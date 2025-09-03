磯野大、待望の1st写真集は「わがままを形にしていただきました」伊豆諸島ロケで自然体の魅力を切り取った一冊

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年12月12日（金）に、「磯野大1st写真集 Determination」を発売いたします。本日より全国書店、ネットストア等で予約受付を開始しました。

(C)KADOKAWA／写真：曽我美芽

舞台『刀剣乱舞』大典太光世役、ミュージカル「東京リベンジャーズ」半間修二役などで活躍する俳優・磯野大さんの、自身初となる写真集が発売決定しました。

伊豆諸島でロケを行い、澄んだ海やどこか懐かしい街並みの中で、舞台上とは一味違う豊かな表情を切り取りました。フォトジェニックな造形美が光るエモーショナルなカットから、バギーを運転したり花火を楽しむ自然体のチャーミングな笑顔まで、磯野さんの多彩な魅力が詰まった一冊になっています。タイトルは本人のアイデアで“決意”を意味する「Determination」に決定しました。

発売日は2025年12月12日(金)。発売直後の12月13日(土)・14日(日)には、大阪・東京で本人登壇による発売記念イベントも開催されます。14日は磯野さんの33歳のお誕生日でもあります。

また、KADOKAWA公式通販「カドスト」限定で、アザーカバー・オールアザーミニフォトブック付限定版も販売されます。カドスト限定版購入者から抽選で3名様に、磯野さん自身が選んだ伊豆大島ロケのおみやげとサイン入りアザーカバーが当たるキャンペーンも展開いたします。

磯野大コメント

素敵なご縁をいただき、この度KADOKAWA様から1st写真集を発売させていただく運びとなりました。

本当にたくさんの方からお力をお借りし、あれをしたい！これもしたい！という私のわがままを形にしていただきました。

故に、見所満載の1冊となっております！

是非、お手にとってご覧ください。

写真集発売記念イベント開催

写真集の発売を記念し、下記日程でオンライン予約イベント・本人が登壇する発売記念イベントの開催が決定。

※イベント内容は変更になる場合がございますのでご了承ください。

イベント開催予定日：

予約イベント：2025年10月11日(土)オンライン（TalkPort）

発売記念イベント：2025年12月13日(土) 大阪／12月14日(日) 東京

詳細は右記のリンクへ： https://lit.link/isono1st

写真集の情報を発信するXアカウントも開設

写真集の情報や撮影オフショットをお届けする専用Xアカウント開設！

【磯野大1st写真集information】@isono1st

書誌情報

・通常版

書名：磯野大1st写真集 Determination

定価：3960円（10％税込）

仕様：A4正寸／112頁

発売・発行：株式会社KADOKAWA

・カドスト限定版

定価：5610円（10％税込）

限定特典：アザーカバー、オールアザーミニフォトブック

※「カドスト」限定販売

※書籍収録内容は通常版と同一です

※購入者から抽選で3名様に、磯野さんが選んだ伊豆大島ロケのおみやげと、サイン入りアザーカバーが当たるキャンペーンも開催

磯野大プロフィール

1992年12月14日生まれ、千葉県出身。

モデル活動の後、2016年より俳優活動を始める。舞台『刀剣乱舞』大典太光世役、ミュージカル「東京リベンジャーズ」半間修二役、ミュージカル「Fate/Zero」バーサーカー役など、187センチの長身を生かした唯一無二の存在感と確かな演技力で、主に舞台を中心に活躍。

