声優・梶裕貴、40歳の節目に音声AI「梵そよぎ」と縁の地を旅するフォトブック『梶裕貴 40th Anniversary Book　そよぎそよがれかじさんぽ』9/3(水)発売！発売記念イベントも開催！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『梶裕貴 40th Anniversary Book そよぎそよがれかじさんぽ』を2025年9月3日（水）に発売いたしました。

『梶裕貴 40th Anniversary Book そよぎそよがれかじさんぽ』書影

本書は、人気声優・梶裕貴と、梶裕貴の声を元にした音声AIプロジェクト『そよぎフラクタル』から生まれたキャラクター「梵そよぎ」が、梶裕貴40歳の記念に、縁の地を一緒に旅するフォトブック。

今回旅するのは、梶裕貴の大好きな街・京都、親しみのあるふるさと・埼玉県坂戸市、下積み時代を過ごした思い出の地、東京・葛西臨海公園。幼少の頃や印象深い思い出の場所を「梵そよぎ」と一緒にルーツを巡る。そして、「梵そよぎ」が初ライブを行う・東京ガーデンシアターへも足を運ぶ。

また今作には音声AIプロジェクト『そよぎフラクタル』に縁のあるイラストレーター・米山舞、作曲家・林ゆうきとの対談や、母親、妹との初めての鼎談も収録した40歳の記念ならではの内容となっている。

カバーは本書のためだけに描かれた、米山舞描き下ろしの「梵そよぎ」と梶裕貴の2ショットという豪華な仕様となっている。

梶裕貴コメント

ついに、本日発売です！

沢山の方に40歳の誕生日をお祝いしていただきつつ、こんな素敵な記念本を作らせていただけたこと、本当に幸せに思っております。

皆様からの日頃からの応援に、愛に、心から感謝です。

私の人生における三本柱、声優・家族・そよぎフラクタルが詰まった一冊。

まさに、ご縁の数々が繋がったフラクタルと感じております。

撮影・インタビューともに、丁寧に時間をかけて製作して参りました。

梶裕貴の「これまで」と「これから」をどうか受け取ってください！

発売記念イベントも開催！

◎イベント開催場所・日程

・アニメイト池袋PACKS

日程：2025年9月15日（月・祝）

会場：池袋PACKS

時間：１.11:00/２.11:50/３.12:40/４.13:50/５.14:40/６.15:30

イベント内容：特典お渡し会

▼東京会場特典絵柄

--------------

・アニメイト大阪日本橋

日程：2025年10月4日（土）

会場：アニメイト大阪日本橋

時間：１.14:30/２.15:30/３.16:30/４.17:30

イベント内容：特典お渡し会

▼大阪会場特典絵柄

詳細URL（東京・大阪共通）：https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113415

【書籍情報】

タイトル：梶裕貴 40th Anniversary Book

そよぎそよがれかじさんぽ

発売日：2025年9月3日（水）

定価：3,520円（3200円＋税）

出版社：株式会社KADOKAWA

仕様：A4変形／ソフトカバー／128ページ

ISBN：978-4-04-738502-3

書誌ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322503001003/

【プロフィール】

9月3日生まれ。2004年に声優デビュー。

「進撃の巨人」エレン・イェーガー役をはじめ、「謎解きはディナーのあとで」影山役、「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍役、「ハイキュー!!」孤爪研磨役、「悪魔くん」悪魔くん/埋れ木一郎役、「七つの大罪」メリオダス役など、話題作のキャラクターを数多く演じる。

日本テレビ系列「1億人の大質問!?笑ってコラえて！」など数多くのナレーションや、みずほ公式キャラクター「あおまる」の声、「アイリスオーヤマ」のサウンドロゴの声なども担当している。

2013年度には史上初の2年連続で声優アワード主演男優賞を受賞。

2018年に著書『いつかすべてが君の力になる』を出版し、累計７万部のヒットを記録。

実写での主演をはじめ、舞台や朗読劇、さまざまなプロデュース業など活躍の場を広げている。

その声に、人間の脳と心に癒しの効果を与えるという「1/fゆらぎ」の響きを持つ。

声優20周年を記念してAI音声合成プロジェクト【そよぎフラクタル】を発足。

公式プロフィールページ：https://www.vims.co.jp/talent/341/

X（旧Twitter）：https://x.com/KAJI__OFFICIAL

そよぎフラクタル公式URL：https://www.soyogi-fractal.com

【梵そよぎ】そよぎフラクタル公式X（旧Twitter）：https://x.com/kaji_project

