」伊豆諸島ロケで自然体の魅力を切り取った一冊
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年12月12日（金）に、「磯野大1st写真集 Determination」を発売いたします。本日より全国書店、ネットストア等で予約受付を開始しました。
(C)KADOKAWA／写真：曽我美芽
舞台『刀剣乱舞』大典太光世役、ミュージカル「東京リベンジャーズ」半間修二役などで活躍する俳優・磯野大さんの、自身初となる写真集が発売決定しました。
伊豆諸島でロケを行い、澄んだ海やどこか懐かしい街並みの中で、舞台上とは一味違う豊かな表情を切り取りました。フォトジェニックな造形美が光るエモーショナルなカットから、バギーを運転したり花火を楽しむ自然体のチャーミングな笑顔まで、磯野さんの多彩な魅力が詰まった一冊になっています。タイトルは本人のアイデアで“決意”を意味する「Determination」に決定しました。
発売日は2025年12月12日(金)。発売直後の12月13日(土)・14日(日)には、大阪・東京で本人登壇による発売記念イベントも開催されます。14日は磯野さんの33歳のお誕生日でもあります。
また、KADOKAWA公式通販「カドスト」限定で、アザーカバー・オールアザーミニフォトブック付限定版も販売されます。カドスト限定版購入者から抽選で3名様に、磯野さん自身が選んだ伊豆大島ロケのおみやげとサイン入りアザーカバーが当たるキャンペーンも展開いたします。
磯野大コメント
素敵なご縁をいただき、この度KADOKAWA様から1st写真集を発売させていただく運びとなりました。
本当にたくさんの方からお力をお借りし、あれをしたい！これもしたい！という私のわがままを形にしていただきました。
故に、見所満載の1冊となっております！
是非、お手にとってご覧ください。
写真集発売記念イベント開催
写真集の発売を記念し、下記日程でオンライン予約イベント・本人が登壇する発売記念イベントの開催が決定。
※イベント内容は変更になる場合がございますのでご了承ください。
イベント開催予定日：
予約イベント：2025年10月11日(土)オンライン（TalkPort）
発売記念イベント：2025年12月13日(土) 大阪／12月14日(日) 東京
詳細は右記のリンクへ： https://lit.link/isono1st
写真集の情報を発信するXアカウントも開設
写真集の情報や撮影オフショットをお届けする専用Xアカウント開設！
【磯野大1st写真集information】@isono1st
書誌情報
・通常版
書名：磯野大1st写真集 Determination
定価：3960円（10％税込）
仕様：A4正寸／112頁
発売・発行：株式会社KADOKAWA
・カドスト限定版
定価：5610円（10％税込）
限定特典：アザーカバー、オールアザーミニフォトブック
※「カドスト」限定販売
※書籍収録内容は通常版と同一です
※購入者から抽選で3名様に、磯野さんが選んだ伊豆大島ロケのおみやげと、サイン入りアザーカバーが当たるキャンペーンも開催
磯野大プロフィール
1992年12月14日生まれ、千葉県出身。
モデル活動の後、2016年より俳優活動を始める。舞台『刀剣乱舞』大典太光世役、ミュージカル「東京リベンジャーズ」半間修二役、ミュージカル「Fate/Zero」バーサーカー役など、187センチの長身を生かした唯一無二の存在感と確かな演技力で、主に舞台を中心に活躍。
